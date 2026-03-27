Дмитрий Медведев: необходимости в новой волне мобилизации нет

Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев заявил, что сейчас нет необходимости в новой волне мобилизации.

«В настоящий момент нет никакой необходимости объявлять новую волну мобилизации. Тех лиц, которые заключили договор, контракт о несении военной службы в войсках для участия в Объединенной группировке войск в ходе специальной военной операции, вполне достаточно для выполнения всех боевых задач», — заявил Дмитрий Медведев в беседе с «РИА Новости».

Он напомнил, что в 2025 году в вооруженные силы набрали более 400 тыс. контрактников. «С начала 2026 года контракт о прохождении военной службы заключили более 80 тыс. человек. Плюс к этой цифре еще и добровольцы», — добавил он.

По его словам, речь идет об «очень масштабной прибавке военнослужащих». «Они зачислены в войска и в настоящий момент защищают нашу страну», — приводит слова Медведева «Коммерсант».