Голикова заявила о необходимости вовлечь в экономику около 12 млн человек
В российскую экономику необходимо вовлечь около 12 млн человек до 2032 года. Об этом сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова на форуме РСПП "Кадры будущего: взаимодействие бизнеса и власти" в рамках Российской недели бизнеса.
"По данным прогноза, до 2032 года необходимо будет вовлечь в экономику, включая замещающую потребность, порядка 12 млн человек. Потребность в замещении разнится по отраслям и во многом обусловлена средним возрастом занятых", - цитирует Голикову ТАСС.
По ее словам, наибольшее внимание кадровому резерву должны уделять компании обрабатывающей промышленности, логистики, транспортировки и хранения, науки, здравоохранения и образования.
Также Голикова подчеркнула, что для формирования устойчивой и динамичной экономики нужно к 2030 году создать эффективную систему подготовки, профессиональной переподготовки и повышения квалификации кадров. Кроме этого, надо укреплять связь работодателей и образовательных организаций, повышать престиж востребованных профессий.
Комментарии читателей Оставить комментарий
"В пандемию население умирало по графику"
© Т.Голикова
Доклад Голиковой в пр-ве РФ 11 сентября 2021г с очень ёмким и циничным названием "Планирование показателей смертности."
Разваливают всё, МВД- платят в общем на уровне балансирования "малоимущих", разваливается почта- с грошовыми окладами, оттуда все сотрудники уж практически убежали, с их заоблачными тарифами их зарплаты рядовых сотрудников мягко говоря удивляют- пересылка сотового телефона весом с упаковкой в 226г обходится в 687р! Медицина вообще перешла как РПЦ- на сбор денег с населения взамен обещания вечной жизни. Образование- уже на грани развала.
Вчера сообщили, что уровень задолженности по ЗП в РФ снова приблизился к черте 90-х-х более 43% по стране!
СМИ:
"Сенсационности высказывания допустил депутат Госдумы от КПРФ Николай Арефьев. Он заподозрил экономические власти в сговоре с целью сокрытия реального уровня инфляции.
– Понятно, что есть определенный сговор, они скрывают истинную инфляцию. По какой причине ключевая ставка втрое выше инфляции? Почему цены растут, а инфляция падает, у нас что, инфляция и рост цен – это разные вещи? Это значит, что кто-то врет. В экономике нет денег, потому что Набиуллина их не дает. Без денег ничего не получается. У нас на сегодняшний день 5 триллионов рублей не хватает в бюджете.Баснословные суммы продолжают выделятся на содержание колоссального госаппарата чиновников и их обслугу."
12 миллионов "рабочих" они хотят завести как я понял таджиков, афганцев, индусов, кто у нас ещё остался, негры из африканской Эритреи?
Очевидно то, что они уже даже зарплаты платить не хотят, в хотят что бы на них работали за миску похлёбки и ещё налоги им платили.
Всю суть интернационала испоганили...
в здравоохранении и образовании платить людям копейки, то никого дополнительно туда не привлечь. Можно пытаться замещать лицами чужеродного происхождения, что и происходит уже в здравоохранении. Скоро это всё больше будет проявляться в школьном образовании, в том числе и по преподаванию русского языка.
По словам МАДАМ АРБИДОЛ, наибольшее внимание кадровому резерву должны уделять компании обрабатывающей промышленности, логистики, транспортировки и хранения, науки, здравоохранения и образования.
Кто там из открытых врагов рассказывал что в РФ достаточно 15 млн. человек для обслуживания трубы?!
У кого-нибудь есть сомнения на кого работает голикова?