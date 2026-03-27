Дмитрий Медведев: необходимости в новой волне мобилизации нет

Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев заявил, что сейчас нет необходимости в новой волне мобилизации. 

«В настоящий момент нет никакой необходимости объявлять новую волну мобилизации. Тех лиц, которые заключили договор, контракт о несении военной службы в войсках для участия в Объединенной группировке войск в ходе специальной военной операции, вполне достаточно для выполнения всех боевых задач», — заявил Дмитрий Медведев в беседе с «РИА Новости».

Он напомнил, что в 2025 году в вооруженные силы набрали более 400 тыс. контрактников. «С начала 2026 года контракт о прохождении военной службы заключили более 80 тыс. человек. Плюс к этой цифре еще и добровольцы», — добавил он.

По его словам, речь идет об «очень масштабной прибавке военнослужащих». «Они зачислены в войска и в настоящий момент защищают нашу страну», — приводит слова Медведева «Коммерсант».

Выбор читателей
Хатынь – жертвы и «херои»
В США назвали страны, являющиеся главной угрозой безопасности
Иран заявил об атаке США и Израиля на ядерный объект
В Индии застряли капиталы России: что делать?
Избранное
Фиги «Малыш» (интернет-сингл)
«Дайте Два» отметили день рождения вокалистки кармическими куплетами
Торнадо (Найк Борзов и др.) «Грибной дождь»
Helvegen «Нет пути назад» (EP)
Право на восстание и право на подавление
«Дожили! Мы же это все проходили»: Калягин выступил против мер по контролю над культурой
Гараж «Аннетт» (интернет-сингл)
Жалюзи. Какие выбрать: внутренние или наружные?
Ива Нова «Белоснежный концерт» (CD+DVD)
Перед смертью генерал Ратников рассказал о природе коронавируса и экстрасенсах в ФСО
]]>
