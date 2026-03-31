Рязанским компаниям велели выбрать по два-три сотрудника для участия в СВО

19:21 31.03.2026

Работодателей в Рязанской области обязали подбирать кандидатов для заключения контракта о службе в зоне специальной военной операции (СВО). Соответствующее постановление опубликовано на сайте администрации региона, документ подписан губернатором Павлом Малковым.

Для местного бизнеса введен план, который необходимо выполнить в период с 20 марта по 20 сентября 2026 года. Количество кандидатов, которых требуется найти компании, зависит от численности ее штата: если она составляет от 150 до 300 сотрудников, то нужны две кандидатуры, а при штате от 300 до 500 человек — трое.

Какая ответственность предусмотрена за невыполнение установленного плана, в документе не уточняется, пишет Газета.RU.

Накануне пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заверял, что власти не обсуждают возможность проведения мобилизации. О том, что ее могут объявить, до этого заявил президент Финляндии Александр Стубб. Член думского комитета по обороне Виктор Соболев назвал его заявление фейком, обнародованным в рамках информационной войны.