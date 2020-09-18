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Если вам надоели обычные лекарства и вы пытаетесь узнать, как избавиться от ангины естественным путем, подумайте об исцелении этого недуга с помощью безопасных и эффективных домашних средств

Болезнь в горле обычно вызывается вирусом простуды, гриппа или мононуклеоза.

Более того, причиной этой проблемы могут быть дренаж носовых пазух, курение, крик и сухость в горле.

Общие симптомы ангины



• Дискомфорт в горле;

• Боль, может отдавать в уши;

• Болезненность;

• Увеличение лимфатических узлов вокруг челюсти и шеи;

• Царапины в горле;

• Проблемы с глотанием и открытием рта.

Состояние также может привести к образованию красной сыпи, вызванной бактериальной инфекцией. В зависимости от пораженной области ангина также известна как фарингит или тонзиллит.

Некоторые аллергии также могут вызывать легкое раздражение горла. Если вы привыкли спать на спине с широко открытым ртом, вы, должно быть, заметили впоследствии сухость, раздражение и боль в горле.

Кроме того, после рвоты может возникнуть легкая боль в горле. Ниже приведены некоторые опробованные и проверенные природные средства, позволяющие легко избавиться от боли в горле.

Как избавиться от боли в горле



• Полоскание горла теплой соленой водой - одно из наиболее распространенных естественных средств от боли в горле. Часто следуйте этому домашнему средству. Приготовьте раствор, смешав чайную ложку соли (вы можете использовать морскую или поваренную соль) примерно в восьми унциях теплой воды. Он служит естественным дезинфицирующим средством.

• Полоскание горла соком алоэ вера в течение нескольких секунд - еще один полезный естественный способ избавиться от боли в горле. Выполняйте эту терапию два раза в день.

• Лимонный сок чрезвычайно полезен при лечении ангины. Просто выдавите лимон, добавьте чайную ложку соли в чашку теплой воды и полощите горло этим лекарством три раза в день.

• Наклоните голову и полощите горло раствором из одной чашки теплой воды, смешанной с двумя чайными ложками яблочного уксуса. Продолжайте лечение ангины несколько раз в день. Вы также можете добавить в раствор немного меда.

• Вы также можете использовать комбинацию из трех столовых ложек клеверного меда и по одной чайной ложке яблочного уксуса и кайенского перца в стакане теплой воды в качестве полноценного средства для полоскания горла.

• Возьмите пол-литра кипятка и добавьте в него три гвоздики, две веточки нарезанной петрушки, одну чайную ложку порошка мирры и половину чайной ложки порошка желтокорня. Настаивайте примерно 15-20 минут.

Наконец, охладите, процедите смесь и используйте ее в качестве домашнего полоскания, чтобы быстро избавиться от боли в горле. Такие травы, как желтокорень и эхинацея, особенно полезны при бактериальных инфекциях.

• Полоскание горла стаканом воды, смешанным с пятью каплями экстракта семян грейпфрута, служит хорошим средством от боли в горле.

• Если вам интересно, как избавиться от ангины естественным путем с помощью лечебных трав, тогда вам просто нужно полоскать горло травяными чаями, такими как имбирный чай, мятный чай, чай с шалфеем, ромашковый чай, чай из черешни и т.д.

• Сосание леденцов из солодки, мятных леденцов, леденцов из скользкого вяза и питья теплого чая из скользкого вяза, приготовленного путем замачивания 1-2 чайных ложек порошка коры скользкого вяза в кипящей воде, очень полезно для уменьшения боли и дискомфорта в горле. Вы также можете выпить чай из коры корня алтея.

• Приготовьте лекарство от боли в горле, погрузив четверть чайной ложки кайенского перца в стакан кипящей воды. Полощите горло этим раствором в течение нескольких секунд, чтобы избавиться от этого недуга.

• Добавьте палочку корицы в стакан с кипящей водой и кипятите смесь около 2 минут. Наконец, удалите палочку корицы и смешайте с раствором немного меда и щепотку перца.

Пейте этот теплый травяной чай два раза в день, чтобы избавиться от боли в горле и таких проблем, как кашель и простуда. Кроме того, корица улучшает пищеварение и устраняет неприятный запах изо рта.

• Еще один совет, как избавиться от боли в горле, - это пить отвар из листьев базилика и воды. Вы также можете использовать его для полоскания горла.

• Нанесение жидкости коры манго на горло помогает быстро успокоить боль в горле.

• Если вам неудобно полоскать горло, просто нанесите чесночное масло, масло шалфея или масло тимьяна, разведенное в оливковом масле. Втирать лечебную смесь в горло и накрывать платком. Кроме того, вы можете вдохнуть пары этих масел, смешав раствор с кипящей водой.

• Пейте много теплых жидкостей и супов и ешьте мягкую пищу, которую легко проглотить. Если вы часто страдаете от этой проблемы, используйте увлажнитель воздуха в своей комнате, чтобы увлажнить воздух и, следовательно, облегчить боль в горле, вызванную сухостью.

Если вы намерены узнать, как избавиться от боли в горле, но регулярное использование домашних средств не облегчает боль и дискомфорт, подумайте о том, чтобы поставить себе диагноз и получить надлежащую медицинскую помощь. Болезнь в горле, сохраняющаяся более двух недель, может указывать на серьезное заболевание.

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