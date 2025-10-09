Экс-советник Ельцина Джеффри Сакс перечислил факторы краха СССР

Территория СССР © KM.RU

Американский экономист Джеффри Сакс в разговоре с главой Российского исторического общества, ведущим научным сотрудником Центра военной истории России Института российской истории РАН доктором исторических наук Русланом Гагкуевым заявил, что распад СССР произошел из-за стечения обстоятельств, пишет РБК.

Среди факторов, которые привели к краху Советского Союза на фоне экономического застоя 1970-х и 1980-х годов, американец перечислил аварию на Чернобыльской АЭС, гласность и перестройку, низкие цены на нефть, краткосрочный долговой кризис, а также «скрытые западные операции и роль папы Иоанна Павла II в его родной Польше» (Иоанн Павел II заложил основы независимости Польши и в 1981 году стал негласным духовным лидером антикоммунистического движения «Солидарность»).

«Распад Советского Союза не был широко ожидаем. Конечно, на Западе были отдельные голоса, предсказывавшие, что этнические противоречия в СССР приведут к его расколу. ЦРУ работало над разрушением Советского Союза, но не очень успешно. Крах не был легко предсказуем, все случилось из-за стечения обстоятельств», — считает Сакс.

Джеффри Сакс в период 1980–1990-х годов консультировал команды генерального секретаря ЦК КПСС Михаила Горбачева и президента России Бориса Ельцина по вопросам проведения экономических реформ.

  2. 09.10.2025, 14:24
    Гость: Анон

    Вообще, очень смешно, как сторонники СССР из него какую-то святыню делают. С самого начала лейтмотив и цель коммунизма - это не высочайшая духовность, не высшая гармония души с телом или "богочеловечество", а общество, в котором каждый может набивать себе брюхо и жить с кайфом. Ну правда, разве это не так? Коммунизм с самого начала видел идеальное будущее в том, чтобы "жить в кайф" и не тужить. Бога они отрицают, вечность души - тоже, а львиную долю творчества отсеивают как "буржуазное". Вот и получается, что довольствоваться остается только жратвой, развлекухой и гордостью за мощные заводы и полеты в космос.
    Вот только "жить в кайф", оказывается, можно и при капитализме: жрать вкусные десерты за копейки, пить лавандовый кофе и смотреть сериальчики на Нетфликсе.
    Так зачем вам еще коммунизм-то? Все, счастье достигнуто: тут даже лучше, вы можете И НЕ РАБОТАТЬ! А денег с пособий вам вполне хватит на дешевую развлекаловку. Коммунизм-то, при этом, даже при апогее общества, обязывал трудиться.
    Ну и кому он такой нужен?

  3. 09.10.2025, 14:15
    Гость: Я так скажу:

    В СССР издавался журнал "За рулем",и это было самое настоящее вредительство, за которое нужно было расстреливать всю редколегию и близких родственников. Все эти фотографии "Мустангов" и "Порше", "Ягуаров" и "Бугатти", с кондиционерами и дверями-"крыльями", сияющие лаком и хромом, действовали на советского автолюбителя угнетающе и разлагающе. Лежа ежедневно под своим родным "ведром с гайками" произведением советского автопрома, простой советский человек приучался ненавидеть и КПСС, и родную советскую власть. Не ошибусь сказать, что вред от журнала "За рулем" многократно превышал вред от "Голоса Америки", "Свободы" и "Немецкой волны", вместе взятых.

  4. 09.10.2025, 14:09
    Гость: Ответ прост

    Не надо было покупать западные фильмы
    Советская действительность была серая, унылая. Одежда-обувь немодная, блеклая, не стильная. Фильмы:завод, колхоз, работа. И тут западные, заграничные фильмы:красивая жизнь, красивые вещи, красивая одежда, ухоженные, красивые женщины. Красивые автомобили. Лихие сюжеты, Бельмондо, Челентано, Мишель Мерсье с голой грудью. И поплыл савецкий народ. Расхотел коммунизм строить, захотел так же жить. Правильно Суслов говорил: один кирпичик из стены вытащим, и всё здание социалистического строительства посыплется. А теперь статейки кропай-не кропай, назад не вернешь.

