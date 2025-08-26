Аберрация «Этапы любви» (интернет-релиз)

Аберрация «Этапы любви» (интернет-релиз)

Исполнитель: Аберрация, Название: «Этапы любви», Стиль: акустический панк; Год: 2025

Так уж устроен человек, что ему проще зациклиться на негативе, нежели на чем-то хорошем. Учебники психологии пестрят этапами принятия неизбежного, смерти и проч. Но нигде на найти этапов восхождения к подлинной любви — разве что циничное «любовь живет три года». «Аберрация» попыталась сломать этот стереотип, выпустив концептуальный ЕР «Этапы любви», где каждая песня — очередная ступень к восхождения к тому, на чем зиждется еще наш раздираемый противоречиями мир.

Прежде всего данный релиз следует расценивать как акт проявления любви музыкантов к своим слушателям. Проявляется он, в частности, в том, что группа, обычно рубящая лютый хардкор, позаботилась об ушах тех, кто не очень воспринимает такую экстремальную музыку или с трудом разбирает тексты. Все звучит в мягком камерном антураже под одни акустические гитары.

Абсолютная аксиома заключается в том, что истоки всех переживаний человека следует искать в детстве. Естественно, тогда же формируется его способность любить. Недаром первая же песня «Этапов любви» «Домой» - ностальгическая. Это и признание в любви к родине музыкантов Самаре, и — в более узком контексте к родному неприглядному району, больше похожему на склеп. «Покошенный турник, обшарпанный подъезд, я помню я привык, быть частью этих мест...» - рисует в песне неприглядный пейзаж, но в этоимх строках не меньше подлинной поэзии, чем у самого Александра Сергеевича Пушкина.

Песня «Двойных стандарты» - приговор любви фальшивой. Здесь речь идет о любви-зависимости — симбиотических отношениях, когда один в паре подчиняет себе другому. Процесс этот — всегда обоюдоострый, поэтому в песне дан и мужской, и женский взгляд на ситуацию. И в этой терпимости и объективности тоже заметна любовь «Аберрации».

«Возлюби ближнего своего, как самого себя», - сказано Спасителем в Евангелии. Две оставшиеся песни ЕР как раз посвящены попытке это осуществить. «Враг внутри» запускает процесс борьбы с собственными страстями. А в финальной «Он любил» человек так и не справляется со своими комплексами, нем в в силах признаться в своих чувствах. Но если посмотреть на вещи с другой стороны, то, может, это, напротив — способ уберечь настоящую любовь.

Расскажите об этом:

Подписаться на KM.RU в Telegram

Сообщить об ошибке на km.ru_new@mail.ru

Комментарии читателей Оставить комментарий

Выбор читателей
Дом Правительства РФ © KM.RU, Алексей Белкин
С 1 сентября мессенджер Max станет обязательным для предустановки
© KM.RU, Александра Воздвиженская
Россияне работают все больше, а получают все меньше
© KM.RU, Илья Шабардин
Бензина нет, а там, где есть — цены бьют рекорды. НПЗ ушли на ремонт. Что происходит?
В секторе Газа впервые объявили состояние катастрофического голода
Избранное
Первый «конь» или как выбрать свою первую машину
ТимерТау, 10 апреля, «Китайский Летчик Джао Да»
Илья Черт «Аудиостихия III»
Александр Непомнящий «Темная сторона любви»
Гражданская оборона «Live in San Francisco» (2CD + открытка с сет-листом)
Елена Привалова (орган), 22 мая, Римско-католический кафедральный собор
«Зенит» провел свой лучший матч в Лиге чемпионов, считает Василий Уткин
Лидер «Запрещенных барабанщиков» рассказал, где ему легче дышится
«Моральный кодекс» показал своего нового барабанщика
Врачи Волгодонска выявили у призывников эндокринные нарушения из-за неправильного питания
Мясо из пробирки впервые разрешили для употребления на государственном уровне
официальный сайт © ООО «КМ онлайн», 1999-2025 О проекте ·Все проекты ·Выходные данные ·Контакты ·Реклама
]]>
]]> 		Сетевое издание KM.RU. Свидетельство о регистрации Эл № ФС 77 – 41842.
Мнения авторов опубликованных материалов могут не совпадать с позицией редакции.

Мультипортал KM.RU: актуальные новости, авторские материалы, блоги и комментарии, фото- и видеорепортажи, почта, энциклопедии, погода, доллар, евро, рефераты, телепрограмма, развлечения.

Карта сайта


Подписывайтесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе последних событий.


Организации, запрещенные на территории Российской Федерации