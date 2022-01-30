Чайф «Слова на бумаге»

Исполнитель: Чайф, Название: «Слова на бумаге», Стиль: рок, Год: 2019

Бумага все стерпит - этот приговор враз утратил свою актуальность. Фастфудовый мир современных гаджетов не подразумевает долговечных достижений, поэтому бумага стала казаться непозволительной роскошью. «Чайф», как может, держит оборону на последних аналоговых форпостах. Предыдущий диск «Кино, вино и домино» музыканты выпустили со сделанной вручную обложкой. А для нового альбома они принимали написанные вручную тексты в буклете-плакате.

Запечатлевать на бумаге какую-нибудь ерунду было бы как минимум неспортивно. Понимая это «чайфы» не разбрасываются попусту словами и звуками, высказываясь только по делу. Эталон лаконичности - песня «Чей чай горячей». Идея всемирного размежевания вытекает здесь из эффектных созвучий и вынесенной в заглавие поговорки, а на уровне музыки - базируется на «Дубинушке», которой Чайфы, кажется, нарочно не даёт развернуться в полную мощь, тому ее в полуакусиичкском саунде. Ведь иначе мало не покажется никому...

Звуковым дизайном группа в альбоме совершенно не злоупотребляет. Избыточный шумовой декор мессенджеров в «Что мы делали в прошлом году» использован для характеристики чуждой интерактивной реальности. Параллельно Владимир Шахрин пытается невесело юморить («футболист признался, что он педераст»), но чувствуется, что гораздо сильнее его занимают мимолётные впечатление, вроде выпавшего снега и возможности лишний раз взглянуть на небо, выходя из дома. В песню «Мишель» аккуратно внедрены оркестровые элементы, что тоже уместно, поскольку речь здесь — об утекающей сквозь пальцы вечности.

Всеми силами «Чайф» пытается удержать то, что казалось самым важным, но его не покидает ощущение, что небо, вопреки известному утверждению БГ, становится все выше и выше («Мишель»). Любить легко не получается, а конец будет один - гибель на войне, от нас только зависит, на чьей и как. Сделать в этой ситуации можно немного: не отпускать любимую до утра, не погасить ненароком свет в чужих глазах и приблизиться к небу на «Колесе чудес». На этом «Хэллоуине» музыканты чувствуют себя чужими, но не снимают с себя ответственности за происходящее и всегда готовы выжечь черновые смыслы в себе очищающим огнем.

