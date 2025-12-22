ВС: статья об антисоветской агитации не содержит признаков преступления

19:49 22.12.2025

Антисоветская агитация и пропаганда не являются деяниями, содержащими общественной опасности. Осужденные по этой статье граждане СССР подлежат реабилитации независимо от фактической обоснованности обвинения, постановил Верховный суд (ВС) под председательством Игоря Краснова, пишут «Ведомости».

Высшая судебная инстанция рассмотрела дело жителя Одессы Ивана Мока, осужденного в 1950 г. за измену родине и контрреволюционную агитацию. Мок добровольно служил старостой в поселке и выполнял указания фашистских захватчиков, а также проводил антисоветскую агитацию среди местного населения.

«ВС РФ отменил судебные решения в части наказания за контрреволюционную агитацию, оставив без изменения приговор за измену родине», – говорится в сообщении.

В октябре судебная коллегия по делам военнослужащих Верховного суда частично отменила приговор военного трибунала пограничных войск МВД СССР Сахалинского округа, вынесенного в 1947 г. в отношении уроженца Красноярска Григория Лещука.

Лещук проживал на временно оккупированной немецкими войсками территории и в июне 1943 г. добровольно поступил на службу в немецкую армию. Его признали виновным в измене родине и контрреволюционной агитации. Советское следствие установило, что, находясь на шахте после пленения, Лещук выражал недовольство советской властью, критиковал представителей руководства, восхвалял жизнь за границей и распространял антисоветские высказывания среди рабочих.

ВС также пришел к выводу, что статья об антисоветской агитации не содержит признаков преступления и не представляет общественной опасности.