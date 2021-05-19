Плейлист Венкова «Стокгольмский синдром»
Клип даёт возможность в полной мере почувствовать атмосферу Северной столицы и центральных героев ролика.
Лидер группы Никита Венков рассказывает, что суть клипа может служить «ежедневной мантрой, универсальной для любого опыта, любой жизненной ситуации». Бас-гитарист Дмитрий Басов считает, что «этот клип о том, что среди повседневной безнадёги важно начать движение. Не к цели, потому что её может ещё и не быть. Важнее сбросить оцепенение души, закомплексованность условностями и стереотипами».
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