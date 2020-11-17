В России начат прием заказов на кросс-купе Geely Tugella

Первоначально купеобразный кроссовер Geely Tugella будет предлагаться в самой богатой комплектации за 2,5 млн рублей

Стоит отметить, что этот автомобиль продается в Китае с 2018 года под именем Geely FY11, но на российский рынок он выведен под именем Tugella – так называется водопад в ЮАР.

В Китае машина продается в более доступной, переднеприводной модификации с двухсотсильным бензиновым турбомотором, в то время как в России Geely Tugella будет продаваться с безальтернативным двухлитровым турбомотором мощностью 238 л.с., восьмиступенчатым «автоматом» и постоянным полным приводом. На покорение первой сотни автомобилю требуется всего 6,9 сек.

К плюсам китайского купеобразного кроссовера можно отнести не только неплохую динамику, но и клиренс в 204 мм, а также модульную платформу СМА, на которой построен кроссовер Volvo XC40. К минусам однозначно относится 326-литровый багажник, впрочем, небольшой багажник традиционно является слабым местом купеобразных кроссоверов, принесенный в жертву эффектному внешнему виду.



Geely Tugella. Фото: Geely

Ценник в 2,5 миллиона подразумевает неплохое оснащение, и здесь Geely Tugella может соперничать с некоторыми одноклассниками из премиум-сегмента: 20-дюймовые легкосплавные колесные диски, кожаный салон, шесть подушек безопасности, подогрев всех сидений и руля, камеры кругового обзора, «продвинутая» мультимедийная система, двухзонный климат-контроль, стеклянная панорамная крыша, сервопривод пятой двери. Всё это смотрится очень неплохо, вопрос только в том, много ли найдется покупателей, готовых отдать весьма немаленькую сумму за китайский кросс-купе, пусть и со шведскими генами?



Geely Tugella. Фото: Geely

За такие деньги можно купить уже европейский или японский кроссовер, причем из премиум-сегмента. Видимо, китайцы прекрасно понимают, что за Geely Tugella в самой богатой комплектации очереди точно не выстроятся, поэтому в следующем году в России должна появится переднеприводная двухсотсильная модификация, которая хоть и не будет так хорошо оснащена, зато будет иметь более привлекательный ценник.