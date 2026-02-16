Голикова заявила о необходимости вовлечь в экономику около 12 млн человек

11:28 16.02.2026

В российскую экономику необходимо вовлечь около 12 млн человек до 2032 года. Об этом сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова на форуме РСПП "Кадры будущего: взаимодействие бизнеса и власти" в рамках Российской недели бизнеса.

"По данным прогноза, до 2032 года необходимо будет вовлечь в экономику, включая замещающую потребность, порядка 12 млн человек. Потребность в замещении разнится по отраслям и во многом обусловлена средним возрастом занятых", - цитирует Голикову ТАСС.

По ее словам, наибольшее внимание кадровому резерву должны уделять компании обрабатывающей промышленности, логистики, транспортировки и хранения, науки, здравоохранения и образования.

Также Голикова подчеркнула, что для формирования устойчивой и динамичной экономики нужно к 2030 году создать эффективную систему подготовки, профессиональной переподготовки и повышения квалификации кадров. Кроме этого, надо укреплять связь работодателей и образовательных организаций, повышать престиж востребованных профессий.