Песков: Путин безусловно доверяет официальной экономической статистике
Президент России Владимир Путин выражает полное доверие официальной экономической статистике, которая публикуется профильными ведомствами страны, сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, отвечая на вопрос о прозрачности данных Центрального банка РФ.
Представитель Кремля подчеркнул, что руководство страны не сомневается в достоверности публикуемых экономических показателей, сообщает РИА Новости.
"Безусловно", — ответил Песков на соответствующий вопрос.
Во-первых, надо бы понять, какие именно показатели даёт тот же ЦБ.
Как, например, учитывается безработица? Есть мнение, по биржам труда. А туда что, многие обращаются? А зачем обращаться? Многие просто тупо ищут новую работу. И ведь находят, просто похуже и не сразу. А по бирже, насколько понимаю, -раз не обращался, значит не безработный.
Часто статистика - вопрос методики сбора данных..
---
Если не верить спецам, надо их увольнять. Но они же не хуже присутствующих понимают это..Но на самом деле, думаю, они и не врут. Они, гораздо вероятнее, просто под своими углом смотрят.
Потом будет говорить что его опять обманули. И так четверть века.
ВВП что сказал? Промышленность, благоприятный производственный климат и рост экономики...
ЦБ что думает? зачем нам столько рукавиц...