Бранимир обогатил сеты 25/17, «Дайте Два» и А.Ф. Скляра на фестивале «ДК Горбунова — Легенда Русского Рока»

Фестиваль «ДК Горбунова — Легенда Русского Рока» состоялся 30 и 31 августа 2025 года

Третий раз любимая Горбушка радует масштабным фестивалем, провожающим лето. В прошлом году мероприятие удивило своим размахом: продолжалось два дня на трех полноценно функционирующих сценах. В этом году фестиваль прошел по такой же модели, но с еще большим размахом: по времени он длился часов на пять дольше и вместил в себя сеты 34-х групп!

День первый

Старт фестивалю 30 августа дал на малой сцене «Территория» непотопляемый «Бригадный подряд» из Питера. Выступление гостей предварялось торжественным закадровым голосом, который, как в добротных блокбастерах, возвестил, что группа образовалась в далеком 1985-м, когда не было ни интернета, ни соцсетей, ни мобильников. Примерно то же самое можно было сказать и о ДК Горбунова, который функционирует как рок-площадка с 1986-го. И «Бригадный подряд», не раз здесь зажигавший, устроил подношение как легенда легенде, спев и «Рив Гош», и «Веточку кленовую», и вещи с недавнего альбома «Нечего бояться», из которых выделялся «Полярник» - попытка согреть жаркую Москву от заботливых гостей из Питера, где на термометре наблюдалось всего лишь + 13.

По-настоящему жарко было и на открывшей хедлайнерскую сцену «Площадь» тамбовской «Операции Пластилин». Это был настоящий апофеоз вечного тяжелого рейва с остервенело танцующими фронтменом Анатолием Царевым и скрипачкой-вокалисткой Екатериной Цион-Княжевой. Удивил и басист Михаил Бушуев, аккуратно прыгнувшеий в толпу на песне «Все мечты нашим летом». Чуть раньше перед «Цуефа» Царев с ним сыграл в очередной раз в «Камень — ножницы — бумага», но тот по своему обыкновению, одержал победу.

Сцену «Легенда» в помещении ДК Горбунова апробировала первой «Группа Ё», так же, как и «Бригадный подряд», наводящая мосты между Питером и Москввой. Перед главным хитом коллектива «Поезд Ленинград» лидер Игорь Мещерин проникновенно рассказывал о циркулировании междк двумя столицами. Помянул он недавно умершего Оззи Осборна, спев его «Mama I’m Coming Home». Днем позже отдал дань «великому и ужасному» и Вадим Самойлов, включив его изображение в слайд-щоу с почившими знаменитостями разных эпох во время песни «Чудеса».

Вольготно чувствовала себя на сцене «Легенда» группа «Манго Манго», помнящая ее еще с 80-х — со времен знаменитой столичной Рок-лаборатории. Музыканты исполнили, как песни, со своего знаменитого альбома «Источник наслаждения» («Чкалов», «Луноход 1», «Пули», «Мамаду» и др.), так и совершенно новую «Валера». Устраивать стало доброй традицией для многих участников фестиваля. В первый день в этом отношении отличились не только, но и «Крематорий», удививший нехарактерной для себя песней «Панки, хой». Во второй день в этом плане отличился «Тайм-Аут», впервые исполнивший на «Площади» «Звезда - это лучшая в мире работа». А Елена Jaya на сцене «Легенда» вообще подарила специально написанную для данного фестиваля «Между небом и землей».

Даже форс-мажоры для участников фестиваля оборачивались чаще всего на пользу всем. 25/17, вышедшие на сцену «Площадь» днем 30 августа после братьев из группы «Саграда» оказались без одного из фронтменов — Андрея «Бледного» Позднухова. Его напарник Антон «Ант» Завьялов, объяснив, что коллега отсутствует «по независящим от нас причинам», оторвался за себя и за того парня. Партии Бледного он подсматривал на распечатках с пюпитра, после чего комках листочки и картинно швырял их в глубь сцены. Ант прекрасно справился и с боевиками («Русский подорожник», «Сибирский марш»), и с лирикой («Пока не выключат свет», «Звезда»). Ант успел спеть не все запланированное, но приободрил на прощание девизом «Слава России!». Ну а песня Бранимира «Как дела в нашем маленьком городе» прозвучала и в версии 25/17 как в версии Анта, так и в авторском исполнении сутки спустя.

Недокомплект наблюдался не только у 25/17, но и у «Бахыт-Компота», оккупировавшего сцену «Легенда». Балалаечник группы Андрей Ежелев несколько недель назад отправился на спецоперацию. Лидер команды Вадим Степанцов, не мудрствуя лукаво, заменил его на целый оркестр народных инструментов. В этом составе «Бахыт-Компот» сыграл, например, песню «Где ты, полонез», инициированную как раз Андреем Ежелевым. И сыграет еще — на 65-летии Маэстро в клубе Base 12 сектября. А поскольку день 30 августа был с уклоном в панк, Вадим Степанцов на прощание исполнил дуэтом с Катей Корочкиной из группы «ПИКА» зубодробительную версию песни «Атомная бомба».

Как истинные панки, на сцене «Площадь» безраздельно царили неукротимые F.P.G., не играя, а выстреливая боевик за боевиком пулеметной очередью: «Дерзость и молодость», «Не одинок», «Кто, если не мы», «Грязный панк», «Мы» и многое другое. Для исполнения песни «Племя» Антон «Пух» Павлов водрузил себе на голову индейский головной убор из перьев. «Спасибо вам, спасибо Жизни, спасибо Горбухе! - не скупился он на искренние благодарности. - Бахнем здесь в октябре сольный концерт».

«Калинов мост», прочно утвердившийся на сцене «Легенда», баловал свою «родню» крайне нетипичным подбором песеен. На сей раз, помимо непремнных походных гимнов, вроде «Камушка» и «Гона в полдень», Дмитрий Ревякин сотоварищи вспомнили раритетнейшие «Boeing» и «Тает». Из представленного же весной ретроспективного диска «Дастояр» «Калинов мост» сыграл завораживающую «Белую воду».

Пока на сцене «Территорая» доигрывал последнюю песню «Любо, братцы, любо» «Монгол Шуудан», на флагманской «Площади» готовился к выступлению хедлайнер первого дня фестиваля — группа «Алиса». Программа коллектива состояла из 14-ти песен и полностью совпадала с некоторыми летними «алисовскими» фестивальными сетами — например, на «Окнах открой» в Питере. Но о большем и мечтать не приходилось, ведь начала «Алиса», как и в туре в поддержку «Черной метки» 30 лет назад с будоражащей «Земли». Отголоском тура к 40-летию группы стала «Стать Севера». А во время песни «Инок, Воин и Шут» Констаниу Кинчеву передали полотнище с Ликом Христа, которое он бережно накинул на спину. Из прошлогоднего альбома «Гойда» «Алиса» исполнила целых три песни - «Музыка, чем-то похожая на следы», «Суд» и «Аккорд». Последняя и стала просветляющим аккордом первого дня фестиваля «ДК Горбунова — Легенда Русского Рока».

День второй

Но и второй день не подкачал. «У нас впереди целый «Пилот»», - восторгалась открывшая фестивальный марафон 31 августа на сцене «Территория» кибер-панковая группа Neuroman. И «Пилот» дал жару, выдав забористый коктейль из «Джедаев», «Рока», «Осени», «Сумасшедшим жить легко» и др. Илья «Черт» Кнабенгоф с видимым удовольствием занимался просвещением юных фанатов рока, вспоминая перед «Транзитом», как в былые времена спал посменно с другими музыкантами по 4 часа в тесной квартире в Тольятти на гастролях. Посетовав перед «Ч \ б», что кто-то, узнав о фестивале в Горбушке, написал в соцметях о жалости к москвичам, вынужденным идти в «какой-то ДК», Черт заметил: «Как быстро стирает время память! Я видел многих популярных некогда артистов, которые прозябали в безвестности. Но Горбушка - легендарное место — приятно что рок-н-ролл возвращается в эти стены. Верю, что ДК снова воспрянет и вернёт звание статусеой площадки».

Запал Ильи Кнабенгофа поддержала сменившая «Пилот» на сцене «Площадь» группа «Северный Флот». Вокалист Александр «Ренегат» Леонтьев представил себя и коллег, как скромеых питерских парней, которые, конечно, знали в 90-е о славе ДК Горбунова, но даже не мечтали когда-нибудь дорасти до этой «заоблачной» площадки. Теперь же «Северный Флот» выдавал свои отборные композиции - «Надвигается северный Флот», «Старый Крысолов» (с фирменным «русским соло» на гитаре от Якова Цвиркунова), «Вперед и вверх», «Поднимая знамя» и др. Посвященная памяти Михаила Горшенева «Стрелы» ознаменовала переход к материалу прежней команды музыкантов - «Король и Шут»: «Исповедь вампира», «Мертвый анархист» и др. На втором куплете «Лесника» Ренегат азартно жестикулировал, показывая, как хозяин леса убаюкивал бдительность гостя байками и как клацали зубами волки в ожидании скорой трапезы.

На театрализации во многом строился и сет группы «Тайм-Аут» на той же «Площади». Лидер группы Александр Минаев устраивал синхронные приседания с гитаристом Олегом Иваненко на «Ехан Палыче» и потешно расхваливал свои известные песни, вроде «Люди, как люди»: мол, там такие слова, что люди, даже не зная, их споют! Выступление «Тайм-Аута» сопровождалось духовой секцией, особенно уместной на песнях «Никто меня не любит» и «Буратино».

Спонтанная эксцентрика была присуща выступлению группы «Дайте Два» на сцене «Легенда». Вокалистка Людмила «Теща» Махова загадывала желание после оброненной на сцену бутафорской звездочки — и следом вдруг обнаруживалось, что примерно об этом же речь шла и в исполняемой следом «Коко Шанель». Под разухабистую «По нерезиновой» Людмила Махова велела «водить хороводик», а под «Пусть горит» зажгла файера. «Гернику» «Дайте Два» сыграли вместе с Бранимиром.

На «ДК Горбунова — Легенде русского рока» Бранимир стал подлинным королем дуэтов. Чего стоило его выступление с Александром Ф. Скляром на песне «Черное знамя». В сольном же сете на сцене «Легенда» Бранимир порвал две струны, исполняя «Вахтовика», «На сечь», «Провожаю друга на войну», «Фома», «Не хочу никуда уезжать», «Великая жизнь» и др. Последнюю, кстати, начал петь за Бранимира зал самостоятельно еще до выхода на сцену певца, который пошутил, что сегодня решили обойтись без него. ,

Трудно поверить, что когда-то «Эпидемия» обходилась без вокалиста Евгения Егорова, выступившего в составе группы на сцене «Площадь» ближе к вечеру. По ходу действа он вспомнил трогательный эпизод, как стоял в очереди в ту же Горбушку 20 лет назад на 10-летие «Эпидемии» как обычный зритель. А еще раньше он пытался устроиться в ДК Горбунова продавцом кассет. Замысел не удался, но зато познакомился с торговцем нот да и вообще приобрел полезные связи. За всеми этими подробностями «Эпидемия» не забывала о главном — рубить «Пьяный разговор», «Пройди свой путь», «Смерти нет», «Где рождаются рассветы» и др.

«Прекрасное окончание лета» отметил золотым наследием «Агаты Кристи» Вадим Самойлов. Первая же песня «Сердцебиение» и впрямь заставила биться сердца зрителей чаще, а ведь дальше были «Viva Kalman!», «Грязь», «Истерика», «Секрет», «Чудеса» и даже «В интересах революции» с забавными подробностями про «рвутся грелки — умирают грелки от любви». Не забыли и об «Опиуме», по поводу которого Вадим Самойлов справедливо напомнил, что эта песня — о музыке. А сольной «Никогда» он передал привет бойцам СВО, пожелав им вернуться поскорей живыми и с Победой.

Жирную точку на фестивале в этом году поставила на «Площади» группа «Кипелов». Музыканты не скупились ни на свои песни разных периодов («Вавилон», «Не сейчас», «Крик тишины» и др.), ни на творчество группы «Ария» («Грязь», «Без тебя», «Беспечный ангел» и попурри из «Встань, страх преодолей», «Тореро» и «Воли и разума»). Вспоминая, как записывал эти песни с «арийцами» в 1986-м, Валерий Кипелов поддержал гитариста Андрея Большакова, который сейчас проходит курс лечения). На песне «Выше» началось дымовое шоу, и Горбушка автоматически оказалась в заоблачных высотах. Это воспринималось и как напутствие организаторам, что и в следующем году они умудрятся организовать мероариятие на еще более высоком уровне!