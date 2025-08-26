Аберрация «Этапы любви» (интернет-релиз)

Исполнитель: Аберрация, Название: «Этапы любви», Стиль: акустический панк; Год: 2025

Так уж устроен человек, что ему проще зациклиться на негативе, нежели на чем-то хорошем. Учебники психологии пестрят этапами принятия неизбежного, смерти и проч. Но нигде на найти этапов восхождения к подлинной любви — разве что циничное «любовь живет три года». «Аберрация» попыталась сломать этот стереотип, выпустив концептуальный ЕР «Этапы любви», где каждая песня — очередная ступень к восхождения к тому, на чем зиждется еще наш раздираемый противоречиями мир.

Прежде всего данный релиз следует расценивать как акт проявления любви музыкантов к своим слушателям. Проявляется он, в частности, в том, что группа, обычно рубящая лютый хардкор, позаботилась об ушах тех, кто не очень воспринимает такую экстремальную музыку или с трудом разбирает тексты. Все звучит в мягком камерном антураже под одни акустические гитары.

Абсолютная аксиома заключается в том, что истоки всех переживаний человека следует искать в детстве. Естественно, тогда же формируется его способность любить. Недаром первая же песня «Этапов любви» «Домой» - ностальгическая. Это и признание в любви к родине музыкантов Самаре, и — в более узком контексте к родному неприглядному району, больше похожему на склеп. «Покошенный турник, обшарпанный подъезд, я помню я привык, быть частью этих мест...» - рисует в песне неприглядный пейзаж, но в этоимх строках не меньше подлинной поэзии, чем у самого Александра Сергеевича Пушкина.

Песня «Двойных стандарты» - приговор любви фальшивой. Здесь речь идет о любви-зависимости — симбиотических отношениях, когда один в паре подчиняет себе другому. Процесс этот — всегда обоюдоострый, поэтому в песне дан и мужской, и женский взгляд на ситуацию. И в этой терпимости и объективности тоже заметна любовь «Аберрации».

«Возлюби ближнего своего, как самого себя», - сказано Спасителем в Евангелии. Две оставшиеся песни ЕР как раз посвящены попытке это осуществить. «Враг внутри» запускает процесс борьбы с собственными страстями. А в финальной «Он любил» человек так и не справляется со своими комплексами, нем в в силах признаться в своих чувствах. Но если посмотреть на вещи с другой стороны, то, может, это, напротив — способ уберечь настоящую любовь.