Брызги «Квадробер» (интернет-сингл)

Исполнитель: Брызги, Название: «Квадробер», Стиль: панк-рок; Год: 2025

Год назад жители России узнали о новой напасти — квадроберах. Адепты этой сомнительной субкультуры мнят себя животными и ведут себя в обществе соответствующим образом. Против квадроберов высказалась поп-певица Mia Boyka, вызвав невероятный резонанс. И если в данном случае артистку еще можно заподозрить в попытке хайпа на животрепещущей теме, то с представителями панк-культуры такое обычно не прокатывает.

Тем более, группа «Брызги» записала свою песню не на волне скандалов, а спустя месяцы — когда уже страсти изрядно поутихли. И акценты здесь расставлены мудро, ведь нет людей более вменяемых, чем остепенившиеся панки, не изменившие при этом себе. Под мягкий аккомпанемент акустический гитары музыканты также проникновенно обращаются к квадроберам, убеждая их не быть похожими на «дворовых псин». Параллельно песня адресована взрослым родственникам, потакающим заблудшим детям, а также властям с просьбой обратить внимание на эти бесчинства. В конце песни делается справедливый вывод, что квадроберская зараза пришла к нас, как обычно, откуда-то с Запада.

