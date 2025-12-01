ВЦИОМ: в России могут исчезнуть сотни малых городов из-за оттока населения

11:23 1.12.2025

Малые города на территории России могут со временем вовсе исчезнуть из-за множественного оттока населения - новые жители не приезжают, пишет ТАСС со ссылкой на доклад ВЦИОМ.

"Сотни малых и моногородов России со временем могут исчезнуть с карты России из-за активного оттока населения. Молодые люди уезжают из города, старшее поколение неизбежно убывает, новые жители не приезжают, общее число домохозяйств из года в год сокращается. Эффект убывающих городов нельзя объяснить одной причиной - например, стремлением найти лучшую работу и построить карьеру в большом городе", - говорится в исследовании. В нем отмечается, что заработок - важный, но не главный фактор, по которому люди уезжают из малых городов. Большую роль играют в том числе "недостаточная инфраструктура, ограниченные карьерные и образовательные возможности, отсутствие смыслов, которые позволяют увидеть картину лучшего будущего", указывается в докладе.

Исследователи утверждают, что молодежь чувствует ограниченность перспектив в малом городе. При этом 38% россиян рассматривают возможности для переезда в другой населенный пункт при условии предложения о более выгодном заработке. Также жители малых городов более пессимистичны. Так, в городах-миллионниках среди людей возраста 18-24 года 53% смотрят в будущее позитивно, тогда как в малых городах отмечается всего 33%.

Кроме того, аналитика урбанизации городов РФ говорит о том, что с 1950 по 2030 годы население за пределами городов уменьшится на 36%, а население в городах с населением от полумиллиона человек вырастет на 25%. "Надежды россиян на лучшее будущее своего города обращены, прежде всего, к государственным институтам. Подавляющее большинство опрошенных связывают комфорт проживания в своем населенном пункте с работой органов власти - местных (52%), региональных (37%) или федеральных (31%)", - следует из доклада.