]]>
]]>
Главная Кино Премьеры

Дмитрий Барков назвал премьеру фильма «Шугалей 2» на НТВ сильной и острой

17:58 7.09.2020
Кадр из фильма «Шугалей 2»

Отечественный боевик «Шугалей 2» показали россиянам в эфире канала НТВ. Среди кинозрителей оказался известный российский актер, режиссер и педагог Дмитрий Барков, он поделился впечатлениями о фильме.

Отечественный боевик «Шугалей 2» показали россиянам в эфире канала НТВ. Среди кинозрителей оказался известный российский актер, режиссер и педагог Дмитрий Барков, он поделился впечатлениями о фильме.

Отечественный боевик «Шугалей 2» показали россиянам в эфире канала НТВ. Среди кинозрителей оказался известный российский актер, режиссер и педагог Дмитрий Барков, он поделился впечатлениями о фильме.

Новинку уже оценили зрители Сыктывкара, Петербурга, Воркуты и других городов во время специальных показов. Теперь фильм смогли увидеть телезрители канала НТВ, среди них и актер Дмитрий Барков. «Картина получилась добротная, видно, что съёмочная группа сработала на 100%. Сейчас по телевидению такие сильные фильмы редкость. Обычно что-то лёгкое показывают, а здесь прямо тема острейшая! Я рад, что такие фильмы стали делать. Очень надеюсь, что он поможет нашим ребятам. Ужас, конечно, что им приходится там переживать, но мы русские – сильные!» – высказался он.

Напомним, что первая часть истории вышла на экраны весной текущего года. В основу сюжета кинокартины «Шугалей» легли реальные события, произошедшие с российским исследователем Максимом Шугалеем и его переводчиком Самером Суэйфаном. В прошлом году они прибыли в ливийский город Триполи по приглашению местного правительства.

Однако, завершив социологические исследования, они не смогли вернуться домой – их задержали представители вооруженной группировки, подконтрольной ПНС. На данный момент оба россиянина незаконно заключены в частную тюрьму «Митига», где подвергаются пыткам.

Зрительский рейтинг ожидания фильма «Шугалей 2», по данным портала «Кинопоиск», составил 97%. Вторая часть была снята в рекордные сроки и теперь доступна широкой аудитории.

Темы: Кино, Кино в России
Расскажите об этом:
Сообщить об ошибке на info@corp.km.ru
Комментарии читателей
Оставить комментарий
]]>



]]>
]]>






]]>
]]>]]>
© ООО «КМ онлайн», 1999-2020 О проекте ·Все проекты ·Выходные данные ·Контакты ·Реклама
]]>
]]> 		Сетевое издание KM.RU. Свидетельство о регистрации Эл № ФС 77 – 41842.
Мнения авторов опубликованных материалов могут не совпадать с позицией редакции.
При полном или частичном использовании редакционных материалов активная, индексируемая гиперссылка на km.ru обязательна!
Мультипортал KM.RU: актуальные новости, авторские материалы, блоги и комментарии, фото- и видеорепортажи, почта, энциклопедии, погода, доллар, евро, рефераты, телепрограмма, развлечения.
Карта сайта
Если Вы хотите дать нам совет, как улучшить сайт, это можно сделать здесь.
Организации, запрещенные на территории Российской Федерации