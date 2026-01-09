ВС России нанесли удар «Орешником» по Украине
Российские войска применили ракеты "Орешник" для массированного удара по критическим объектам на Украине в ответ на атаку на резиденцию Владимира Путина, сообщили в Минобороны.
"Нанесен массированный удар высокоточным оружием большой дальности наземного и морского базирования, в том числе подвижным грунтовым ракетным комплексом средней дальности "Орешник", а также ударными беспилотными летательными аппаратами по критически важным объектам на территории Украины", — цитирует заявление ведомства РИА Новости.
Также российские военные поразили предприятия по производству дронов, которые ВСУ использовали для налета на резиденцию российского президента, и энергоинфраструктуру, обеспечивающую ВПК противника. Все цели атаки достигнуты, отметили в ведомстве.
"Любые террористические действия со стороны преступного украинского режима и впредь не останутся без ответа", — подчеркнули в министерстве.
прошло всего два года и опять "Орешник" применили! Прям как из скорострельного пулемета пуляют! Ая-яй! Что будет еще через пару лет? Может, в третий раз пальнут?
Все сбили. Не одна ракета же назад не вернулась. Шах и мат, москали!
Какая разница, если последствий этого грохота нет? Война как шла, так и идет, Бедгород как обстреливали, так и обстреливают.
В белгороде полмиллиона сидят без света и 200 тыс без отопления со вчерашнего дня.
Уже 3,13%. Ладно, посмотрим через неделю-две. Если хранилище газа уничтожили, а оно самое гигантское в Европе, то когда это дело станет явным, то и на цену посмотрим.