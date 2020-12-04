Заммэра Москвы Максим Ликсутов сообщил, что теперь управлять трамваями будет метрополитен

12:55 4.12.2020

Глава московского департамента транспорта пояснил, что такие изменения позволят ужесточить требования к содержанию трамвайных путей и ускорить движение наземного электротранспорта

Также Максим Ликсутов рассказал о планах по усовершенствованию системы обновления трамвайных путей: теперь в рамках ремонтных работ будет проводиться укладка монолитных конструкций. Это коснется и тех участков трамвайных линий, которые пересекаются с автодорогами. Благодаря использованию таких конструкций снизится нагрузка на ходовую часть автомашин, когда они будут проезжать через рельсы.

Кроме того, Максим Ликсутов заявил, что вследствие внедрения современных технологий количество ремонтных работ сократится почти вдвое. Он отметил, что поскольку обслуживание инфраструктуры метро проводится в ночное время на протяжении всего нескольких часов, есть возможность использовать имеющуюся технику и для трамвайных линий. Результатом должно стать сокращение расходов.

Также в своем блоге заммэра Москвы пояснил, что централизация управления подземным и наземным рельсовым транспортом позволит во много раз усилить контроль над состоянием путей и повысить уровень обслуживания пассажиров. В результате реформы поездки на московских трамваях должны стать намного комфортнее. Руководитель департамента транспорта также отметил, что сейчас трамвайный парк почти полностью обновлен, а в течение двух лет все старые вагоны будут заменены на новые.

Напомним, Ликсутов Максим Станиславович более 8 лет является вице-мэром Москвы и возглавляет столичный дептранс.