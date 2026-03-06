США разрешили Индии покупать российскую нефть с танкеров

08:05 6.03.2026

Министерство финансов США временно разрешило индийским нефтеперерабатывающим компаниям приобретать российскую нефть, которая уже находится на танкерах в море. Послабление будет действовать в течение 30 дней. Об этом сообщил глава американского Минфина Скотт Бессент.

По его словам, решение принято для того, чтобы избежать перебоев с поставками сырья на мировой рынок. Речь идет исключительно о нефти, которая уже отгружена и находится в море, поэтому, как по словам американского министра эта мера не принесет значительной финансовой выгоды российскому правительству.

Бессент также подчеркнул, что Вашингтон рассчитывает на дальнейшее энергетическое сотрудничество с Нью-Дели. В частности, он выразил надежду, что Индия — один из ключевых партнеров США — со временем увеличит закупки американской нефти.