16:23 6.01.2026

Если бы Москве удалось захватить Зеленского или украинскую столицу Киев в ходе первоначального наступления, война закончилась бы в первые три дня, как и планировал Владимир Путин, пишет Eurasian Times

История полна примеров войн, заканчивавшихся в течение нескольких часов, когда король или командующий армией были захвачены в плен или убиты.

Захват президента Венесуэлы Николаса Мадуро американскими военными всего через несколько часов после начала операции еще раз продемонстрировал сохраняющуюся актуальность военной стратегии быстрого завершения войны путем уничтожения или захвата лидера вражеских сил.

Президент Венесуэлы Николас Мадуро находится в плену у США. В противоположность этому Россия уже почти четыре года ведет военный конфликт на истощение на Украине. При этом Россия неоднократно подчеркивала, что убийство или захват президента Украины Владимира Зеленского не является ее целью.

Однако если бы Москве удалось захватить Зеленского или украинскую столицу Киев в ходе первоначального наступления, война закончилась бы в первые три дня, как и планировал Владимир Путин, пишет Eurasian Times. (Мы помним, что аэропорты на юге России первоначально были закрыты всего на пять дней — Ред.).

Так почему же США добились успеха в Венесуэле, а Россия потерпела неудачу на Украине? Дело лишь в качественной разнице в военной мощи и стратегии США и России? Или же за этим кроется нечто большее? Почему Венесуэла рухнула за считаные часы?

Многие считают, что Венесуэлу нельзя сравнивать с Украиной, поэтому необходимо учитывать и другие факторы. Но Венесуэла на самом деле больше Украины и имеет почти такое же население. Общая площадь Венесуэлы составляет около 912 050 кв. км (352 140 кв. миль), что примерно в 1,5 раза больше площади Украины (603 500 кв. км (233 032 кв. мили)). Население обеих стран составляет 30−40 миллионов человек.

Венесуэла также обладает одной из самых сильных армий в Латинской Америке. Страна располагала радиолокационными системами CASIC HK-JM2 с дальностью действия 500 км, трехмерными радарами JYL-1 с дальностью действия 320 км, а также рядом других китайских радаров с меньшей дальностью действия. Они интегрированы с батареями С-300ВМ и Бук-М2, которые дополняют 11 батарей «Печора» (модернизированный ЗРК С-125) с дальностью действия 80 км.

Страна также располагала противокорабельными ракетами С-892А, способными поражать цели на расстоянии до 180 км, а также иранскими быстроходными катерами, оснащенными ракетами.

Страна также имеет в своем распоряжении более 20 боевых самолетов, в частности Су-30, вооруженных противокорабельными ракетами КХ-31, а также вертолеты.

Венесуэльская армия также располагает 5000 переносными зенитными ракетными комплексами и более чем 100 системами противовоздушной обороны.

При этом во время военной операции США над Каракасом несколько американских вертолетов, таких как CH-47 Chinook и AH-64 Apache, летели на предельно низкой высоте. Венесуэльские ПЗРК могли бы легко поразить эти низколетящие американские военные вертолеты.

Однако тот факт, что в ходе операции не погиб ни один американский солдат, свидетельствует о том, что со стороны венесуэльской армии не было оказано никакого сопротивления.

Всегда существовали сомнения относительно лояльности венесуэльской армии Мадуро. Однако, как правило, даже в условиях недовольства лидером (пусть даже и диктатором), по крайней мере одна фракция армии остается верной и сражается на стороне лидера при нападении со стороны иностранной державы.

Однако в случае с Венесуэлой никакого сопротивления не было, что убедительно свидетельствует о том, что Мадуро был продан США собственными генералами.

Потому самое важное различие между Венесуэлой и Украиной заключается в лояльности армии.

Однако в феврале 2022 года, когда Россия начала специальную военную операцию, Москва прекрасно понимала, что не может рассчитывать на нелояльность украинской армии. И она столкнулась с ожесточенным сопротивлением со стороны украинской армии, которая готовилась к конфликту с Россией как минимум с 2014 года.

У Москвы был разработан план, учитывавший в том числе и сопротивление украинской армии. Однако, раз Москве не удалось захватить Киев во время первоначального наступления, то это произошло потому, что российская армия не смогла реализовать свой план на местах.

Почему России не удалось взять Киев за три дня?

Многие эксперты неоднократно высмеивали Путина за его убеждение в том, что Россия может взять Киев за три дня. Оглядываясь назад, в это трудно поверить, но у России действительно был план по захвату Киева и принуждению режима Зеленского к капитуляции в течение первых 3−4 дней.

24 февраля 2022 года российские воздушно-десантные войска начали операцию в направлении Киева при поддержке воздушного прикрытия, используя ударные и транспортные вертолеты.

Целью этой блицкриг-операции было захватить аэропорт имени Антонова в Гостомеле, к северу от Киева, создать там плацдарм, обеспечить безопасный воздушный коридор для дополнительных десантных войск, а затем быстро продвинуться в украинскую столицу объединенными силами.

В случае успеха российские войска, бронетехника, артиллерия и припасы могли бы быть доставлены в аэропорт по воздуху, что позволило бы им переброситься в Киев и быстро свергнуть украинское правительство.

Для выполнения этой миссии Россия задействовала свои элитные воздушно-десантные войска (ВДВ), в частности 31-ю гвардейскую воздушно-штурмовую бригаду, подразделение с обширным боевым опытом, полученным в ходе операций в Чечне, Крыму и Донбассе.

Операция началась 24 февраля со скоординированной атаки с участием большого количества российских ударных вертолетов Ка-52 «Аллигатор», которые использовали тактику полетов на малой высоте, чтобы избежать обнаружения радарами.

Эти вертолеты выпустили управляемые ракеты и обстреляли из пушек оборонительные сооружения аэропорта, надеясь подавить украинские силы на достаточно долгое время для посадки. Несмотря на ожесточенное сопротивление, в результате которого было потеряно несколько российских вертолетов, штурм продолжался несколько часов.

Российские войска полностью захватили аэропорт Гостомель 25 февраля 2022 года. После этого российская армия и ВДВ поставили перед собой цель превратить аэропорт в важнейшую передовую оперативную базу для запланированного наступления на Киев.

Однако на этом этапе наступление России начало сталкиваться со значительными препятствиями. Первоначальный темп вторжения замедлился.

Потеря эффекта внезапности, неспособность очистить прилегающие территории и уязвимость воздушно-десантных операций для контратак продемонстрировали, как быстро могут пойти не по плану воздушно-десантные миссии.

Неудача России в захвате аэропорта Гостомель оказалась фатальной для общей военной стратегии Москвы на Украине. Россия вывела войска из Киевской области, а затем перегруппировалась в южных и восточных областях Украины для стабилизации линии фронта.

Эта первоначальная неудача армии России также позволила западным странам мобилизовать поддержку Украины и возобновить поставки жизненно важной военной и гуманитарной помощи в Киев.

В 2023 году конфликт перешёл в «окопную» форму, мало чем отличающуюся от тактики Первой мировой войны, и линия фронта фактически не двигалась.

В 2024 и 2025 годах российские войска наконец начали постепенно продвигаться вперед, конфликт вступил в фазу противоборства на истощение, где прогресс по сути подразумевает тяжелые потери как среди солдат, так и в военной технике.

Российским войскам не удалось реализовать план в первые дни. Если бы Россия смогла тогда захватить и взять под контроль аэропорт Гостомель, создав безопасный воздушный мост для российских войск и военной техники, используя аэропорт в качестве передовой базы для продвижения к Киеву, вполне возможно, что Москва могла бы заставить Зеленского и нынешнее украинское правительство капитулировать в первые несколько дней.

Автор: Алексей Песков