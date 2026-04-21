Михаил Делягин: Как провалится план уничтожения России
Экономическая модель Евросоюза, перерабатывавшего дешевое российское сырье в сложные изделия для Китая (Германия из нашего сырья на 20 млрд евро производила продукции на 2 трлн), убита не только утратой европейцами субъектности, то есть способности осознавать и реализовывать свои интересы, но и развитием Китая: «мерседесы» получили моторы Jeely.
Выходом для европейцев стало увеличение госдолга Германии в разы для не только модернизации ВПК США и завоза новых неинтегрируемых мигрантов, но и поддержки европейской экономики развитием ВПК (в первую очередь немецкого).
Роста немецкого госдолга хватит года на три, после чего Европа окажется перед выбором: напасть на Россию в гитлеровской надежде захватить наши ресурсы (утилизировав часть своих безработных для расчистки места мигрантам) или рухнуть во внутреннюю склоку по принципу «все против всех» (Польша еще в 2023 году закупила южнокорейские танки — единственные, применимые против Германии).
Этот выбор зависит от нашего состояния.
Пока западные аналитики верят в успех нападения на нас — исправление «ошибок» Сигизмунда III, Наполеона и Гитлера. По оценкам, к 2030 году либеральная (то есть служащая интересам финансовых спекулянтов против народа) социально-экономическая политика подорвет нашу экономику, обессилит армию и деморализует население, сделав его врагом власти.
К тому же сроку завоз религиозных фундаменталистов и перековка в них нормальных тружеников в России позволят с началом внешней агрессии устроить внутренний «русорез», парализующий сопротивление цивилизованному на его фоне (как и на фоне либеральных дикарей отечественной сборки) Западу.
Оздоровление государства, его переориентация с исчерпавшего свой потенциал разграбления советского наследства на всеобъемлющую модернизацию в интересах народа исключит этот сценарий.
Ключевые признаки оздоровления очевидны уже более 30 лет — больше жизни поколения.
Прежде всего, нужен символический акт, выражающий восстановление справедливости и нормальности государства.
Для него наиболее подходит отмена не имеющей физиологического, финансового и морального оправдания кражи у нас 5 лет жизни в виде повышения пенсионного возраста.
Надо вернуть время выхода на пенсию мужчин в 60, женщин — в 55 лет, распространить на всех советские принципы пенсионного обеспечения (оставленные сейчас лишь чиновникам), ликвидировать Социальный фонд как расточительную бюрократическую надстройку.
Следует предоставлять гарантированную часть пенсии на основе самой экономной и надежной солидарной модели, полностью индексировать пенсии военным и работающим пенсионерам, прекратить скрытое воровство пенсий ползучим увеличением «возраста дожития».
Но содержательно, а не символически важнее всего обеспечить право на жизнь гарантированием каждому гражданину реального прожиточного минимума.
Необходимо завершить введение прогрессивного налогообложения. Доходы ниже двух реальных прожиточных минимумом и не элитная недвижимость в пределах социальной нормы не должны облагаться налогами вообще. Дивиденды и крупные наследства должны облагаться по прогрессивной шкале, а штрафы быть пропорциональны доходам.
По примеру Англии надо пересмотреть итоги грабительской приватизации при помощи компенсационного налога в размере разницы между реальной стоимостью имущества и ценой, уплаченной за него приватизаторами.
Во избежание дезорганизации производств дать право его выплаты не деньгами, а акциями. Для снижения издержек экономики и обеспечения прогресса национализировать базовые отрасли с учетом недоинвестированной их частными владельцами доли прибыли (которая не должна быть менее 50%).
Следует направить накопленные государством средства на нужды России; гарантировать регионам и местным властям финансирование, обеспечивающие исполнение их обязанностей перед гражданами (в том числе уплатой налогов по месту размещения производств). Вернуть в страну выведенные в офшоры активы, предусмотрев конфискацию как бесхозного имущества собственности, выведенной в офшоры и не перерегистрированной в России в течение полугода.
Необходимо ограничить произвол монополий, наделив антимонопольные органы правами, аналогичными имеющимся в развитых странах (вплоть до возврата цены на прежний уровень в случае ее резкого колебания по примеру Германии), жестко контролируя естественные монополии, субсидируя все расходы на ЖКХ выше 10% семейных доходов.
Жизненно важно обуздать коррупцию методами, обеспечивающими самоочищение самых разложившихся организаций (по примеру Италии и США).
Надо выйти из кабальных соглашений ВТО, ввести разумный протекционизм.
Следует обеспечить дешевый долгосрочный кредит ограничением финансовых спекуляций (как это делалось в Западной Европе до 80-х годов, в США до 1999, в Японии до 2000 года, а в Китае и Индии делается сейчас).
Необходимо нормализовать финансирование здравоохранения. Ликвидировать Фонд обязательного медицинского страхования (ФОМС) как организатора бюрократического произвола против врачей.
Восстановить нацеленную на излечение людей, а не на вытягивание из них денег, медицину «по Семашко» (реализованную в Японии и Южной Корее).
Жизненно важно отменить ЕГЭ, другие реформы образования и культуры, нацеленные на дебилизацию молодежи, создать комплексное образование, учащее думать самостоятельно, воспитывающее свободного и ответственного члена общества.
Надо запретить микрофинансовые организации (МФО) как ростовщические.
Следует прекратить смыв России массовым завозом мигрантов в интересах коррумпированных чиновников и недобросовестного бизнеса. Давать работу прежде всего коренным гражданам.
Ликвидировать социальный демпинг, обязав работодателей обеспечивать гастарбайтерам условия не хуже, чем для граждан России, финансировать их социализацию и отвечать за их правонарушения.
Жизненно важно нормализовать налогообложение: отменить «налоговый маневр» 2018 года (стимулирующий вывоз из России сырья и подрывающий его переработку), снизить НДС до 10% (себестоимости криминальных операций с ним), освободить инвестиции от налога на прибыль, освободить от всех налогов производительный малый и микро- бизнес.
Необходимо нормализовать работу судов, обеспечив контроль за качеством их работы, нормальные условия труда и защиту от давления.
Надо восстановить существовавшую в СССР выборность судей всех уровней, кроме Верховного Суда. Создать действенные механизмы отзыва депутатов и судей.
Следует проводить постоянные электронные референдумы с гибким делегированием голосов (в том числе специалистам в обсуждаемых вопросах) с приданием в перспективе их решениям обязательного характера.
Даже начало реализации этих мер превратит Россию из потенциальной беспомощной жертвы западной агрессии во вселяющую ужас в ее организаторов несокрушимую и непредсказуемую скалу.
Комментарии читателей Оставить комментарий
А "настоящий" социализм - это который в СССР был? Со знаменитыми колбасными электричками, тотальным дефицитом всего и вся, огромным количеством несвобод, партийной бюрократией в государственной власти (которая почему-то именовалась термином "советская власть") и с таким финалом, к которому в итоге пришёл СССР - это и есть настоящий социализм? Если это и есть настоящий социализм - тогда мне лично и очень многим другим людям такого "настоящего социализма" и даром не надо.
Пусть партия, в которой состоит Делягин, выдвинет его на пост Президента- и народ поддержит его, всенародно, все хотят быть страшными для врагов, и все хотят пенсию в 60 лет и квартиру бесплатную. Выдвигайте Делягина! Народ ждет.
Очень плохо, когда даже умные люди, а М.Делягина никак неумным назвать нельзя, зацикливается на одном и том же - "проклятый Запад" хочет уничтожить Россию. Идеи такого рода ведут к самоизоляции страны, застою и в конечном счете к тому, что возникает в самом деле угроза существенную страны. Поскольку политика - это всегда интересы, групп, классов, то возникает вопрос чьи же интересы выражают подобные внутри страны? Всегда интересы правящего класса или точнее правящих групп, которые не в состоянии решить внутренние возникающие проблемы, что может представлять угрозу для сохранения власти, отсюда причины возникновения этих проблем переводят на внешних акторов. Неужели тот же М.Делягин не знает историю как России так и СССР? Трудно в это поверить. А ведь есть факт, когда Россия сделал рывок в своем развитии - именно
когда Петр Первый "прорубил" окно в Европу. Это есть безусловный факт. Точно таким же образом сделала рывок и СССР, уже начиная с прихода к власти большевиков. Ведь В.И.Ленин отлично понимал, что самоизоляции СССР ничего не даст для развития страны. Отсюда и Рапалльский договор (1922) между между РСФСР и Веймарской республикой об установлении между ними дипломатических отношений и урегулировании всех спорных вопросов[2][3], заключённый в городе Рапалло (Королевство Италия) 16 апреля 1922 года во время Генуэзской конференции. Далее, индустриальный рывок СССР был связан с США прежде всего. Зачем же М.Делягин говорит, мягко говоря, неправду?
Если твои планы здесь публикуют, значит они невыполнимы!
Лучше Явлинского позвать, с программой "500 дней".