ВС: статья об антисоветской агитации не содержит признаков преступления
Антисоветская агитация и пропаганда не являются деяниями, содержащими общественной опасности. Осужденные по этой статье граждане СССР подлежат реабилитации независимо от фактической обоснованности обвинения, постановил Верховный суд (ВС) под председательством Игоря Краснова, пишут «Ведомости».
Высшая судебная инстанция рассмотрела дело жителя Одессы Ивана Мока, осужденного в 1950 г. за измену родине и контрреволюционную агитацию. Мок добровольно служил старостой в поселке и выполнял указания фашистских захватчиков, а также проводил антисоветскую агитацию среди местного населения.
«ВС РФ отменил судебные решения в части наказания за контрреволюционную агитацию, оставив без изменения приговор за измену родине», – говорится в сообщении.
В октябре судебная коллегия по делам военнослужащих Верховного суда частично отменила приговор военного трибунала пограничных войск МВД СССР Сахалинского округа, вынесенного в 1947 г. в отношении уроженца Красноярска Григория Лещука.
Лещук проживал на временно оккупированной немецкими войсками территории и в июне 1943 г. добровольно поступил на службу в немецкую армию. Его признали виновным в измене родине и контрреволюционной агитации. Советское следствие установило, что, находясь на шахте после пленения, Лещук выражал недовольство советской властью, критиковал представителей руководства, восхвалял жизнь за границей и распространял антисоветские высказывания среди рабочих.
ВС также пришел к выводу, что статья об антисоветской агитации не содержит признаков преступления и не представляет общественной опасности.
Пора определиться со статьями,какие можно...,списки и ТД, на Берию как правильно гнать или восхвалять, а список то ого-го,тут хватает и Сталин,Хрущев,брежнев...,Горбачев,Ельцин,Путин или мнение в методичке,но ее пока нет, а вс работает (как в анекдоте) либо задним числом,либо в устной форме
РФ не является правопреемником СССР. Лишь правоприменителем. Это заявили в ООН, на ответ на запрос некого гражданина РФ, "Россия не является государством, а всего лишь продолжателем обязательств СССР и представителем интересов Союза СССР в организации Объединённых наций".
Право преемник означает полное обретение прав предшественника, правоприменитель- частичное.
В ООН заседает не РФ а СССР. Статья 23 устава Совбеза ООН, глава V.
"Совет Безопасности состоит из пятнадцати Членов Организации. Китайская Республика, Франция, Союз Советских Социалистических Республик, Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии и Соединенные Штаты Америки являются постоянными членами Совета Безопасности."
Даже в ООН государство РФ в качестве ПРАВОПРЕЕМНИКА СССР НЕ ЗНАЧИТСЯ
Там значится именно СССР. А РФ обещает продолжить членство, РФ не вступает в ООН как полноправное суверенное го-во, а всего лишь берёт на себя часть обязательств СССР? То есть, имеем, что РФ ПРОДОЛЖАТЕЛЬ СССР? Даже не правопреемник?! Просто вывеску меняли! Никакого государства РФ не существует?
Что самое интересное, в ООН названия стран перерегистрируются с новыми названиями без проблем, типа Камбоджа в Кампучию, Голландия в Нидерланды и т.д. а СССР не смог стать РФ? Или наоборот?
Указ Ельцина N2094-I наименования РСФСР в РФ в природе не существует! Его НЕТ в списке документов президента РФ на сайте "Кремлин". Ссылка на него в инете есть, а документа НЕТ! Просто чудесатые чудеса демократии. РФ НЕТ! СССР есть?
Мавроди,откуда цифры о потерях,небось,Леня голубков на тракторе напахал
Зачем и вообще, не более насущных вопросов
