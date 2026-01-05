Трамп не верит в атаку БПЛА на резиденцию Путина

11:07 5.01.2026

Президент США Дональд Трамп на борту президентского самолета Air Force One прокомментировал для журналистов ряд международных тем, в том числе об атаке на резиденцию президента России Владимира Путина, пишет Газета.RU.

Комментируя заявления российских властей о попытке украинской атаки беспилотниками на резиденцию Путина в Новгородской области, Трамп выразил сомнение в достоверности этой версии. По его словам, он не считает, что резиденция российского президента действительно подвергалась удару.

«Я не верю, что этот удар имел место», — заявил Трамп, отвечая на вопросы журналистов.

Он добавил, что определенный инцидент мог произойти поблизости, однако, по его утверждению, он «не имел никакого отношения» к резиденции Путина.

На вопрос, почему ранее он осудил возможную атаку, Трамп ответил, что тогда информация была непроверенной: «Потому что в тот момент никто не знал. Я тогда впервые об этом услышал. Он сказал, что по его дому был нанесен удар».

«Теперь, когда мы смогли проверить, мы не считаем, что это произошло», — заявил Трамп.

Он добавил, что «мы просто надеемся», что Россия и Украина урегулируют конфликт.