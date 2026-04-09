Российские танкеры успешно прошли Ла-Манш в сопровождении фрегата ВМФ РФ

Ракетный фрегат «Адмирал Григорович» сопроводил два российских нефтяных танкера через пролив Ла-Манш, проигнорировав угрозу их потенциального захвата британскими властями, пишет «Коммерсант» со ссылкой на The Telegraph. По данным издания, проводку судов организовали 8 апреля. За танкерами также следовал корабль британских ВМС, но никаких действий он не предпринял.

The Telegraph утверждает, что речь идет о танкерах Universal и Enigma, направлявшихся на запад в сторону портового города Плимута. Universal якобы покинул российский порт Высоцк в январе и перевозит сырую нефть. В июле 2025 года этот танкер был внесен Великобританией в санкционный список. Танкер Enigma следует под флагом Камеруна в Турцию, он, как утверждается, вышел из порта Приморска в марте. Этот танкер находится под британскими санкциями с мая прошлого года.

В тот же день, по данным The Telegraph, через Ла-Манш прошли еще два российских танкера из санкционного списка. Танкер Desert Kite под флагом Гамбии и танкер Kousai из Сьерра-Леоне проследовали через пролив в противоположном направлении.

Пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова попросили подтвердить или опровергнуть эту информацию. По словам представителя Кремля, Россия вправе защищать собственные интересы от пиратских посягательств в международных водах. 

«За последние месяцы мы были свидетелями неоднократных случаев пиратства в международных водах. Эти случаи пиратства в том числе наносили ущерб и экономическим интересам РФ. Российская Федерация считает себя вправе и обязательно будет принимать меры по защите своих интересов», — приводит слова Пескова Газета.RU.

  2. 09.04.2026, 21:25
    Гость: русский

    С добрым словом и фрегатом можно достичь гораздо большего, чем просто с добрым словом.

  4. 09.04.2026, 19:30
    Гость: пусть 2 фрегата сопроводят

    И,не два танкера,а четыре.При любой попытке помешать,топить без разговоров. Собственность ЗАЩИЩАТЬ надо ВЕЗДЕ и ВСЕГДА.Тогда и уважать станут,ну,или бояться...ПС: Военных для того и содержит народ России.

