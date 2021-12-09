Оргазм Нострадамуса «Смерть аморала. Live»

Исполнитель: Оргазм Нострадамуса, Название: «Смерть аморала. Live», Стиль: панк-хардкор, Год: 2020

Когда-нибудь у провинциальных клубов непременно появится свой бытописатель, и получится самое беспощадное, трэшевое и увлекательное чтиво, которое только можно себе вообразить. Ведь что такое «ТамТам» с его шприцами в туалете и мордами в пол на «масках-шоу» по сравнению с такими вот историями: гопники заблокировали лет 20 назад неформалов в одном подобном заведении на Урале, и оттуда было невозможно выйти почти всю ночь?

Примерно в те же времена возникла мода на записанные живем для издания альбомы. Помните «2001 ночь» «Арии»? Из той же серии «Смерть аморала. Live» «Оргазма Нострпадамауса», только вместо хорошо упакованной студии в данном случае для записи был арендован захудалый улан-удинский кабачок «Саяны». В этом вероятно, состояли либо роковая ошибка, либо гениальная находка музыкантов.

Конечно же, в клуб 12 февраля 2000 года просочились посторонние панки, и начался дестрой! Алкоголь лился рекой, бились стекла, расквашивались морды, завязывались краткосрочные отношения без обязательств. Финал был уныл: приехала милиция с дубинками и всех повязала. Но запись-то осталась, и ее антураж резко контрастирует со свидетельствами очевидцев.

Прежде всего, альбом действительно можно считать живой культовой пластинки «Смерть аморала», что в наших широтах встречается нечасто (навскидку вспоминается живые версии «Титаника» «Наутилуса» и «Ангелофрении» «Мельницы». В самом деле, 8 из 9 вошедших в альбом песен — были в студийной версии оригинального «аморального» альбома, причем — неукоснительно соблюден их порядок.

Что же касается присущих «оргазматическому» лидеру Алексею «Углу» Фишеву концертных безумств, то они тут по минимуму. Поет он вдумчиво, вкрадчиво и как-то даже длагоговейно, иногда, правда, срываясь на беззлобный визг в духе Кузи УО из «Гражданской обороны». Самые оголтелые песни посвящены непосредственно смерти, что делает этот релиз еще более из ряда вон выходящим. Нельзя слушать без горькой усмешки, как в «Кладбищенской» Фишев безапеляционно призявает: «Все на кладбище». В этой инаковости посреди творящегося вокруг бедлама есть что-то большое, больное и трагичное.