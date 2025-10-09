Экс-советник Ельцина Джеффри Сакс перечислил факторы краха СССР

12:15 9.10.2025

Американский экономист Джеффри Сакс в разговоре с главой Российского исторического общества, ведущим научным сотрудником Центра военной истории России Института российской истории РАН доктором исторических наук Русланом Гагкуевым заявил, что распад СССР произошел из-за стечения обстоятельств, пишет РБК.

Среди факторов, которые привели к краху Советского Союза на фоне экономического застоя 1970-х и 1980-х годов, американец перечислил аварию на Чернобыльской АЭС, гласность и перестройку, низкие цены на нефть, краткосрочный долговой кризис, а также «скрытые западные операции и роль папы Иоанна Павла II в его родной Польше» (Иоанн Павел II заложил основы независимости Польши и в 1981 году стал негласным духовным лидером антикоммунистического движения «Солидарность»).

«Распад Советского Союза не был широко ожидаем. Конечно, на Западе были отдельные голоса, предсказывавшие, что этнические противоречия в СССР приведут к его расколу. ЦРУ работало над разрушением Советского Союза, но не очень успешно. Крах не был легко предсказуем, все случилось из-за стечения обстоятельств», — считает Сакс.

Джеффри Сакс в период 1980–1990-х годов консультировал команды генерального секретаря ЦК КПСС Михаила Горбачева и президента России Бориса Ельцина по вопросам проведения экономических реформ.