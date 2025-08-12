Дельфин, 4 сентября, теплоход «Рио-1» (Северный речной вокзал)

18:19 12.08.2025

Новый концертный сезон Дельфина стартует на палубе корабля 4 сентября!

Традиционное выступление в этом году пройдёт в акватории канала имени Москвы. Зрителей ждёт интерактивное путешествие в мир трёх стихий: удивительной музыки, водной поверхности и бескрайнего неба. В закатных декорациях вечернего мегаполиса прозвучит особенная программа, сотканная из самых чувственных и проникновенных композиций Дельфина.

Приготовьтесь к тому, что на открытом воздухе дрейфующей концертной площадки любимые песни заиграют иными гранями и наполнят вас новыми эмоциями. Этот вечер вы точно запомните надолго.

18:30 — посадка зрителей на корабль

19:00 — отплытие корабля по маршруту

19:30 — начало концерта

23:00 — примерное время прибытия корабля обратно на причал