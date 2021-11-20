Кинопремьера «Эвакуация»: как американцы переживали ковидный локдаун

Кинопремьера «Эвакуация»: как американцы переживали ковидный локдаун

«Коронавирусная» американская комедия «Эвакуация» вышла в российский прокат

Весна 2020 года. Число заболевших новой невиданной заразой растет, поэтому в США объявляют локдаун. Джейми с сестрой надеются пережить этот непростой период, самоизолироровавшишись в особняке, а все необходимое заказывать в интернет-магазинах.

Однако родственной идиллии не получается, хоть ты тресни. Заказать постоянно что-то забываешь. Джейми тоскует по парню, с которым познакомилась перед самой пандемией. А тут ещё выясняется, что бабушке сестёр в доме престарелых не могут обеспечить полную безопасность от ковида, поэтому они сломя голову отправляются на машине ее вызволять.

О пандемии уже умудрились наклеивать немало фильмов. Но все до сих пор сводится либо к странноватым фантасмагориям, либо невнятным боевикам, либо пресловутой постапокалиптике. Посмеяться над ситуацией особо никто не пробовал (ну, разве что в реальных пацанах против зомби - завуалированно). Создатели Эвакуации рискнули,му них это получилось, но лишь отчасти.

Бросается в глаза, если угодно, неоднородность этого смеха. Все, что связано с короновирусом, относится в фильме всё-таки к категории черного юмора, который примут далеко не все. В картине попытались представить широкий спектр разных отношений к санитарным нормам - от паранойи до полнейшего наплевательства. В итоге же мы чаще всего сталкиваемся с довольно отталкивающим натурализмом.

Из этой же категории и сортирный юмор, без которого редко обходятся американские молодежные комедии. Правда, по факту эвакуация если и является, то с натяжкой. Для роуд муки здесь не хватает размаха- да и откуда от может быть в условиях домашнего ареста? Так что да, критики правы, это всего лишь набросок, ещё и со смазанным финалом. 

Кадры с сайта kino-teatr.ru

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