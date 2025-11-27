Путин назвал условие для завершения СВО и оценил мирный план США

18:05 27.11.2025

Владимир Путин выступил на пресс-конференции по итогам визита в Бишкек. Президент назвал условие для прекращения СВО, раскрыл позицию России по плану США и оценил перспективы развития ОДКБ. РИА Новости приводит ключевые заявления главы государства.

О судьбе ВСУ



Президент отметил, что украинская армия должна уйти с занимаемых территорий. Если Киев не прекратит боевых действия, то она утратит боеспособность: "Войска Украины уйдут из занимаемых ими территорий, вот тогда и прекратятся боевые действия. Не уйдут — мы добьемся этого вооруженным путем".

Для российских войск сохраняется позитивная динамика по всем направлениям на фронте, темп продвижения в зоне боевых действий увеличивается, Красноармейск и Димитров полностью окружены.

Армия ведет бои за Северск, почти взяла под контроль Волчанск, подошла на полтора километра к Гуляйполю.

Сворачивание фронта для Украины неизбежно, если ситуация в Купянске повторится на других участках. Путин привел в пример провалы противника в Днепропетровской и Запорожской областях. На левом берегу реки Оскол заблокировали 3,5 тысячи военных: "Некоторые наши командиры говорят, что отдельные военнослужащие ВСУ в этом районе уже выглядят как бомжи".

У Киева растет разрыв между потерями и количеством военнослужащих, которые они отправляют в зону боевых действий. Потери противника в октябре составили 47,5 тысяч человек, дезертирство очень высокое. Президент назвал мобилизацию на Украине насильственной.

Об инициативе Вашингтона



Путин подчеркнул, что Россия изучила изначальный план по украинскому урегулированию. Предложения передали после встречи в Женеве. Проектов договора не было, был список вопросов, которые предлагалось обсудить: "Мы перед моим визитом в США, перед визитом на Аляску, обсуждали это с американскими переговорщиками. И после этого возник вот тот перечень возможных договоренностей из 28 пунктов. И, как я уже объявлял публично, он нам по определенным каналам был передан. Мы с ним ознакомились".

Москва согласна, что инициатива США может стать основой будущих договоренностей, необходимо перевести ее на дипломатический язык. Каждый пункт плана является ключевым: "Надо сесть и серьезно обсуждать, там каждое слово имеет значение".

Президент подтвердил, что на следующей неделе американская делегация приедет в Москву. Глава Белого дома Дональд Трамп определит, кто будет представлять США. Переговорщиками от России будут представители МИД и Владимир Мединский.

Путин назвал бессмысленным подписывать документы с украинской властью. Он напомнил, что только Верховная рада имеет право на продление полномочий в условиях военного положения, а президент — нет. России нужно международное признание новых территорий, но не от Киева: "Нам нужно, чтобы эти наши решения были международно признаны основными международными игроками".

Вопрос признания Крыма и Донбасса со стороны США должен быть предметом переговоров с Вашингтоном.

О коррупции на Украине



Путин сопоставил скандал в Киеве и использование российских активов Западом: "В этой связи у меня возникает вопрос: кто кого учит? То ли вороватая верхушка Украины, которая разворовывает деньги своих налогоплательщиков и налогоплательщиков западных спонсоров, мы сейчас хорошо знаем о коррупционном скандале в Киеве, то ли они от европейцев учатся этому, то ли европейцы учатся у украинской верхушки. Во всяком случае и то, и другое — воровство".

Главные украинские коррупционеры посадили председателя Верхового суда за коррупцию.

Об участии России в G7



Президент заявил, что не очень представляет, как в сегодняшней ситуации Москва может взаимодействовать напрямую со странами "Большой семерки": "Вы сами-то представляете? Вот приехали, "здрасте", и чего: будем, насупившись, друг на друга посматривать?".

Россия не просилась в G7, но и никогда не отказывается от контактов в этом формате, они возможны при реализации плана США. Москва открыта для взаимодействия, но приглашений не было: "Обратите внимание, еще до начала трагических событий на украинском направлении я что-то перестал ездить. Поэтому, когда события на Украине начались, сказали, ну вот, мы вас там не ждем — ну и слава Богу".

О роли ОДКБ



Путин отметил, что Россия высоко оценивает результаты совместной работы в ОДКБ и готова делиться с партнерами с вооружениями и техникой: "Мы никому не угрожаем, но должны быть готовы к отражению любых действий, которые были бы агрессивными в отношении наших стран".

Страны ОДКБ будут и дальше проводить совместные учения, в том числе и по линии спецслужб.

Путин пояснил, что Москва находится в контакте с Ереваном по линии организации. Позиция Армении по участию в работе — ее выбор, страны объединения относятся к этому с уважением: "Они говорят, что мы поддерживаем все решения, которые принимаются в ОДКБ, мы считаем себя членами ОДКБ, но на данном этапе мы воздерживаемся от участия в заседаниях этой организации. Ну что, это их выбор, поэтому если они считают возможным так работать пока, ну хорошо, мы согласны, поскольку они являются членами организации, мы с ними в контакте находимся".