Сектор Газовой Атаки «В стране дураков»

Исполнитель: Сектор Газовой Атаки, Название: «В стране дураков», Стиль: панк-рок, Год: 2021

Сергею Киму не привыкать находиться не острие атаки. Одно название его группы может вызывать отторжение у лицемерных «ревнителей» памяти Юрия Хоя, не привыкших вникать в суть вещей, а предпочитающих искать подвох везде и всюду. Но Сергея это, похоже, волнует мало, иначе б он не выпустил к настоящему моменту 23 (!) альбома под брендом «Сектора Газовой Атаки».

Название и обложка нового альбома тоже настраивают на то, что разговор предстоит непростой. Уютное жилище, сидящие на диване в ряд представители семейства с явно советским менталитетом, мягкий ковер за спиной. Жить бы и радоваться, да ядовитое излучение стоящего перед ними телевизора искажает злобой и ужасом их лица. Так и вспоминается Михаил Булгаков с его сакраментальным «люди, как люди… квартирный вопрос только испортил их». Разве что «квартирный вопрос» надо поменять на «пропаганду циничных манипуляторов».

В самом словосочетании «страна дураков» не стоит искать какого-то поклепа на Россию. Недаром заглавная песня отсылает к «Приключению Буратино» Алексея Толстого, ну а наши соотечественники сравниваются с неотесанной деревянной куклой, не смеющей сбросить с себя иго матерых карабасов. Параллели с Буратино не случайны — красной нитью через весь альбом проходит мотив непроходимой тупости, мешающей людям видеть вещи такими, как есть. Например, в песне «Расчехляй стаканы» речь идет о том, что только будучи обманутым человек чувствует степень своей недальновидности. А в «Прохожем» простые и понятные жалобы на жизнь (на стройке не платят, аренду за квартиру подняли) оборачиваются самобичеванием героя, который вдруг понимает, что сам виноват, не следуя правилу «ученье свет, а неученье — тьма».

Подлинная мудрость заключается в умении не впадать в крайности. И «СГА» великолепно выдерживает эту линию. Взять песни «Пить я буду» и «Толстый», образующие своеобразную дилогию. В первой из них высмеивается ЗОЖ как дополнительный инструмент насилия над организмом. А в «Толстом» уже обратная ситуация: здоровый бугай с потенциалом качка гробит себя, будучи не в силах отказаться от фастфуда.

Примерно та же картина и с песнями о судьбах Родины. «Широка и глубока» начинается с привычной для памфлетов на эту тему экологической повестки для и обвинений в адрес бестолковых депутатов. Однако Ким не склонен обвинять русских в их же бедах и чуть ниже уже с горечью поет о засилье гастарбайтеров: «Каждый третий — иностранец. Сгинула родная речь, Раша — дойная корова, … ее беречь». Схожую логику наблюдаем и в «Вали».

При всей неутешительности выводов по поводу современного миропорядка, Сергей Ким предельно далек от уныния и деструктива. Абсолютной созидательностью веет от таких мотивационных песен, как «Проигранный бой», «Быть собой» и «Ностальгия», где достигнут редкий баланс между умением ценить достижения прошлого, жить настоящим и работать на перспективу. Закрепить эффект помогают прекрасно проработанные панк-роковые аранжировки песен с уместными вкраплениями клавишных («Толстый»), запоминающимися гитарными соло («Дегенерат») и забавными фишками, вроде покашливаний курильщика в «Пить я буду». Добавьте к этому впечатляющее оформление диджипака от прекрасного дизайнера Александра Щербака (известного, в частности, по работе с «Красными Звездами») и буклет с текстами песен, которого поклонники группы терпеливо ждали от релиза к релизу последние лет 10.