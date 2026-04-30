Песков: Путин безусловно доверяет официальной экономической статистике

Президент России Владимир Путин выражает полное доверие официальной экономической статистике, которая публикуется профильными ведомствами страны, сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, отвечая на вопрос о прозрачности данных Центрального банка РФ.

Представитель Кремля подчеркнул, что руководство страны не сомневается в достоверности публикуемых экономических показателей, сообщает РИА Новости.

"Безусловно", — ответил Песков на соответствующий вопрос.

  3. 30.04.2026, 21:42
    Гость: Да

    Во-первых, надо бы понять, какие именно показатели даёт тот же ЦБ.

    Как, например, учитывается безработица? Есть мнение, по биржам труда. А туда что, многие обращаются? А зачем обращаться? Многие просто тупо ищут новую работу. И ведь находят, просто похуже и не сразу. А по бирже, насколько понимаю, -раз не обращался, значит не безработный.

    Часто статистика - вопрос методики сбора данных..

    Если не верить спецам, надо их увольнять. Но они же не хуже присутствующих понимают это..Но на самом деле, думаю, они и не врут. Они, гораздо вероятнее, просто под своими углом смотрят.

  5. 30.04.2026, 20:54
    Гость: майк

    ВВП что сказал? Промышленность, благоприятный производственный климат и рост экономики...
    ЦБ что думает? зачем нам столько рукавиц...

Все комментарии (28)
Стоп-кадр из видеотрансляции
