Дельфин, 4 сентября, теплоход «Рио-1» (Северный речной вокзал)
Традиционное выступление в этом году пройдёт в акватории канала имени Москвы. Зрителей ждёт интерактивное путешествие в мир трёх стихий: удивительной музыки, водной поверхности и бескрайнего неба. В закатных декорациях вечернего мегаполиса прозвучит особенная программа, сотканная из самых чувственных и проникновенных композиций Дельфина.
Приготовьтесь к тому, что на открытом воздухе дрейфующей концертной площадки любимые песни заиграют иными гранями и наполнят вас новыми эмоциями. Этот вечер вы точно запомните надолго.
18:30 — посадка зрителей на корабль
19:00 — отплытие корабля по маршруту
19:30 — начало концерта
23:00 — примерное время прибытия корабля обратно на причал
Комментарии читателей Оставить комментарий