США против Ирана: югославско-ливийский сценарий
Блицкриг (нем. Blitzkrieg – «молниеносная война») – стратегическая и оперативно-тактическая военная доктрина, цель которой – разгром главных сил противника в кратчайшие сроки.
План «блицкриг» – концепция, которая была разработана нацистской Германией для нападения на Советский Союз. В декабре 1940 года Гитлер подписал директиву №21, в которой изложил план нападения на СССР. Операция получила кодовое название «Барбаросса», в честь императора Священной Римской империи Фридриха I Барбароссы. Главная идея – нанести удар по противнику с такой скоростью и силой, что он не успевал организовать адекватную оборону.
Старшему поколению граждан всего постсоветского пространства это слово особо знакомо по истории Великой Отечественной войны 1941–1945 гг.
Гитлер и Наполеон пытались подчинить Европу и Азию под себя. А Трамп вознамерился подчинить под себя и своих патронов весь мир, включая старушку-Европу. При этом не стесняясь, желает получить Нобелевскую премию мира. Вероятно, в данном случае слово «мир» он понимает как весь земной шар, а не как мирная, невоенная жизнь на созидание и развитие.
Зуд бандита с большой дороги с винчестером и кольтом на поясе не даёт господину Трампу и его приспешникам покоя.
А что, опыт наработан громадный. Например, европейские колонизаторы и их потомки (уже жители США) согнали со своей земли индейцев и фактически вырезали коренное население Северной Америки, а оставшихся поместили в резервации на положении рабов. Эксперты оценивают цифры погибших в этой резне – до 100 млн человек. Хотя большинство американских историков воздерживаются от употребления термина «геноцид» для описания депопуляции коренного населения Америки как такового.
В 30–40-е годы ХХ века к власти Гитлера привели финансовые и промышленные магнаты – Круппы, Шахт, Тиссен, Гугенберг и др. Сегодня Трампа толкнули на очередную авантюру стоящие за ним «хозяева денег». Фамилии, в общем-то, известны.
Помимо борьбы за новые рынки сбыта и территории для последующей «приватизации» и концентрации власти в своих руках, за последние четверть столетия чётко выкристаллизовались ТРИ столпа доктрины американских ростовщиков и основ захватнической политики.
Первое – это нефть. В январе сего года в одном из блиц-интервью господин Трамп бесхитростно заявил: «Мы захватили судно и сейчас разгружаем нефть. Нам просто нужна нефть...»
Поэтому – Ливия, Венесуэла, теперь – Иран. А далее – Россия?
Сами Соединенные Штаты имеют 3% всех мировых нефтяных резервов, но ежедневно используют 25% от всего мирового объема производства.
При этом «альтернативные источники энергии до сих пор остаются светлой мечтой человечества» (Кунстлер Дж. «Что нас ждёт, когда закончится нефть, изменится климат и разразятся другие катастрофы ХХI века»), даже несмотря на активное развитие атомной энергетики.
Более 60% от всего объема оставшихся нефтяных запасов находятся на территории Ближнего Востока. Арабские государства Персидского залива – Бахрейн, Кувейт, Оман, Катар, Саудовская Аравия и Объединённые Арабские Эмираты (ОАЭ), имеющие значительные залежи нефти и газа, для США опасности не представляют, так как своими «военными базами» американцы давно сделали их ручными и при острой необходимости и несговорчивости захват их ресурсов – дело одного дня.
Когда основной энергетический и жизненный невосполнимый ресурс – нефть – заканчивается, его надо прибрать в одни руки любым способом! И никакие сантименты тут не действуют. Не стоит даже обольщаться насчёт того, что хищник вдруг решит один день не поесть и не станет ловить новую жертву.
В неистовой погоне за прибылью и личным обогащением многие последователи золотого тельца становятся реально безумными людьми. И никакую страну, кроме самих себя и своего бабла, они не любят.
Второе – это синдром непуганых идиотов. Находясь в западном полушарии, которое отделяет Америку от Евразии широким океанским простором, США привыкли жить особо праздно и за чужой счёт. Не случайно же сейчас «американская мечта» вместе с госдолгом США составляет более 39 трлн долларов.
Кому и за что должны американцы такую колоссальную сумму? Кто оплачивает банкет, включая почти 1000 американских долларовых миллиардеров?
«Идеология современных варваров» в исполнении американского истеблишмента заключается в том, что жить в достатке могут только они – хозяева денег, остальные должны быть их рабами и слугами. Расставлять свои щупальца по всем континентам, стравливать народы между собой, сосать добычу, зарабатывать на конфликтах, но при этом находиться вдали от горячего театра военных действий.
В этом смысле государство США сегодня олицетворяет Третий Рим со всеми его пороками, которые были особенно видны в период окончательного разложения и распада Древней Римской империи (Катасонов В.Ю. «Древний Рим и современный капитализм: от рабства к рабству»).
«Держатели золотой акции» США заявляют о том, что они самые крутые парни. Но в чём крутизна? Почему-то эти новоявленные джентльмены не спешат взять ответственность за развитие человечества, а всё лишь стремятся кого-то обокрасть, сделать своим вассалом, а то и просто убить.
Третье – это загнивающая монополия. Декларируя вовне принципы свободы и демократии, на самом деле генерируют принцип исключительности, избранности, а поэтому не терпят инакомыслия, жестко насаждают свою линию поведения. А значит цель: всех непокорных убрать с дороги любыми путями и способами («Мировой капитализм. Разоблачение. Они отважились сказать правду»).
Именно поэтому Куба – Остров свободы – для них как кость в горле. Именно поэтому они жестко и бесцеремонно расправились с Югославией, которая шла курсом «неприсоединения». Бомбёжки Белграда в 1999 году и фактическое умертвление в Гаагской тюрьме президента Югославии Слободана Милошевича в марте 2006-го. 20 лет прошло с этой трагической даты, но и сегодня актуально политическое завещание Милошевича, в котором он призывал помнить о судьбе его растерзанной страны и не поддаваться на провокации Запада.
Именно по этой же причине в 2011 году был свергнут не без участия западной коалиции и зверски убит один из самых неординарных политических лидеров нашего времени – Муаммар Каддафи, более 40 лет возглавлявший уникальное государственное образование – Социалистическую народную Ливийскую Арабскую Джамахирию. Он был также создатель самобытной политической концепции – Третьей всемирной теории, впитавшей в себя идеи европейского социализма и традиционные принципы ислама. Но Ливия, обладавшая значительными запасами нефти и пытающаяся построить иной от капиталистического способа путь, была обречена.
Сегодня на повестке дня у западных хищников Иран. Страна с почти 90 миллионным населением. Пассионарная нация, обладающая исторической памятью и преемственностью тысячелетней цивилизации персов. В ней много нефти, и страна слишком непокорная. Значит она, так же, как и Ливия, обречена дважды?
Но если Иран падёт – следующей на очереди будет Россия? Кому-то это сегодня ещё не ясно?
Не пора ли властному бомонду выходить из бункеров и принимать бой, не прячась на спины своих граждан?
Иранская элита не боится умирать, потому что на кону жизнь нации. А российский истеблишмент?
Или отечественный властный бомонд всё ещё тешит себя иллюзиями договориться на выгодных для себя условиях? Соблюдать «джентельменские» договоренности в белых перчатках и смокингах, когда идёт даже не просто уличная драка, а настоящая бойня, и пытаться заключить договор с недоговороспособными?
Здравомыслящим гражданам давно понятно, что вести переговоры с людоедами – равно как пытаться играть в кошки-мышки с дьяволом.
Или, может быть, у кого-то из так называемой элиты есть надежда, что именно их назначат смотрящими за деньгами «избранных» в конкретных странах и попытаться решить исключительно свои шкурные интересы?
Но известно ведь: По ком звонит колокол? Он звонит по тебе!
Мне интересно, если они богоизбранные, то почему тысячелетиями были изгоями, да и Гитлер давил их не глядя?
Вопросы кремлю можно не задавать, за 30 лет вполне понятно кто там заседает и какие решения принимает. Позор и война - получены. Дальше свержение и виселица. Потом приход новой порции таких же, но учитывая развал экономики и скотство силовиков - еще более быстрый финал с такими же виселицами. А народ - ну народ это погрешность.
и прочей эзотерики и метафизики я не в курсе. Может избранные, может нет -- но ссориться с евреями точно не нужно. И никто не подтверждает этого правила лучше, чем СССР. Пока он с евреями дружил -- первые лет 30 своей истории -- у него всё получалось, он был на подьеме, и даже чудовищные катастрофы вроде 1941 для него заканчивались победами. А где-то с начала 1950-х поссорились -- и драйв куда-то пропал, всё пошло под горку, сначала постепенно, потом всё быстрее и быстрее, а кончилось известно чем. Америка же, с другой стороны, с евреями дружила всё больше и больше -- прям как ранний СССР! -- и надо же: становилась всё сильнее и сильнее.
В чём тут дело я судить не берусь, но факт на лице: с ними стоит дружить. И Путин это явно понимает, в отличие от многих.
А что не так? Такой же как и все, не хуже, не лучше. Просто докладываю обьективную реальность.
А людям стадность вообще свойственна, как и всем приматам, не вижу ничего постыдного. Природа-с!
" Отцы -масоны и начали строить эту самую новую атлантиду."
---
А что "Отцы -масоны" были святыми или как? Если да, в чем ихняя святость заключалась? В децимировании коренных жителей, в данном случае континента Северной Америки. Автор прав, до начала колонизации Америки там проживало от 40 до 100 миллионов человек. Это была цивилизация,
имела свой язык, культуру, обычаи, социальный строй. Колонизация Америки полностью уничтожила эту цивилизацию в том числе её носителей.
Вот таким образом ваши "Отцы -масоны", в числе которых были и евреи-марраны, ставшие первыми рабовладельцами.