Рязанским компаниям велели выбрать по два-три сотрудника для участия в СВО

Работодателей в Рязанской области обязали подбирать кандидатов для заключения контракта о службе в зоне специальной военной операции (СВО). Соответствующее постановление опубликовано на сайте администрации региона, документ подписан губернатором Павлом Малковым.

Для местного бизнеса введен план, который необходимо выполнить в период с 20 марта по 20 сентября 2026 года. Количество кандидатов, которых требуется найти компании, зависит от численности ее штата: если она составляет от 150 до 300 сотрудников, то нужны две кандидатуры, а при штате от 300 до 500 человек — трое.

Какая ответственность предусмотрена за невыполнение установленного плана, в документе не уточняется, пишет Газета.RU.

Накануне пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заверял, что власти не обсуждают возможность проведения мобилизации. О том, что ее могут объявить, до этого заявил президент Финляндии Александр Стубб. Член думского комитета по обороне Виктор Соболев назвал его заявление фейком, обнародованным в рамках информационной войны.

  1. 31.03.2026, 20:27
    Гость: Александр

    По информации на 31 марта 2026 года, постановление было удалено с сайта «Рязанских ведомостей». В СМИ высказывались мнения, что такая практика может содержать элемент принуждения, так как контракт — дело добровольное.

  2. 31.03.2026, 20:23
    Гость: Александр

    Пока Песков не подтвердил, буду считать сообщение фейком. А если подтвердит Песков, то фейком буду считать Пескова. Поверю только ВВП на 1-м канале ЦТВ.

