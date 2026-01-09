ВС России нанесли удар «Орешником» по Украине

11:43 9.01.2026

Российские войска применили ракеты "Орешник" для массированного удара по критическим объектам на Украине в ответ на атаку на резиденцию Владимира Путина, сообщили в Минобороны.

"Нанесен массированный удар высокоточным оружием большой дальности наземного и морского базирования, в том числе подвижным грунтовым ракетным комплексом средней дальности "Орешник", а также ударными беспилотными летательными аппаратами по критически важным объектам на территории Украины", — цитирует заявление ведомства РИА Новости.

Также российские военные поразили предприятия по производству дронов, которые ВСУ использовали для налета на резиденцию российского президента, и энергоинфраструктуру, обеспечивающую ВПК противника. Все цели атаки достигнуты, отметили в ведомстве.

"Любые террористические действия со стороны преступного украинского режима и впредь не останутся без ответа", — подчеркнули в министерстве.