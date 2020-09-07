Дмитрий Барков назвал премьеру фильма «Шугалей 2» на НТВ сильной и острой

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Отечественный боевик «Шугалей 2» показали россиянам в эфире канала НТВ. Среди кинозрителей оказался известный российский актер, режиссер и педагог Дмитрий Барков, он поделился впечатлениями о фильме.

Отечественный боевик «Шугалей 2» показали россиянам в эфире канала НТВ. Среди кинозрителей оказался известный российский актер, режиссер и педагог Дмитрий Барков, он поделился впечатлениями о фильме.

Отечественный боевик «Шугалей 2» показали россиянам в эфире канала НТВ. Среди кинозрителей оказался известный российский актер, режиссер и педагог Дмитрий Барков, он поделился впечатлениями о фильме.

Новинку уже оценили зрители Сыктывкара, Петербурга, Воркуты и других городов во время специальных показов. Теперь фильм смогли увидеть телезрители канала НТВ, среди них и актер Дмитрий Барков. «Картина получилась добротная, видно, что съёмочная группа сработала на 100%. Сейчас по телевидению такие сильные фильмы редкость. Обычно что-то лёгкое показывают, а здесь прямо тема острейшая! Я рад, что такие фильмы стали делать. Очень надеюсь, что он поможет нашим ребятам. Ужас, конечно, что им приходится там переживать, но мы русские – сильные!» – высказался он.

Напомним, что первая часть истории вышла на экраны весной текущего года. В основу сюжета кинокартины «Шугалей» легли реальные события, произошедшие с российским исследователем Максимом Шугалеем и его переводчиком Самером Суэйфаном. В прошлом году они прибыли в ливийский город Триполи по приглашению местного правительства.

Однако, завершив социологические исследования, они не смогли вернуться домой – их задержали представители вооруженной группировки, подконтрольной ПНС. На данный момент оба россиянина незаконно заключены в частную тюрьму «Митига», где подвергаются пыткам.

Зрительский рейтинг ожидания фильма «Шугалей 2», по данным портала «Кинопоиск», составил 97%. Вторая часть была снята в рекордные сроки и теперь доступна широкой аудитории.