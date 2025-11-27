Чиновники ищут способы добраться до 60 триллионов рублей населения

Чиновники видят в отчетах Центробанка, что население хранит суммы, которые чуть не вдвое превышают весь годовой бюджет правительства. И недоумевают, почему эти деньги населения не используются в различных государственных проектах

Российские госкомпании мечтают использовать сбережения населения в объеме около 60 трлн руб., лежащие на банковских счетах. Проблема в том, что более 90% от общей суммы депозитов владеет менее 1% населения. И эти люди не спешат передавать накопления госкомпаниям. Остальным россиянам не до инвестирования скромных сбережений, сообщает ВЦИОМ. Подавляющее большинство населения не может вложить сбережения в самый предпочитаемый инструмент – в покупку недвижимости. И поэтому держат деньги на краткосрочных банковских вкладах. А половина россиян вообще не имеют сбережений, говорят социологи.

Почти 96% вкладчиков хранят в банках менее 1 млн руб. (см. «НГ» от 10.03.25). И эти скромные суммы часть россиян считает сбережениями. Почти половина участников социологических опросов заявляют о наличии у них именно сбережений, а не минимального резерва на случай болезни или других экстренных обстоятельств.

Но эти весьма скромные среднестатистические накопления для наших граждан чиновники видят совершенно иначе. Чиновники видят в отчетах Центробанка, что население хранит суммы, которые чуть не вдвое превышают весь годовой бюджет правительства. И недоумевают, почему эти деньги населения не находятся в руках госкомпаний и не используются в различных государственных проектах.

Предоставление физлицам немного более высокой доходности по облигациям по сравнению с другими инвесторами могло бы расширить их участие в инфраструктурных проектах, заявил председатель правления государственной компании «Автодор» Вячеслав Петушенко. Как напомнил Петушенко, в банках у населения скопилось около 60 трлн руб., и премьер-министр Михаил Мишустин поставил задачу разработать инструменты для привлечения населения в финансирование масштабных инфраструктурных проектов (цитата ТАСС). По словам главы «Автодора», повышение доходности для физлиц не потребует дополнительных бюджетных средств, поскольку риски по погашению облигаций берет на себя компания. «Мы на себя эти риски можем взять, чтобы вытащить достаточно большой пул «физиков», у которых уже есть опыт и доверие», – отметил он. Однако необходим механизм защиты «от недопонимания», который следовало бы закрепить на законодательном уровне.

Проблема и в том, что и у подавляющей части населения также есть «недопонимание»: почему нужно отдавать деньги «Автодору» (или другой госкомпании), когда большинство жителей РФ считают самым правильным способом сбережений покупку золота или недвижимости.

Наиболее надежным способом сохранить средства считается покупка недвижимости (51%) и ценных металлов (34%), сообщил ВЦИОМ во вторник последние данные своих опросов. Инвестиционно-сберегательные практики большинства россиян нацелены скорее на сохранение денег, нежели на их приумножение. Короткий горизонт планирования из-за высокой неопределенности, в которой живет общество сегодня, препятствует развитию долгосрочного инвестиционно-сберегательного поведения, признают социологи.

Около трети опрошенных сообщили, что не имеют возможности откладывать на что-либо. За последние 10 лет этот показатель практически не изменился: о невозможности откладывать деньги в 2012 году говорили 36% респондентов, а в 2022 году – 31%.

Доля россиян, имеющих накопления, по данным ВЦИОМ, выросла с 2010 года в полтора раза. В 2010 году о наличии накоплений говорили 30% респондентов, а в 2022 году – уже 44% опрошенных.

Правда, называемые цели этих накоплений заставляют усомниться в больших резервах у россиян для инвестирования в госпроекты. Три главные цели накоплений для всего населения – это ремонт жилья (19%), отдых или лечение (17%) и «на всякий случай» (31%).

В группе имеющих сбережения распределение по целям в целом похожее: 50% копят на черный день, 35% – на отдых и еще 29% – на ремонт квартиры (29%), при этом граждане могли называть сразу несколько целей для своих сбережений. Но можно ли представить, что накопивший денег на отпуск или на лечение россиянин вдруг отнесет эти свои деньги в госкомпанию «Автодор» (или любую другую госкомпанию)? Точно так же сложно представить, что вместо лечения гражданин выберет покупку золотых монет или предпочтет сделать первый взнос на покупку квартиры. Хотя покупку золота или недвижимости население РФ считает самым разумным выбором. В четверку самых надежных финансовых инструментов, по мнению россиян, входят покупка недвижимости (51%), драгметаллы (34%), накопительный счет (29%) и рублевый вклад в банке (24%). Здесь респонденты также могли перечислять несколько направлений вложения своих денег.

Реальное поведение россиян отличается от представлений о надежности финансовых инструментов: хотя надежными считают недвижимость и ценные металлы, фактически люди хранят сбережения прежде всего в банках – на накопительных счетах и рублевых депозитах. Иными словами, есть разрыв между идеальной моделью «оптимального долгосрочного инструмента» и практическими возможностями, доступными здесь и сейчас, отмечают специалисты ВЦИОМ.

При этом социологи фиксируют критическое отношение наиболее опытных слоев населения к так называемым инвестициям. «Культура долгосрочного инвестирования формируется медленно и неравномерно в разных поколениях. Надежда на ее укоренение есть, если опереться на несколько сегментов, прежде всего – на поколение «цифры» и «младших миллениалов», а также слои населения с высоким доходом», – формулируют работники ВЦИОМ. По их словам, «для формирования культуры инвестирования необходимо повышать доверие к финансовой системе». Кроме того, нужен «диалог между экспертным сообществом, отраслью и представителями ведомств, чтобы выработать решения, которые помогут обществу адаптироваться в период таких масштабных трансформаций и вызовов». О том, как можно заставить население забыть прошлый опыт «инвестирования» в массовые государственные инструменты, социологи советовать не берутся.

«Доля старшего поколения в составе населения будет увеличиваться, и финансовая культура еще долго будет зависеть от «аналоговых» поколений и их возможностей воспринимать инновации», – говорят специалисты ВЦИОМ.

О регулярном пополнении своих сбережений говорят только 15% респондентов. Около 23% опрошенных заявляют, что пополняют сбережения «иногда», а 12% россиян сообщили, что вообще не пополняют имеющиеся сбережения.