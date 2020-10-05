Лидер «Приключений Электроников» счел песню «Погоня» чересчур милитаристической

Концерты в честь юбилеев рок-альбомов уже мало кого удивляют

Но есть такие диски, у которых особенная стать. К их категории относится дебютный альбом группы «Приключения Электроников» «Прекрасное далеко», полностью состоящий из панк-каверов на детские песни. Собравшись чуть более двадцати лет назад, чтобы поностальгировать о своем советском детстве, музыканты известных поп-панк группы столицы и подумать не могли, что эта затея в итоге выдержит испытания временем.

Двадцать пятого сентября «Приключения Электроников» (уже в несколько ином составе, но по-прежнему в статусе супергруппы) отметили в «Главклубе» 20-летние альбома «Прекрасное далеко». В первом отделении ластинка была сыграна от сих до сих, как и посоветовал лидеру команды Андрею Шабаеву старожил ансамбля — барабанщик Сергей Прокофьев. Но даже в этом блоке не обошлось без неожиданностей.

Как известно, на диске песня «Погоня» из фильма «Неуловимые мстители», представлена в инструментальной версии с солирующей партией саксофона Александра Фуковского вместо вокала. Шабаев объяснил, почему так произошло. При работе над пластинкой текст песни показался ему «чересчур милитаристическим», а «электроники» с самого начала блюдут статус «самого доброго металлического ансамбля на Земле». Зато на юбилейном концерте «Погоню» все же вдохновенно спел гитарист Олег Иваненко.

А вот «Песенка оживших игрушек» из почти тезоименного «Приключениям Электроников» фильма прозвучала в несколько урезанном виде. Почему еще лет 15-16 назад в концертной версии из нее выпавл кусок про заводную обезьяну, Шабаев не объяснил. Но все же у поклонников появился шанс вернуться на пару десятилетий назад, когда Шабаев вспомнил, как проходили концерты «электроников» во времена релиза первого альбома. В загашнике у группы было всего восемь песен, поэтому в первой версии клуба «Точка» на Звенигородском проспекте музыканты были вынуждены играть их чуть ли не по три раза за концерт.

Сейчас «Приключения Электроников» совсем не похожи на себя, прежних. Андрей Шабаев заботится о постоянной движухе на концертах, устраивая зрителям различные затеи. От традиционных хороводов из-за коронавируса пришлось отказаться, однако детишек для исполнения песни «Мой адрес — Советский Союз» на сцену все же позвали. Ну и рассказами о более поздних каверах «Приключений Электроников» Шабаев тоже публику не обделил. Так, выяснилось, что за песню «Ищу тебя» группа безуспешно бралась еще в 2004-м, но тогда им не хватило опыта или сообразительности, чтобы довести начатое до конца. Спустя семь лет все, тем не менее, получилось.

Неожиданности продолжились даже в бисовой части. «Серенаду трубадура», которую исполняет Андрей Шабаев вместо него спел Олег Иваненко, чтобы произвести впечатление на свою девушку. Не прошли даром мастер-классы Андрея Шабаева, который на любых концертах поет эту песню так, будто перед ним нет никого, кроме любимой жены.