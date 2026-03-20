США против Ирана: югославско-ливийский сценарий

Блицкриг мирового масштаба в исполнении Трампа, который мы сегодня воочию наблюдаем, – очередная попытка «хозяев денег» установить глобальную монополию и подчинить под себя весь мир, включая старушку-Европу

Блицкриг (нем. Blitzkrieg – «молниеносная война») – стратегическая и оперативно-тактическая военная доктрина, цель которой – разгром главных сил противника в кратчайшие сроки.

План «блицкриг» – концепция, которая была разработана нацистской Германией для нападения на Советский Союз. В декабре 1940 года Гитлер подписал директиву №21, в которой изложил план нападения на СССР. Операция получила кодовое название «Барбаросса», в честь императора Священной Римской империи Фридриха I Барбароссы. Главная идея – нанести удар по противнику с такой скоростью и силой, что он не успевал организовать адекватную оборону.

Старшему поколению граждан всего постсоветского пространства это слово особо знакомо по истории Великой Отечественной войны 1941–1945 гг.

Гитлер и Наполеон пытались подчинить Европу и Азию под себя. А Трамп вознамерился подчинить под себя и своих патронов весь мир, включая старушку-Европу. При этом не стесняясь, желает получить Нобелевскую премию мира. Вероятно, в данном случае слово «мир» он понимает как весь земной шар, а не как мирная, невоенная жизнь на созидание и развитие.

Зуд бандита с большой дороги с винчестером и кольтом на поясе не даёт господину Трампу и его приспешникам покоя.

А что, опыт наработан громадный. Например, европейские колонизаторы и их потомки (уже жители США) согнали со своей земли индейцев и фактически вырезали коренное население Северной Америки, а оставшихся поместили в резервации на положении рабов. Эксперты оценивают цифры погибших в этой резне – до 100 млн человек. Хотя большинство американских историков воздерживаются от употребления термина «геноцид» для описания депопуляции коренного населения Америки как такового.

В 30–40-е годы ХХ века к власти Гитлера привели финансовые и промышленные магнаты – Круппы, Шахт, Тиссен, Гугенберг и др. Сегодня Трампа толкнули на очередную авантюру стоящие за ним «хозяева денег». Фамилии, в общем-то, известны.

Помимо борьбы за новые рынки сбыта и территории для последующей «приватизации» и концентрации власти в своих руках, за последние четверть столетия чётко выкристаллизовались ТРИ столпа доктрины американских ростовщиков и основ захватнической политики.

Первое – это нефть. В январе сего года в одном из блиц-интервью господин Трамп бесхитростно заявил: «Мы захватили судно и сейчас разгружаем нефть. Нам просто нужна нефть...»

Поэтому – Ливия, Венесуэла, теперь – Иран. А далее – Россия?

Сами Соединенные Штаты имеют 3% всех мировых нефтяных резервов, но ежедневно используют 25% от всего мирового объема производства.

При этом «альтернативные источники энергии до сих пор остаются светлой мечтой человечества» (Кунстлер Дж. «Что нас ждёт, когда закончится нефть, изменится климат и разразятся другие катастрофы ХХI века»), даже несмотря на активное развитие атомной энергетики.

Более 60% от всего объема оставшихся нефтяных запасов находятся на территории Ближнего Востока. Арабские государства Персидского залива – Бахрейн, Кувейт, Оман, Катар, Саудовская Аравия и Объединённые Арабские Эмираты (ОАЭ), имеющие значительные залежи нефти и газа, для США опасности не представляют, так как своими «военными базами» американцы давно сделали их ручными и при острой необходимости и несговорчивости захват их ресурсов – дело одного дня.

Когда основной энергетический и жизненный невосполнимый ресурс – нефть – заканчивается, его надо прибрать в одни руки любым способом! И никакие сантименты тут не действуют. Не стоит даже обольщаться насчёт того, что хищник вдруг решит один день не поесть и не станет ловить новую жертву.

В неистовой погоне за прибылью и личным обогащением многие последователи золотого тельца становятся реально безумными людьми. И никакую страну, кроме самих себя и своего бабла, они не любят.

Второе – это синдром непуганых идиотов. Находясь в западном полушарии, которое отделяет Америку от Евразии широким океанским простором, США привыкли жить особо праздно и за чужой счёт. Не случайно же сейчас «американская мечта» вместе с госдолгом США составляет более 39 трлн долларов.

Кому и за что должны американцы такую колоссальную сумму? Кто оплачивает банкет, включая почти 1000 американских долларовых миллиардеров?

«Идеология современных варваров» в исполнении американского истеблишмента заключается в том, что жить в достатке могут только они – хозяева денег, остальные должны быть их рабами и слугами. Расставлять свои щупальца по всем континентам, стравливать народы между собой, сосать добычу, зарабатывать на конфликтах, но при этом находиться вдали от горячего театра военных действий.

В этом смысле государство США сегодня олицетворяет Третий Рим со всеми его пороками, которые были особенно видны в период окончательного разложения и распада Древней Римской империи (Катасонов В.Ю. «Древний Рим и современный капитализм: от рабства к рабству»).

«Держатели золотой акции» США заявляют о том, что они самые крутые парни. Но в чём крутизна? Почему-то эти новоявленные джентльмены не спешат взять ответственность за развитие человечества, а всё лишь стремятся кого-то обокрасть, сделать своим вассалом, а то и просто убить.

Третье – это загнивающая монополия. Декларируя вовне принципы свободы и демократии, на самом деле генерируют принцип исключительности, избранности, а поэтому не терпят инакомыслия, жестко насаждают свою линию поведения. А значит цель: всех непокорных убрать с дороги любыми путями и способами («Мировой капитализм. Разоблачение. Они отважились сказать правду»).

Именно поэтому Куба – Остров свободы – для них как кость в горле. Именно поэтому они жестко и бесцеремонно расправились с Югославией, которая шла курсом «неприсоединения». Бомбёжки Белграда в 1999 году и фактическое умертвление в Гаагской тюрьме президента Югославии Слободана Милошевича в марте 2006-го. 20 лет прошло с этой трагической даты, но и сегодня актуально политическое завещание Милошевича, в котором он призывал помнить о судьбе его растерзанной страны и не поддаваться на провокации Запада.

Именно по этой же причине в 2011 году был свергнут не без участия западной коалиции и зверски убит один из самых неординарных политических лидеров нашего времени – Муаммар Каддафи, более 40 лет возглавлявший уникальное государственное образование – Социалистическую народную Ливийскую Арабскую Джамахирию. Он был также создатель самобытной политической концепции – Третьей всемирной теории, впитавшей в себя идеи европейского социализма и традиционные принципы ислама. Но Ливия, обладавшая значительными запасами нефти и пытающаяся построить иной от капиталистического способа путь, была обречена.

Сегодня на повестке дня у западных хищников Иран. Страна с почти 90 миллионным населением. Пассионарная нация, обладающая исторической памятью и преемственностью тысячелетней цивилизации персов. В ней много нефти, и страна слишком непокорная. Значит она, так же, как и Ливия, обречена дважды?

Но если Иран падёт – следующей на очереди будет Россия? Кому-то это сегодня ещё не ясно?

Не пора ли властному бомонду выходить из бункеров и принимать бой, не прячась на спины своих граждан?

Иранская элита не боится умирать, потому что на кону жизнь нации. А российский истеблишмент?

Или отечественный властный бомонд всё ещё тешит себя иллюзиями договориться на выгодных для себя условиях? Соблюдать «джентельменские» договоренности в белых перчатках и смокингах, когда идёт даже не просто уличная драка, а настоящая бойня, и пытаться заключить договор с недоговороспособными?

Здравомыслящим гражданам давно понятно, что вести переговоры с людоедами – равно как пытаться играть в кошки-мышки с дьяволом.

Или, может быть, у кого-то из так называемой элиты есть надежда, что именно их назначат смотрящими за деньгами «избранных» в конкретных странах и попытаться решить исключительно свои шкурные интересы?

Но известно ведь: По ком звонит колокол? Он звонит по тебе!

