Александр Проханов: «Взвинченное, бурлящее, протестующее человечество, погружённое в выборную процедуру, готово к взрыву, восстанию, гражданской войне»

Прошли выборы в Государственную Думу и оставили в народе глубинное разочарование, непроходящее раздражение, ощущение совершённой несправедливости, унизительного для всех обмана

Эти раздражение и беспокойство в скором времени станут не слышны, уйдут в глубину, притаятся в народном сознании как ещё одна травма, ещё один рубец в добавление ко множеству нанесённых прежде. Взвинченное, раздражённое, бурлящее, ненавидящее, протестующее человечество, погружённое в выборную процедуру, готово к взрыву, восстанию, гражданской войне. Выборы раскалывают общество, приводят к гигантскому выбросу социальной энергии, к трате материальных и психических сил.

Америка, которая является эталоном демократии, гармоничной двухпартийной системы, на последних президентских выборах была вплотную подведена к гражданской войне. Восстание афроамериканцев, обороняющиеся белые консерваторы, винтовки на улицах, баррикады, пожары, погромы, штурм Капитолия, уверенность большинства американцев, что выборы были сфальсифицированы, что были чудовищные вбросы. Эти выборы сотрясли Америку и напомнили ей о гражданской войне, о временах генерала Ли.

В Египте «Братья-мусульмане»* пришли к власти. Пришли не с помощью гранатомётов и боевых подразделений. Они пришли к власти мирным путём, через выборы, в результате которых были избраны их президент и их парламент. И эти выборные процедуры привели к военному перевороту. Армия смела президента и парламент, взяла власть, а победивших мирным путём «Братьев-мусульман» изрезала, расстреляла, бросила в застенки. На несколько дней Египет стал полем гражданской войны.

Беспорядки в Белоруссии во время президентских выборов - это гигантский всплеск либеральной энергии. Кипящий Минск. Резиденция президента на осадном положении. Александр Лукашенко с автоматом. Народные толпы, идущие на ограждения из колючей проволоки. Вновь социальная смута чревата гражданской войной, детонатором которой являются выборы.

Болотная площадь в Москве, угроза цветной революции - всё это приурочено к выборам. Выборы стали поводом к политическим комбинациям, которые вели страну к изнурительной гражданской распре.

Стало расхожим утверждение, что либерализм себя исчерпал. Путин сказал, что либерализм себя исчерпал. Виднейшие политологи и политические философы заявляют, что либерализм себя исчерпал. Исчерпал себя глобализм. Исчерпала себя мировая финансовая система. Исчерпала себя Организация Объединённых Наций. Исчерпали себя выборы. Исчерпанность выборов объясняется исчерпанностью либерализма, ибо выборы и есть порождение либерализма.

В недрах советской плановой экономики была разработана система, способная управлять всеми отраслями народного хозяйства без участия Госплана, когда тысячи госслужащих, вооружённых логарифмическими линейками, счётами, арифмометрами, день и ночь считали количество ракет и количество галош, количество дворцов и количество тюрем, количество рыбы в реках и комаров в болотах. Всё это множество параметров оказалось ускользающим и не поддающимся исчислению. И советскую экономику постоянно трясли сбои, глубинные кризисы, диспропорции, которые в конечном счёте привели к её остановке.

На смену такому планированию должна была прийти автоматическая система управления, способная оперировать всей стомерной сложностью экономических и социальных процессов, выявлять и исправлять зоны несовершенств, выявлять области диспропорций и гармонизировать их, сложно и опосредованно соединять любое из экономических явлений с явлениями социальными. Такая автоматическая система управления была разработана, но не была внедрена. Её не внедрили, потому что она, возможно, была несовершенна, но главным образом потому, что партаппарат не хотел выпускать из своих рук управление страной и передавать его в руки электронного существа.

Сегодня искусственный интеллект - это новая грандиозная, загадочная сила, которая призвана управлять человечеством, управлять историей. Недаром Путин сказал, что тот, кто владеет искусственным интеллектом, владеет миром. Искусственный интеллект, просматривая огромную, сверхсложную ткань социальных сетей, способен выудить из этой сети всю сущую информацию о человеке: о человеческих страхах, надеждах, злых умыслах и добрых, блаженных начинаниях. О состоянии заводского оборудования, о чистоте рек, об уровне метеорной опасности, о здоровье вождей. Искусственный интеллект в состоянии создать картину мира и выявить в этой картине точки, на которые следует нажимать управителю мира, будь то двуногий-двурукий диктатор, закрытая группа мировых правителей или же электронное чудовище, помещённое в бункер и состоящее из множества работающих день и ночь серверов.

Всё сказанное - не утопия. Всё это уже здесь, «при дверях». С этим можно сражаться, бузить, отстаивать архаические, милые сердцу формы. Всё это будет сметено великим обнулением – тем, о котором пишут в своих романах «Тайник заветов» Проханов, «Трансгуманизм» Пелевин, «Доктор Гарин» Сорокин. Прочитайте эти романы. Быть может, все три книги вы бросите в огонь. Тогда напишите четвёртую.

* «Братья-мусульмане» - организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 14.02.2003