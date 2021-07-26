Не оправдываться, а наступать: чему можно поучиться у Израиля в реальной политике

Пока мы не научимся ценить свои интересы и защищать свое мнение, есть ли смысл ожидать этого от других?

Крупный американский производитель мороженого и десертов Ben & Jerry's (принадлежит транснациональной корпорации Unilever) объявил на днях о том, что не будет продавать свою продукцию на оккупированном Израилем Западном берегу реки Иордан и в Иерусалиме.

«Это противоречит нашим ценностям», - приводит издание «Евроньюс» комментарий руководства Ben & Jerry's.

Компания широко известна на Западе не только десертами (которые, кстати, были достаточно популярны в Израиле), но и активной либеральной деятельностью. Она проводила в разных странах мира пиар-акции в поддержку радикальных зеленых инициатив и однополых браков, продвигала права мигрантов в США, выступала за отставку Дональда Трампа и в поддержку BLM.

Еще в 2012 году связанные с Палестинской автономией организации стали призывать Ben & Jerry's оказать моральное давление на Израиль, и вот теперь топ-менеджмент компании поддержал эту идею. Нужно сказать, что вопрос территориальной политики Израиля для официального Вашингтона является достаточно неоднозначным.

С одной стороны Израиль – это один из ключевых союзников Соединенных Штатов не только на Ближнем Востоке, но и в мире в целом. С другой – оккупация Западного берега реки Иордан (включая Восточный Иерусалим) и ряд других действий Израиля официально осуждаются Советом безопасности ООН. Только Дональд Трамп в 2018 году после долгих лавирований Госдепа согласился перенести в Иерусалим посольство США, за что был подвергнут критике со стороны ряда мировых лидеров.

Менеджмент Ben & Jerry's давно привык к тому, что любая «либеральная» и «прогрессивная» инициатива их компании не встречает серьезного общественного сопротивления. Ведь никто их толком не осудил за давление на Австралию с требованием признать однополые браки, а попытки христианских организаций возмутиться не совсем адекватными шутками Ben & Jerry's по вопросам веры сразу привлекали на сторону «мороженщиков» массу общественных защитников.

Однако в этот раз топ-менеджмент Ben & Jerry's залез не на ту территорию, и, судя по всему, уже начинает понимать, что «не все либеральные инициативы одинаково безопасны».

Премьер-министр Израиля Нафтали Бенет заявил, что действия Ben & Jerry's были «неправильными с моральной точки зрения» и окажутся «неправильным с финансовой точки зрения». По его словам, Ben & Jerry's «заклеймило себя как антиизраильское мороженое». Айелет Шакед, министр внутренних дел Израиля, в понедельник написала в Твиттере, что презирает решение Ben & Jerry. «Ваше мороженое не соответствует нашему вкусу», - сказала она, и пообещала, что израильтяне обойдутся без предложенных Ben & Jerry сладостей.

«Теперь мы, израильтяне, будет знать, какое мороженое не покупать», - заявил бывший израильский премьер Биньямин Нетаньяху.

«Решение Ben & Jerry's - позорная капитуляция перед антисемитизмом, BDS движением за бойкот, отчуждение и санкции против Израиля, перед всем злом в антиизраильской и антиеврейской риторике. Мы не будем молчать. В более чем в 30 штатах США в последние годы приняты законы, запрещающие подчинение BDS. Я собираюсь пройтись по всем этим штатам и потребовать, чтобы они применяли эти законы против Ben & Jerry's, пусть они не думают, что смогут безнаказанно обращаться с нами таким образом», - осудил производителей мороженого глава МИД Израиля Яир Лапид.

Как пишет телеграмм-канал РИА Новости, даже постпред Израиля в ООН Гилад Эрдан разослал письма губернаторам 35 американских штатов с просьбой принять меры против Ben & Jerry's. Эрдан назвал решение производителей мороженого проявлением «антисемитской практики» и «продвижением дегуманизации еврейского народа».

Хотя, топ-менеджеры Ben & Jerry's собирались продолжить работу в Израиле вне Западного берега реки Иордан, теперь шансы на это тают, словно мороженное на солнцепеке в жаркий июльский полдень.

Впрочем, и это – не самая большая проблема Ben & Jerry's. Дело в том, что в большей части штатов США действуют законы, запрещающие применять политику бойкота в отношении Израиля. Причем в 21 американском нормативном акте действуют прямые запреты на бойкотирование именно поселений на Западном берегу реки Иордан, а в 12 – прописаны жесткие санкции против участников бойкота.

Пять штатов США (Флорида, Техас, Нью-Йорк, Нью-Джерси и Иллинойс) уже готовятся ввести санкции и проводят проверки деятельности Ben & Jerry's.

Похоже, что в этот раз компанию, привыкшую к либеральным свободам, ждут серьезные неприятности. Причем, казалось бы, с точки зрения международного права производители мороженного не сделали ничего криминального – они фактически следовали духу решения Совбеза ООН. Но власти и политики Израиля, продвигая интересы своего государства, валят вперед буквально, как бронепоезд. И не оглядываются при этом на мнение своих зарубежных оппонентов.

А теперь давайте вспомним для сравнения о российских компаниях, не желающих работать в Крыму, и об известных российских общественных деятелях, которые, выслуживаясь перед иностранными сообществами, пытаются публично оспаривать российский статус Крыма и поливают грязью людей, сражающихся с украинским нацизмом в Донбассе. И это притом, что Крым, в отличие от Западного берега реки Иордан перешел в состав России после демократического референдума, в соответствии с волей своего народа и без осуждения со стороны Совбеза ООН!

После того, что сделали израильтяне с американской компанией, посмевшей выступить против их прав на Западный берег, представьте себе, что было бы на их месте с израильскими производителями мороженного…

Причем, речь - не только о десертах и не только о Западном береге реки Иордан. Давайте вспомним «мальчика Колю из Уренгоя», выступавшего с речами о «невинно погибших военнослужащих вермахта». Кто-то может представить себе, что было бы с юным израильтянином, оказавшемся не его месте?

А антинаучные книги «исторических ревизионистов», доказывающих, что Адольф Гитлер якобы «защищался от советской агрессии», свободно продающиеся в российских магазинах? Можете себе представить, чтобы в Израиле продавались издания, обвиняющие евреев в холокосте? Я лично – нет.

А выступления тех же ревизионистов на «рукопожатных» российских радиостанциях? Что было бы в Израиле с местным СМИ, пригласившим в свой эфир персонажа, оправдывающего нацизм? Честно, даже представить страшно…

Мы – слишком добрые, слишком мягкие, слишком зависимые от чужого мнения. Пока мы не научимся ценить свои интересы и защищать свое мнение, есть ли смысл ожидать этого от других? И в этом смысле история того, как в Израиле отреагировали на деятельность топ-менеджмента Ben & Jerry's, дает нам прекрасный урок…