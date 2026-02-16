Голикова заявила о необходимости вовлечь в экономику около 12 млн человек

© KM.RU, Алексей Белкин

В российскую экономику необходимо вовлечь около 12 млн человек до 2032 года. Об этом сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова на форуме РСПП "Кадры будущего: взаимодействие бизнеса и власти" в рамках Российской недели бизнеса.

"По данным прогноза, до 2032 года необходимо будет вовлечь в экономику, включая замещающую потребность, порядка 12 млн человек. Потребность в замещении разнится по отраслям и во многом обусловлена средним возрастом занятых", - цитирует Голикову ТАСС

По ее словам, наибольшее внимание кадровому резерву должны уделять компании обрабатывающей промышленности, логистики, транспортировки и хранения, науки, здравоохранения и образования.

Также Голикова подчеркнула, что для формирования устойчивой и динамичной экономики нужно к 2030 году создать эффективную систему подготовки, профессиональной переподготовки и повышения квалификации кадров. Кроме этого, надо укреплять связь работодателей и образовательных организаций, повышать престиж востребованных профессий.

Расскажите об этом:

Подписаться на KM.RU в Telegram

Сообщить об ошибке на km.ru_new@mail.ru

Комментарии читателей Оставить комментарий

  1. 16.02.2026, 17:45
    Гость: ABCD

    "В пандемию население умирало по графику"
    © Т.Голикова
    Доклад Голиковой в пр-ве РФ 11 сентября 2021г с очень ёмким и циничным названием "Планирование показателей смертности."

  2. 16.02.2026, 17:38
    Гость: ABCD

    Разваливают всё, МВД- платят в общем на уровне балансирования "малоимущих", разваливается почта- с грошовыми окладами, оттуда все сотрудники уж практически убежали, с их заоблачными тарифами их зарплаты рядовых сотрудников мягко говоря удивляют- пересылка сотового телефона весом с упаковкой в 226г обходится в 687р! Медицина вообще перешла как РПЦ- на сбор денег с населения взамен обещания вечной жизни. Образование- уже на грани развала.
    Вчера сообщили, что уровень задолженности по ЗП в РФ снова приблизился к черте 90-х-х более 43% по стране!
    СМИ:
    "Сенсационности высказывания допустил депутат Госдумы от КПРФ Николай Арефьев. Он заподозрил экономические власти в сговоре с целью сокрытия реального уровня инфляции.
    – Понятно, что есть определенный сговор, они скрывают истинную инфляцию. По какой причине ключевая ставка втрое выше инфляции? Почему цены растут, а инфляция падает, у нас что, инфляция и рост цен – это разные вещи? Это значит, что кто-то врет. В экономике нет денег, потому что Набиуллина их не дает. Без денег ничего не получается. У нас на сегодняшний день 5 триллионов рублей не хватает в бюджете.Баснословные суммы продолжают выделятся на содержание колоссального госаппарата чиновников и их обслугу."
    12 миллионов "рабочих" они хотят завести как я понял таджиков, афганцев, индусов, кто у нас ещё остался, негры из африканской Эритреи?
    Очевидно то, что они уже даже зарплаты платить не хотят, в хотят что бы на них работали за миску похлёбки и ещё налоги им платили.

  4. 16.02.2026, 16:30
    Гость: Если

    в здравоохранении и образовании платить людям копейки, то никого дополнительно туда не привлечь. Можно пытаться замещать лицами чужеродного происхождения, что и происходит уже в здравоохранении. Скоро это всё больше будет проявляться в школьном образовании, в том числе и по преподаванию русского языка.

  5. 16.02.2026, 15:49
    Гость: good

    По словам МАДАМ АРБИДОЛ, наибольшее внимание кадровому резерву должны уделять компании обрабатывающей промышленности, логистики, транспортировки и хранения, науки, здравоохранения и образования.
    Кто там из открытых врагов рассказывал что в РФ достаточно 15 млн. человек для обслуживания трубы?!
    У кого-нибудь есть сомнения на кого работает голикова?

Все комментарии (33)
Выбор читателей
Налоговая реальность оказалась хуже прогнозов
РБК: власти приняли решение начать работу по замедлению работы Telegram
Павел Дуров прокомментировал замедление Telegram в России
Путин поручил переименовать среднее профессиональное образование
Избранное
«Варяги» Фюрера
Скелет кита «Открытая дверь» (интернет-сингл в двух версиях)
Алексей Горшенев вывел персональную формулу счастья
2Z «Old School Forever» (интернет-сингл)
«Вот уж больше ста лет прошло с момента, когда англичане убрались с нашей земли. Но никак не успокаиваются, всё им здесь как мёдом намазано»
В никабе ли одном корень проблемы?
9 мая 1945 года – знаковая дата всей русской истории
Контора Кука «Тир на Спортивной»
«Нужно убрать коронавирусный психоз»: 1 сентября сулит сплошные проблемы
Фиги «Малыш» (интернет-сингл)
«Парламент Чечни предложил запретить в СМИ упоминания национальности преступников. Есть ли у преступника национальность?»
официальный сайт © ООО «КМ онлайн», 1999-2026 О проекте ·Все проекты ·Выходные данные ·Контакты ·Реклама
]]>
]]> 		Сетевое издание KM.RU. Свидетельство о регистрации Эл № ФС 77 – 41842.
Мнения авторов опубликованных материалов могут не совпадать с позицией редакции.

Мультипортал KM.RU: актуальные новости, авторские материалы, блоги и комментарии, фото- и видеорепортажи, почта, энциклопедии, погода, доллар, евро, рефераты, телепрограмма, развлечения.

Карта сайта


Подписывайтесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе последних событий.


Организации, запрещенные на территории Российской Федерации