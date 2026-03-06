США разрешили Индии покупать российскую нефть с танкеров

Министерство финансов США временно разрешило индийским нефтеперерабатывающим компаниям приобретать российскую нефть, которая уже находится на танкерах в море. Послабление будет действовать в течение 30 дней. Об этом сообщил глава американского Минфина Скотт Бессент.

По его словам, решение принято для того, чтобы избежать перебоев с поставками сырья на мировой рынок. Речь идет исключительно о нефти, которая уже отгружена и находится в море, поэтому, как по словам американского министра эта мера не принесет значительной финансовой выгоды российскому правительству.

Бессент также подчеркнул, что Вашингтон рассчитывает на дальнейшее энергетическое сотрудничество с Нью-Дели. В частности, он выразил надежду, что Индия — один из ключевых партнеров США — со временем увеличит закупки американской нефти.

  1. 06.03.2026, 18:13
    Гость: Фома

    Здесь только не понятно, кому Трампу целовать зад? То ли Индии, то ли России или по очереди или одновременно?

  2. 06.03.2026, 17:32
    Гость: stalker

    Кому завидовать то ? И потом, не надо рот своим оппонентам затыкать. Пока тебе не указали дорогу. Сам знаешь куда.

  4. 06.03.2026, 14:26
    Гость: коммунист

    Конечно платят. Танкеры какаие то ходят с нефтью, а определить хозяина груза не могут. Неизвестно кто владелец мазута разлитого в Азовском море. Что касается дорог то есть транспортный налог, ПЛАТОН и платные дороги( М12 )построенные за счет бюджета + платные парковки. Что касается бюджетников и особенно пенсионеров, то в кассах магазинов у них возвращают в бюджет 22 % выплаченных зарплат и пенсий. Думаю чувство жалости к нефтяным баронам не применимо. Они на вершине списка Форбс с 10-25 миллиардами долларов.

  5. 06.03.2026, 13:59
    Гость: коалиция Эпштейна

    США разрешили Индии закупать нефть и газ у России. Звучит как издевательство. Индия превратилась в колонию Америки?
    .
    Трусливый и слабовольный Моди с шакалами на одной парте. Политика туда-сюда это сегодняшний выбор Индии. Послушная безропотная и лицемерная политика во имя призрачных технологий. Мышление тараканов, которых используют по полной.

Все комментарии (35)
