ВС России нанесли удар «Орешником» по Украине

Российские войска применили ракеты "Орешник" для массированного удара по критическим объектам на Украине в ответ на атаку на резиденцию Владимира Путина, сообщили в Минобороны.

"Нанесен массированный удар высокоточным оружием большой дальности наземного и морского базирования, в том числе подвижным грунтовым ракетным комплексом средней дальности "Орешник", а также ударными беспилотными летательными аппаратами по критически важным объектам на территории Украины", — цитирует заявление ведомства РИА Новости.

Также российские военные поразили предприятия по производству дронов, которые ВСУ использовали для налета на резиденцию российского президента, и энергоинфраструктуру, обеспечивающую ВПК противника. Все цели атаки достигнуты, отметили в ведомстве.

"Любые террористические действия со стороны преступного украинского режима и впредь не останутся без ответа", — подчеркнули в министерстве.

Расскажите об этом:

Подписаться на KM.RU в Telegram

Сообщить об ошибке на km.ru_new@mail.ru

Комментарии читателей Оставить комментарий

  1. 09.01.2026, 20:58
    Гость: Надо же

    прошло всего два года и опять "Орешник" применили! Прям как из скорострельного пулемета пуляют! Ая-яй! Что будет еще через пару лет? Может, в третий раз пальнут?

  3. 09.01.2026, 20:18
    Гость: Гость

    Какая разница, если последствий этого грохота нет? Война как шла, так и идет, Бедгород как обстреливали, так и обстреливают.

  4. 09.01.2026, 20:17
    Гость: Гость

    В белгороде полмиллиона сидят без света и 200 тыс без отопления со вчерашнего дня.

  5. 09.01.2026, 20:16
    Гость: TY

    Уже 3,13%. Ладно, посмотрим через неделю-две. Если хранилище газа уничтожили, а оно самое гигантское в Европе, то когда это дело станет явным, то и на цену посмотрим.

Все комментарии (46)
Выбор читателей
Венесуэла заявила о начале военной агрессии США
Здание МИД РФ © KM.RU, Вадим Черноусов
В МИД РФ осудили акт вооруженной агрессии США против Венесуэлы
© Фотохост-агентство brics-russia2024.ru/Алексей Даничев
Мадуро в декабре отклонил предложение США уйти в «позолоченное изгнание»
Трамп не верит в атаку БПЛА на резиденцию Путина
Избранное
«Кто-то считает нормальным, если государство будет выделять средства на проведение мероприятий, цели которых расходятся с целями государственной политики?»
Музыкальная премия Cup Of Madness («Танцы минус» и др.), 10 ноября «16 Тонн Арбат»
Группу «ЙОРШ» поздравили с юбилеем те, кому на Летова не фиолетово
30 лет референдуму за сохранение СССР: попрание воли народа до сих пор преследует нас
Преимущества и недостатки электромобилей
Когда и где закончится СВО и что будет дальше? Пять наивных вопросов российской власти
Лидер F.P.G отметил день рождения в Москве панк-джазом и электричеством
В «Полисти» пропадут все печали, беды и болести
Черный кофе «Пьяная Луна» (CD-переиздание)
Две Отечественных войны. Итог один – оценки разные
Заядлая путешественница Юлия Чичерина
официальный сайт © ООО «КМ онлайн», 1999-2026 О проекте ·Все проекты ·Выходные данные ·Контакты ·Реклама
]]>
]]> 		Сетевое издание KM.RU. Свидетельство о регистрации Эл № ФС 77 – 41842.
Мнения авторов опубликованных материалов могут не совпадать с позицией редакции.

Мультипортал KM.RU: актуальные новости, авторские материалы, блоги и комментарии, фото- и видеорепортажи, почта, энциклопедии, погода, доллар, евро, рефераты, телепрограмма, развлечения.

Карта сайта


Подписывайтесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе последних событий.


Организации, запрещенные на территории Российской Федерации