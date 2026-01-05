Трамп не верит в атаку БПЛА на резиденцию Путина

Президент США Дональд Трамп на борту президентского самолета Air Force One прокомментировал для журналистов ряд международных тем, в том числе об атаке на резиденцию президента России Владимира Путина, пишет Газета.RU.

Комментируя заявления российских властей о попытке украинской атаки беспилотниками на резиденцию Путина в Новгородской области, Трамп выразил сомнение в достоверности этой версии. По его словам, он не считает, что резиденция российского президента действительно подвергалась удару.

«Я не верю, что этот удар имел место», — заявил Трамп, отвечая на вопросы журналистов.

Он добавил, что определенный инцидент мог произойти поблизости, однако, по его утверждению, он «не имел никакого отношения» к резиденции Путина.

На вопрос, почему ранее он осудил возможную атаку, Трамп ответил, что тогда информация была непроверенной: «Потому что в тот момент никто не знал. Я тогда впервые об этом услышал. Он сказал, что по его дому был нанесен удар».

«Теперь, когда мы смогли проверить, мы не считаем, что это произошло», — заявил Трамп.

Он добавил, что «мы просто надеемся», что Россия и Украина урегулируют конфликт.

Расскажите об этом:

Подписаться на KM.RU в Telegram

Сообщить об ошибке на km.ru_new@mail.ru

Комментарии читателей Оставить комментарий

  1. 05.01.2026, 16:19
    Гость: РВСН

    Нет никакого программирования. Все ракеты, БПЛА ведут спутники. Морские стреляют по полигонам с лодок, ракетоносцев, и после успешных пусков их Главком ВМФ поздравляет космические войска с успешным завершением учений. На следующий день у ВКС как правило выходной с праздничным обедом. Не думаю, что произошли изменения после СССР. Американцы аналогично наводят ракеты со спутников. Сказки о заложенных программвх для детского сада. Наша система " Квадрат" ( ныне ГЛОНАС) также построена наведением со спутников. Только спутников в РФ в три разв меньше чем в СССР, а сейчас видимо и того меньше.

  2. 05.01.2026, 16:18
    Гость: а

    то что в Херсонской области дроны убили детей (сожгли заживо) на новогодней елке он тоже не верит?

  4. 05.01.2026, 16:09
    Гость: Там

    Один про всемирный потоп проповедовал, деньги на ковчеги собирал, поверили, мерс купил и с богом договорился,не будет потопа, доказательств тоже не было, но вышло, отличный пример для МИД

Все комментарии (49)
Выбор читателей
Стоп-кадр из видеотрансляции
Лавров сообщил о попытке Украины атаковать резиденцию Путина
© KM.RU, Филипп Киреев
Нетерпимость к воровству у государства объяснимо выросла
Венесуэла заявила о начале военной агрессии США
Здание МИД РФ © KM.RU, Вадим Черноусов
В МИД РФ осудили акт вооруженной агрессии США против Венесуэлы
Избранное
Алексей Козлов и Ансамбль Арсенал «Мир тесен»
Украина: последняя ошибка Путина
«СерьГа», 17 ноября, «16 Тонн»
тоскарабочегокласса «День во сне» (интернет-сингл)
Cinecile «5» (интернет-релиз)
Военная присяга для Председателя Думы - обязательна или нет?
Электропартизаны «Шум Земли»
Парьтесь на здоровье: как за один присест побывать во всех известных банях мира
Наталья Сидорцова «Черны глаза» (рецензия на интернет-сингл)
Впервые в истории Испании высший суд начал расследование в отношении генерального прокурора страны
«Калинов мост» научил любить дождь и ветер
официальный сайт © ООО «КМ онлайн», 1999-2026 О проекте ·Все проекты ·Выходные данные ·Контакты ·Реклама
]]>
]]> 		Сетевое издание KM.RU. Свидетельство о регистрации Эл № ФС 77 – 41842.
Мнения авторов опубликованных материалов могут не совпадать с позицией редакции.

Мультипортал KM.RU: актуальные новости, авторские материалы, блоги и комментарии, фото- и видеорепортажи, почта, энциклопедии, погода, доллар, евро, рефераты, телепрограмма, развлечения.

Карта сайта


Подписывайтесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе последних событий.


Организации, запрещенные на территории Российской Федерации