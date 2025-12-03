Дмитрий Медведев получил премию «Юрист года — 2025»

Ежегодная премия «Юрист года» присуждена заместителю главы Совета безопасности России Дмитрию Медведеву. Политик получил награду в специальной номинации «За особый вклад в развитие государства и права», пишет «Коммерсант».

Награду Дмитрию Медведеву вручил бывший премьер-министр России Сергей Степашин. «Спасибо, что согласились принять эту премию»,— сказал Степашин в ходе торжественной церемонии.

При награждении Дмитрий Медведев вспомнил, что стоял у истоков создания премии, которой в этом году исполняется 20 лет. По его словам, он и не думал тогда, что «самому придется стоять на этой сцене». Замглавы Совбеза выразил благодарность всем своим учителям, упомянув среди них и бывшего мэра Санкт-Петербурга Анатолия Собчака, который, как отметил Медведев, «неплохо чувствовал людей».

В той же номинации премии получили сам Сергей Степашин и бывшая председатель Верховного суда Ирина Подносова (посмертно). За нее награду получил сын Егор Подносов.

Премию присуждает «Ассоциация юристов России». Награда вручается ежегодно 3 декабря — в День юриста. 

