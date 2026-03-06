США разрешили Индии покупать российскую нефть с танкеров
Министерство финансов США временно разрешило индийским нефтеперерабатывающим компаниям приобретать российскую нефть, которая уже находится на танкерах в море. Послабление будет действовать в течение 30 дней. Об этом сообщил глава американского Минфина Скотт Бессент.
По его словам, решение принято для того, чтобы избежать перебоев с поставками сырья на мировой рынок. Речь идет исключительно о нефти, которая уже отгружена и находится в море, поэтому, как по словам американского министра эта мера не принесет значительной финансовой выгоды российскому правительству.
Бессент также подчеркнул, что Вашингтон рассчитывает на дальнейшее энергетическое сотрудничество с Нью-Дели. В частности, он выразил надежду, что Индия — один из ключевых партнеров США — со временем увеличит закупки американской нефти.
Здесь только не понятно, кому Трампу целовать зад? То ли Индии, то ли России или по очереди или одновременно?
Кому завидовать то ? И потом, не надо рот своим оппонентам затыкать. Пока тебе не указали дорогу. Сам знаешь куда.
... а сколько в офшорах остаётся, на булавки, так сказать...
Конечно платят. Танкеры какаие то ходят с нефтью, а определить хозяина груза не могут. Неизвестно кто владелец мазута разлитого в Азовском море. Что касается дорог то есть транспортный налог, ПЛАТОН и платные дороги( М12 )построенные за счет бюджета + платные парковки. Что касается бюджетников и особенно пенсионеров, то в кассах магазинов у них возвращают в бюджет 22 % выплаченных зарплат и пенсий. Думаю чувство жалости к нефтяным баронам не применимо. Они на вершине списка Форбс с 10-25 миллиардами долларов.
США разрешили Индии закупать нефть и газ у России. Звучит как издевательство. Индия превратилась в колонию Америки?
.
Трусливый и слабовольный Моди с шакалами на одной парте. Политика туда-сюда это сегодняшний выбор Индии. Послушная безропотная и лицемерная политика во имя призрачных технологий. Мышление тараканов, которых используют по полной.