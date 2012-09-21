Игорь Дмитриев: европеец голубых кровей

Режиссеры видели в нем прирожденного исполнителя ролей изысканных и утонченных персонажей

И это неудивительно: Игорь Дмитриев был петербуржцем голубых кровей, праправнуком фрейлины императрицы Марии Федоровны. Знаменитый роман Льва Николаевича Толстого «Война и мир» начинается сценой в салоне Анны Шерер – это та самая фрейлина.

Известность актер получил после исполнения роли в фильме «Тихий Дон» режиссера Сергея Герасимова. А потом были «Собака на сене», «Летучая мышь», «Звезда пленительного счастья», «Приключения принца Флоризеля».

Он был одним из немногих советских актеров, которым посчастливилось сыграть за рубежом вместе с голливудскими звездами – Элизабет Тейлор и Авой Гарднер! В пестром потоке персонажей, воплощенных им на экране, были министры, князья, генералы, губернаторы, ученые, сыщики, учителя, врачи… Академик, член всевозможных театральных союзов, а также Английского клуба, Игорь Дмитриев считал, что «главное в жизни – это всегда оставаться шалопаем».

Игорь Дмитриев в фильме «Зеленая карета»

Дворянин по крови

О своих предках Игорь Борисович рассказывал так: «Как-то летом в родовом имении Шерер встретились Адам Христианович, сын Анны Павловны, и дворовая девушка Авдотья. История умалчивает, где именно это случилось: в поле средь ромашек, в скирде сена под луной или у речки – на эту тему можно лишь фантазировать, но через положенное время родился мальчик. Дворовая девка получила вольную с одним условием: родившийся младенец останется в семье Шерер. Так решила Анна Павловна, и Авдотья, глотая слезы, согласилась, понимая, что отдает дитя в хорошие руки. Вот таким образом мои корни и уходят в салон Анны Шерер...»

Бабушка Игоря Дмитриева – Александра Адольфовна Шерер, была потомком этого незаконнорожденного ребенка. Она вышла замуж за Петра Артамоновича Дмитриева, служившего в царской кавалерии.

Игорь Дмитриев в фильме «Овод»

Сын яхтсмена и балерины

Игорь Дмитриев родился 29 мая 1927 года в Ленинграде. Его отец – Борис Петрович Дмитриев был профессиональным яхтсменом, а мать – Елена Ильинична Таубер – балериной. Игорь воспитывался матерью, дедушками и бабушками. Отца он помнил плохо, поскольку родители разошлись после его рождения.

Поскольку мать мальчика работала в мюзик-холле, а также в цирковом балете, цирк стал для Игоря одним из самых ярких впечатлений детства. Другим серьезным увлечением мальчика стал театр. В семь лет он начал выступать в школьной самодеятельности и в Ансамбле песни и пляски ленинградского Дворца пионеров, которым руководил Исаак Осипович Дунаевский. А вскоре состоялся дебют в кино. Его первой ролью стал польский гимназист в картине режиссера Файнберга «Голос Тараса».

Семью Дмитриева не обошли стороной сталинские репрессии: был арестован отчим, который работал горным инженером, потом забрали маму. К счастью, она просидела только несколько месяцев. А вот отчим из лагерей так и не вернулся.

С началом Великой Отечественной войны семья эвакуировалась в Пермскую область, в поселок Нижняя Курья. Там был Клуб речников, куда мальчик ходил с другими ребятами, читал стихи, пел, танцевал. В 1943 году Игорь узнал, что при Пермском драматическом театре открывается театральная студия, и отправился на прослушивание. На экзамене он читал сцены из лермонтовского «Маскарада» и за Арбенина, и за Нину. Приемная комиссия огласила приговор: «Арбенин из тебя никакой, зато Нина – сама чистота и невинность. За Нину принимаем!»

Школу к тому времени Игорь бросил, не доучившись в девятом классе, и теперь полностью сосредоточился на театре.

Игорь Дмитриев в фильме «Черная чайка»

Аристократ-аферист

В сентябре 1944 года Игорь, взяв овчинный тулуп и плетеную корзинку с вещами, отправился в Москву – поступать в театральный институт. Но камнем преткновения стало отсутствие среднего образования. Тут юноша проявил сообразительность: узнав, что в авиационном институте недавно был пожар, и все документы сгорели, он пришел туда и поинтересовался судьбой своего аттестата. Естественно, никаких документов не нашлось. Тут он так правдоподобно изобразил отчаяние, что ему поверили и хотели зачислить без экзаменов. Но симулянт просто потребовал выдать ему на руки дубликат аттестата. Получив необходимый документ, Игорь подал заявления сразу в четыре вуза: в ГИТИС, во ВГИК, в Театральные училища имени Б. Щукина и М. Щепкина... В два из четырех прошел по конкурсу, но поступил в Школу-студию имени В. И. Немировича-Данченко при МХАТе. Курс был маленький – всего 9 студентов. Но среди них были Марина Ковалева, Евгений Жаров и Михаил Пуговкин.

В студии Игорь Борисович не только получил образование, но и научился культуре общения. Ведь там был предмет под названием «манеры», который преподавала Елизавета Волконская. В 1948 году Игорь Дмитриев окончил Школу-студию МХАТа и поступил в труппу Ленинградского драматического театра. Первой его ролью стал матрос Гошев в пьесе «В открытом море». Так молодой актер «отдал долг» Клубу речников, где он впервые вышел на подмостки...

Игорь Дмитриев в фильме «Тихий Дон»

Оладьи или плечо?

В 1958 году случилась судьбоносная встреча: кинорежиссер Сергей Герасимов пригласил Дмитриева на роль Листницкого в картину «Тихий Дон».

Знаменитый режиссер каждый вечер собирал актеров за столом и вместе с труппой просматривал и отбирал дубли, наглядно объясняя каждому его ошибки или, наоборот, хваля за удачи. Вот так он разбирал игру Дмитриева: «Игорь, вот ты вошел к Аксинье в комнату. Она катает белье перед глаженьем, а слева от нее на столе стоит тарелка с оладьями. Ты зашел – и сразу смотришь на оладьи! Голодный, что ли? У Аксиньи же голое плечо – первый взгляд должен падать на плечо!»

Однако, несмотря на весьма удачное начало кинокарьеры, впоследствии Дмитриеву доставались в основном роли белых офицеров – этому способствовала его внешность.

В театральных кругах он стал считаться «актером-европейцем», в котором острый, насмешливый и ироничный ум сочетается со склонностью к трагическим страстям и сентиментально-романсовым чувствам.

Игорь Дмитриев в фильме «Хождение по мукам»

Пришлось жениться!

Со своей будущей женой Ларисой Игорь Дмитриев был знаком с детства. Они учились в одном классе, и мальчик часто бывал у нее в гостях на канале Грибоедова. Война развела их по разным городам, а потом они вдруг встретились на отдыхе в Дагомысе. Игорь Борисович вспоминал: «Как-то днем идем мы с Ларисой мимо тира, и я предложил ей пострелять. Она в шутку спросила: «А какой приз я получу, если выбью десять очков из десяти?» Я тут же ляпнул: «Женюсь на тебе!» И что вы думаете? Лариса ни разу не промазала, и пришлось жениться!»

Вместе супруги прожили тридцать лет, у них родился сын Алексей. Впоследствии он окончил отделение восточных языков Ленинградского университета, теперь работает в американской технической компании.

Жена Игоря Борисовича умерла в конце 90-х… Дмитриев признавался: «Эту потерю я остро ощущаю до сих пор, с годами тоска и боль не утихает, а только растет. Сожалею, что уже никогда не смогу сказать, как я ей за все благодарен...»

Игорь Дмитриев в фильме «Голубой карбункул»

Безработный и успешный

В 1967-м Игорь Дмитриев был уволен из театра. Произошло это так: от друзей, которые занимали высокие посты в компартии Италии, он неожиданно получил приглашение. В то время загранпоездки были в диковинку, и он с радостью воспользовался им.

Перед отъездом Дмитриев написал директору театра заявление, что на неделю задержится, напомнив, что у него есть дублер. Но директор не пошел ему навстречу и уволил актера, «чтобы другим неповадно было нарушать дисциплину». Лишившись места в театре, он вскоре был приглашен директором «Ленфильма» Ильей Николаевичем Киселевым в Студию киноактера. Однако разлука со сценой обернулась тяжелым нервным потрясением. Игорь Борисович вспоминал: «Это было невыносимо, и вскоре я создал свой собственный моноспектакль «Маскарад», в котором играл все роли – и Арбенина, и Нину, и баронессу Штраль, и Звездича. Весь реквизит – белые перчатки, веер, маска Неизвестного – помещался в маленьком чемоданчике. Роль мебели исполняло старинное кресло красного дерева, которое я непременно таскал с собой на представление».

Однако эти годы оказались продуктивными для кино. Актером было сыграно много запоминающихся ролей, в числе которых инспектор в знаменитом сериале о Шерлоке Холмсе и докторе Ватсоне, а также роль полковника Джеральдина в приключенческом телесериале Евгения Татарского «Приключения принца Флоризеля». Игорь Борисович рассказывал: «Фильм «Приключения принца Флоризеля» мне особенно дорог общением с Далем. Олег был сложным, замкнутым человеком; в его разговорах постоянно звучала тема приближающейся смерти. Помню, в Вильнюсе мимо нашего автобуса проехал траурный катафалк с возницей в черном цилиндре. Даль печально заметил: «Смотрите, как красиво хоронят в Литве, а меня повезут по Москве в закрытом автобусе. Как неинтересно!»

Наконец в 1984 году главный режиссер Ленинградского академического театра комедии Юрий Аксенов пригласил Игоря Борисовича на роль Чинзанова в пьесе Сергея Михалкова «Все могут короли».

Игорь Дмитриев

Вместо эпилога

В последние годы Игорь Дмитриев появлялся на экране крайне редко. Тем не менее зрители увидели его в популярных сериалах «Романовы. Венценосная семья» (барон Фредерикс) и «Бедная Настя» (Оболенский).

Вечером 25 января 2008 года состояние актера внезапно ухудшилось. Приехавшая бригада «Скорой» констатировала повторный инсульт. Знаменитого артиста отвезли во 2-ю городскую больницу, где за его жизнь боролись лучшие медики клиники. Но в 23 часа 55 минут сердце Игоря Борисовича остановилось…

«У нас полно тех, кто может сыграть бандитов, но теперь совсем не осталось тех, кто может играть аристократов», – произнес у его гроба режиссер Евгений Татарский. А Олег Басилашвили отметил, что еще очень долго место Игоря Дмитриева никто не сможет занять.

Актер был похоронен на Серафимовском кладбище в Петербурге.

Фото с сайта kino-teatr.ru