Плейлист Венкова «Стокгольмский синдром»

15:09 19.05.2021

Петербургский дуэт «Плейлист Венкова» представляет свою дебютную видеоработу «Стокгольмский синдром» — сингл с недавно вышедшего альбома «Дневник для героя»

Клип даёт возможность в полной мере почувствовать атмосферу Северной столицы и центральных героев ролика.

Лидер группы Никита Венков рассказывает, что суть клипа может служить «ежедневной мантрой, универсальной для любого опыта, любой жизненной ситуации». Бас-гитарист Дмитрий Басов считает, что «этот клип о том, что среди повседневной безнадёги важно начать движение. Не к цели, потому что её может ещё и не быть. Важнее сбросить оцепенение души, закомплексованность условностями и стереотипами».