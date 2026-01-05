Трамп не верит в атаку БПЛА на резиденцию Путина
Президент США Дональд Трамп на борту президентского самолета Air Force One прокомментировал для журналистов ряд международных тем, в том числе об атаке на резиденцию президента России Владимира Путина, пишет Газета.RU.
Комментируя заявления российских властей о попытке украинской атаки беспилотниками на резиденцию Путина в Новгородской области, Трамп выразил сомнение в достоверности этой версии. По его словам, он не считает, что резиденция российского президента действительно подвергалась удару.
«Я не верю, что этот удар имел место», — заявил Трамп, отвечая на вопросы журналистов.
Он добавил, что определенный инцидент мог произойти поблизости, однако, по его утверждению, он «не имел никакого отношения» к резиденции Путина.
На вопрос, почему ранее он осудил возможную атаку, Трамп ответил, что тогда информация была непроверенной: «Потому что в тот момент никто не знал. Я тогда впервые об этом услышал. Он сказал, что по его дому был нанесен удар».
«Теперь, когда мы смогли проверить, мы не считаем, что это произошло», — заявил Трамп.
Он добавил, что «мы просто надеемся», что Россия и Украина урегулируют конфликт.
Комментарии читателей Оставить комментарий
Нет никакого программирования. Все ракеты, БПЛА ведут спутники. Морские стреляют по полигонам с лодок, ракетоносцев, и после успешных пусков их Главком ВМФ поздравляет космические войска с успешным завершением учений. На следующий день у ВКС как правило выходной с праздничным обедом. Не думаю, что произошли изменения после СССР. Американцы аналогично наводят ракеты со спутников. Сказки о заложенных программвх для детского сада. Наша система " Квадрат" ( ныне ГЛОНАС) также построена наведением со спутников. Только спутников в РФ в три разв меньше чем в СССР, а сейчас видимо и того меньше.
то что в Херсонской области дроны убили детей (сожгли заживо) на новогодней елке он тоже не верит?
Фома.
Один про всемирный потоп проповедовал, деньги на ковчеги собирал, поверили, мерс купил и с богом договорился,не будет потопа, доказательств тоже не было, но вышло, отличный пример для МИД
вышли на себя, вот и закрутились