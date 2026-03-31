Рязанским компаниям велели выбрать по два-три сотрудника для участия в СВО
Работодателей в Рязанской области обязали подбирать кандидатов для заключения контракта о службе в зоне специальной военной операции (СВО). Соответствующее постановление опубликовано на сайте администрации региона, документ подписан губернатором Павлом Малковым.
Для местного бизнеса введен план, который необходимо выполнить в период с 20 марта по 20 сентября 2026 года. Количество кандидатов, которых требуется найти компании, зависит от численности ее штата: если она составляет от 150 до 300 сотрудников, то нужны две кандидатуры, а при штате от 300 до 500 человек — трое.
Какая ответственность предусмотрена за невыполнение установленного плана, в документе не уточняется, пишет Газета.RU.
Накануне пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заверял, что власти не обсуждают возможность проведения мобилизации. О том, что ее могут объявить, до этого заявил президент Финляндии Александр Стубб. Член думского комитета по обороне Виктор Соболев назвал его заявление фейком, обнародованным в рамках информационной войны.
Комментарии читателей Оставить комментарий
По информации на 31 марта 2026 года, постановление было удалено с сайта «Рязанских ведомостей». В СМИ высказывались мнения, что такая практика может содержать элемент принуждения, так как контракт — дело добровольное.
Пока Песков не подтвердил, буду считать сообщение фейком. А если подтвердит Песков, то фейком буду считать Пескова. Поверю только ВВП на 1-м канале ЦТВ.
а что-- на рязанщине крепостное право ввели??
или рабовладение ??