Михаил Делягин: Как провалится план уничтожения России

Экономическая модель Евросоюза, перерабатывавшего дешевое российское сырье в сложные изделия для Китая (Германия из нашего сырья на 20 млрд евро производила продукции на 2 трлн), убита не только утратой европейцами субъектности, то есть способности осознавать и реализовывать свои интересы, но и развитием Китая: «мерседесы» получили моторы Jeely.

Выходом для европейцев стало увеличение госдолга Германии в разы для не только модернизации ВПК США и завоза новых неинтегрируемых мигрантов, но и поддержки европейской экономики развитием ВПК (в первую очередь немецкого).

Роста немецкого госдолга хватит года на три, после чего Европа окажется перед выбором: напасть на Россию в гитлеровской надежде захватить наши ресурсы (утилизировав часть своих безработных для расчистки места мигрантам) или рухнуть во внутреннюю склоку по принципу «все против всех» (Польша еще в 2023 году закупила южнокорейские танки — единственные, применимые против Германии).

Этот выбор зависит от нашего состояния.

Пока западные аналитики верят в успех нападения на нас — исправление «ошибок» Сигизмунда III, Наполеона и Гитлера. По оценкам, к 2030 году либеральная (то есть служащая интересам финансовых спекулянтов против народа) социально-экономическая политика подорвет нашу экономику, обессилит армию и деморализует население, сделав его врагом власти.

К тому же сроку завоз религиозных фундаменталистов и перековка в них нормальных тружеников в России позволят с началом внешней агрессии устроить внутренний «русорез», парализующий сопротивление цивилизованному на его фоне (как и на фоне либеральных дикарей отечественной сборки) Западу.

Оздоровление государства, его переориентация с исчерпавшего свой потенциал разграбления советского наследства на всеобъемлющую модернизацию в интересах народа исключит этот сценарий.

Ключевые признаки оздоровления очевидны уже более 30 лет — больше жизни поколения.

Прежде всего, нужен символический акт, выражающий восстановление справедливости и нормальности государства.

Для него наиболее подходит отмена не имеющей физиологического, финансового и морального оправдания кражи у нас 5 лет жизни в виде повышения пенсионного возраста.

Надо вернуть время выхода на пенсию мужчин в 60, женщин — в 55 лет, распространить на всех советские принципы пенсионного обеспечения (оставленные сейчас лишь чиновникам), ликвидировать Социальный фонд как расточительную бюрократическую надстройку.

Следует предоставлять гарантированную часть пенсии на основе самой экономной и надежной солидарной модели, полностью индексировать пенсии военным и работающим пенсионерам, прекратить скрытое воровство пенсий ползучим увеличением «возраста дожития».

Но содержательно, а не символически важнее всего обеспечить право на жизнь гарантированием каждому гражданину реального прожиточного минимума.

Необходимо завершить введение прогрессивного налогообложения. Доходы ниже двух реальных прожиточных минимумом и не элитная недвижимость в пределах социальной нормы не должны облагаться налогами вообще. Дивиденды и крупные наследства должны облагаться по прогрессивной шкале, а штрафы быть пропорциональны доходам.

По примеру Англии надо пересмотреть итоги грабительской приватизации при помощи компенсационного налога в размере разницы между реальной стоимостью имущества и ценой, уплаченной за него приватизаторами.

Во избежание дезорганизации производств дать право его выплаты не деньгами, а акциями. Для снижения издержек экономики и обеспечения прогресса национализировать базовые отрасли с учетом недоинвестированной их частными владельцами доли прибыли (которая не должна быть менее 50%).

Следует направить накопленные государством средства на нужды России; гарантировать регионам и местным властям финансирование, обеспечивающие исполнение их обязанностей перед гражданами (в том числе уплатой налогов по месту размещения производств). Вернуть в страну выведенные в офшоры активы, предусмотрев конфискацию как бесхозного имущества собственности, выведенной в офшоры и не перерегистрированной в России в течение полугода.

Необходимо ограничить произвол монополий, наделив антимонопольные органы правами, аналогичными имеющимся в развитых странах (вплоть до возврата цены на прежний уровень в случае ее резкого колебания по примеру Германии), жестко контролируя естественные монополии, субсидируя все расходы на ЖКХ выше 10% семейных доходов.

Жизненно важно обуздать коррупцию методами, обеспечивающими самоочищение самых разложившихся организаций (по примеру Италии и США).

Надо выйти из кабальных соглашений ВТО, ввести разумный протекционизм.

Следует обеспечить дешевый долгосрочный кредит ограничением финансовых спекуляций (как это делалось в Западной Европе до 80-х годов, в США до 1999, в Японии до 2000 года, а в Китае и Индии делается сейчас).

Необходимо нормализовать финансирование здравоохранения. Ликвидировать Фонд обязательного медицинского страхования (ФОМС) как организатора бюрократического произвола против врачей.

Восстановить нацеленную на излечение людей, а не на вытягивание из них денег, медицину «по Семашко» (реализованную в Японии и Южной Корее).

Жизненно важно отменить ЕГЭ, другие реформы образования и культуры, нацеленные на дебилизацию молодежи, создать комплексное образование, учащее думать самостоятельно, воспитывающее свободного и ответственного члена общества.

Надо запретить микрофинансовые организации (МФО) как ростовщические.

Следует прекратить смыв России массовым завозом мигрантов в интересах коррумпированных чиновников и недобросовестного бизнеса. Давать работу прежде всего коренным гражданам.

Ликвидировать социальный демпинг, обязав работодателей обеспечивать гастарбайтерам условия не хуже, чем для граждан России, финансировать их социализацию и отвечать за их правонарушения.

Жизненно важно нормализовать налогообложение: отменить «налоговый маневр» 2018 года (стимулирующий вывоз из России сырья и подрывающий его переработку), снизить НДС до 10% (себестоимости криминальных операций с ним), освободить инвестиции от налога на прибыль, освободить от всех налогов производительный малый и микро- бизнес.

Необходимо нормализовать работу судов, обеспечив контроль за качеством их работы, нормальные условия труда и защиту от давления.

Надо восстановить существовавшую в СССР выборность судей всех уровней, кроме Верховного Суда. Создать действенные механизмы отзыва депутатов и судей.

Следует проводить постоянные электронные референдумы с гибким делегированием голосов (в том числе специалистам в обсуждаемых вопросах) с приданием в перспективе их решениям обязательного характера.

Даже начало реализации этих мер превратит Россию из потенциальной беспомощной жертвы западной агрессии во вселяющую ужас в ее организаторов несокрушимую и непредсказуемую скалу.