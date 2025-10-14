СтимфониЯ «Белый альбом»

СтимфониЯ «Белый альбом»

Исполнитель: СтимфониЯ, Название: «Белый альбом», Стиль: готик-рок, Год: 2025

«Белый альбом» обычно появляется у исполнителей тогда, когда они жаждут все начать заново и устраивают некую перезагрузку своего творчества. У группы «СтимфониЯ» диск с таким названием посвящен дороге к Богу. Альбом предварялся вошедшим позже и в него синглом «Нет иного пути», в основу которого положена идея безальтернативности движения к Царствию Небесному. Но на деле все оказывается гораздо сложнее, и в новой работе «Стимфонии» описывается множество препятствий в духовном возрастании.

Лидер «Стимфонии» Филипп Август зрит в корень и источник всех проблем пытается отыскать в старинных религиозных источниках. Начинается «Белый альбом» с цитаты из апокрифической Книге Еноха, в которой Господь проклинает посланных им на землю исполинов, которые пали, соединившись с обычными девушками. В контексте релиза намечено их движение обратно, но с печатью проклятья это трудно вдвойне. Прежде, чем подняться над своей падшей природой, стоит разобраться сначала с «Моими монстрами».

Филипп Август ни на секунду не упускает религиозную первопричину происходящего в альбоме. К «Книге Еноха» добавляется «Откровение Иоанна Богослова», которое, правда, он цитирует уже не дословно, а перелагает стихами. В «Черных лилиях Лилит» вспоминается об описанной в апокрифических сказаниях первой жене Адама. А в «1984» отсылки не только к роману Джорджа Оруэлла, но и к плоду познания добра и зла, на котором споткнулся тот же Адам.

Герой Филиппа Августа из последних сил пытается если не достучаться, то доораться до Бога. Отсюда — истошная подача тяжелых бескомпромиссных песен. Сам автор иронично замечает в какой-то момент, что все чаще в его текстах появляется образ порванного рта — и так оно и есть! В финале герой в песне «Месть королевы Анны» пытается прорваться к небесам хотя бы с черного хода — на пиратском судне. И ему это вероятно удастся, потому что главный вывод, к которому ведет весь альбом «ад заперт изнутри». Человек сам должен открыть эту дверь, чтобы оказаться в обители вечного блаженства.

