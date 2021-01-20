Дворец для хромой утки

«Сам Навальный, возможно, аферист. И агент ЦРУ. Но каким образом это отменяет результаты его расследований? Если эти сведения касаются коррупции и если они верны - мы что, не обязаны их рассмотреть?»

Прошу понять меня правильно. Вот, например, я. Если завтра Навальный опубликует ролик о том, что я убил Кеннеди, то я просто посмеюсь. Я скажу: ну ты, Лёша, и дурак! А опровергать ничего не стану. Потому что это моё, как частного человека право. А не обязанность.

Но если бы в 2016 году в Петербурге избрали бы депутатом Государственной думы меня, а не Виталия Милонова, то даже на такое абсурдное обвинение я был бы должен ответить официальным опровержением. Я бы сообщил, что никак не мог убить Кеннеди, так как убийство состоялось в 1963 году, а я родился на 10 лет позже, в 1973 году. У меня железное алиби. Я бы даже предъявил свидетельство о рождении или что там… паспорт, например.

Потому что я был бы публичным лицом. Моя репутация была бы не только моей, но и Государственной думы, и партии, которая меня выдвинула. Я бы не имел права молчать. Иначе избиратель утратит веру в демократию, и на мою партию ляжет тень: вот она какая, КПРФ, выдвигает кого ни попадя в депутаты, даже убийца Кеннеди среди коммунистов затесался!

Тем более президент. Вот у нас есть всенародно избранный президент. И Навальный показывает ролик о том, что президент - взяточник и казнокрад. Какая-то там пресса подходит к пресс-секретарю президента, к Пескову, просит прокомментировать, а Песков отвечает: я ролика не видел, но это в любом случае всё ерунда.

Ты ролика не видел? Так посмотри! Ты что, такой сильно занятый? У тебя нет времени посмотреть ролик, компрометирующий твоего президента? А чем ты такой сильно занятый? В чём твоя работа тогда? Ты в отпуске? Тогда зачем ты вообще отвечаешь прессе? У тебя заместителя нет? Хочешь, я тебе порекомендую пару студенток факультета журналистики на стажировку, заместителями пресс-секретаря? Они даже забесплатно будут работать, ради резюме. Они с третьего курса знают, как следует отвечать на такой вопрос.

Записывай:

- Ролик является клеветой на высшее государственное должностное лицо Российской Федерации. Ложная информация, распространяемая в ролике, будет официально опровергнута. Лица, причастные к её созданию и распространению, будут привлечены к ответственности согласно части второй статьи 128 Уголовного кодекса.

Опровержения в духе: «это ерунда», «высосано из пальца», «старая сказка» и так далее не катят.

Для привлечения к ответственности по статье 128 необходимо в суде доказать, что: а) сведения были распространены широкому кругу лиц; б) сведения являются заведомо ложными. Навальный в своём очередном скандальном ролике привёл ряд якобы «фактов» и предъявил ряд якобы «документов». Необходимо доказать совершенно конкретно, что эти «факты» на самом деле являются ложью, а «документы» сфальсифицированы.

Например, сообщить суду и общественности, что Навальный всё лжёт. Что дворец около Прасковеевки не является тайной резиденцией президента, что это благотворительный проект, предназначенный для лечения детей, болеющих редкими заболеваниями, с помощью дельфинотерапии и все «факты» измышлены, а все «документы» подделаны; а вот настоящие документы, из которых видно, что это лечебный детский санаторий для российских детей, и курирует проект фонд лечения больных детей, в котором попечитель - Чулпан Хаматова, например. И Чулпан Хаматова придёт и такая скажет:

«Да. Это мы. А секретно потому, что добрые дела любят тишину. И ФСО охраняет не нас, а дельфинов. Там специальные дельфины живут рядом с санаторием, которые будут лечить детей. Поэтому и нельзя подплывать к мысу ближе, чем на одну морскую милю».

Или, наоборот, что это действительно резиденция. Я вот нисколько не против того, чтобы у действующего президента великой страны была роскошная резиденция. И не одна. У Сталина тоже были и дачи, и резиденции, где он принимал иностранных послов. Это ведь тоже символы силы и величия государства! А где президент должен встречаться по работе? В каморке, чтобы все над нами смеялись? Нам нужна самая замечательная, самая красивая резиденция для нашего президента! Деньги, потраченные на неё, не впустую уходят, а повышают престиж государства!

Но тогда, конечно, принадлежать она должна не каким-то частным лицам, не номиналам и не оффшорам, а народу и государству. И когда президент уходит на пенсию, то он не должен дворец с собой забирать. Ведь, например, сейчас президент работает в Кремле. И это правильно. Но что будет, если каждый президент после своего срока будет забирать Кремль в свою собственность? Этак мы Кремлей не напасёмся!

Верные путинисты гордо так говорят: мы не обязаны отвечать на инсинуации всяких там навальных! А я говорю: почему? Разве Путин у нас царь? Царь - он да, он отвечает только перед Богом. Нет, Путин всенародно избранный президент. А раз президент - то его пресс-секретари обязаны ответить, опровергнуть клевету. Чтобы очистить высшее избранное лицо от нелепых подозрений. Когда будет царь - он сможет гордо молчать.

И я вот сейчас не шучу: давайте вернём монархию. Если у нас Песков не может ответить, как положено, на клевету в адрес президента, если нам проще вернуть монархию, чем заставить Пескова работать, то давайте вернём монархию.

Монархия ведь хороша тем, что по случайности главой государства внезапно может стать приличный человек! Правда, извините, Путина мы монархом поставить не можем. У него родословной нету. Романовы себя дискредитировали. Но есть ведь старые уважаемые династии: Чингизиды, Рюриковичи. Я бы себя предложил, потому что, по некоторым данным, я с одной стороны потомок Гедеминовичей и Чингизидов, а с другой - первого императора готской державы Германариха Амала Готского. Но я свою кандидатуру заранее снимаю, потому что у меня нет мужского потомства, а годы мои уже немолодые, вдруг и не будет. Но пару знакомых Рюриковичей и Чингизидов могу подсказать. Проведём референдум, вернём монархию и заодно сразу династию изберём.

Вот тогда сможем так отвечать: дворец? Какое твоё собачье дело? Царь хочет - строит дворец, хочет - хоть подводный город или небесные висячие сады! Тебя забыли спросить, пёс смердящий.

И не надо переводить стрелки на личность Навального. Сам он, весьма возможно, аферист. И агент ЦРУ. Но каким образом это отменяет результаты его расследований?

Правильно было сказано нашим президентом, что его так называемые расследования - это просто легализация сведений, собранных ЦРУ. Но если эти сведения касаются коррупции и если они верны - мы что, не обязаны их рассмотреть?

Во время Великой Отечественной войны мы ведь при случае пользовались данными американской разведки, если нам они были полезны. Хотя и тогда американцы вовсе не были нам искренними друзьями.

Борьба между Навальным и Путиным - не наша война. За Навального мы топить не станем. Он чуждый нам буржуазный агитатор, да ещё и наймит мирового капитала. Но это не значит, что мы должны топить за Путина против Навального. Для нас, коммунистов, оба хуже.

Навальный показывает, что нынешняя российская власть - сплошной коррупционный механизм, союз чиновников и олигархов, которые относятся к России как к своей частной лавочке, как к дойной корове, которую нещадно эксплуатируют, не думая о благе страны и народа. И он прав. Так и есть.

Коммунисты тоже это говорят. А путинисты рассказывают, что Навальный - агент ЦРУ, ставленник геополитических сил, которые стремятся ослабить и разорвать Россию. И они тоже правы! Навальный - он, гад, именно такой. Ноги его из Америки растут, это к бабке не ходи! Коммунисты и это тоже говорят.

Вот бы они, навальнисты и путинисты, покусали друг друга.

А когда народу надоест их возня и грызня, он выметет и тех и других поганой метлой ради торжества настоящей народной, советской власти.