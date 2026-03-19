Госдолг США превысил $39 трлн впервые в истории
Государственный долг США впервые перешагнул отметку в 39 триллионов долларов. Об этом свидетельствуют свежие данные американского Минфина.
По состоянию на 17 марта общий объем задолженности превысил 39,016 триллиона долларов. Для сравнения: днем ранее показатель находился на уровне 38,992 триллиона.
Как уточнили в ведомстве, рубеж в 38 триллионов был преодолен относительно недавно — 21 октября прошлого года.
Эксперты уже выражают обеспокоенность дальнейшей динамикой. В февральском докладе МВФ отмечалось, что к 2031 году госдолг США может достичь 140% ВВП — уровня, который потенциально несет риски для глобальной экономики.
А я вот видел и не раз. Под окном Магнит и мусорка в 30 метрах, постоянно пенсионеры там роются.
Важный вопрос. Квартиру в Америке на какие деньги купил? :-)
Ипотеку сам взял и сам выплатил? Сколько лет ушло?
(Был, конечно, момент такой.. Вон и Кийосаки несколько книг на эту тему написал.. И Европеец приданым кажется, воспользовался.. Можно было взять кредит, купить жильё и тут же сдать, причём квартплата позволяла кредит гасить без дополнительных вложений, в итоге жильё задаром стало его собственным . Но теперь уже не так. Дети часто даже в Америке сейчас в большинстве вообще не уезжают от родителей.
Я немного в курсе. Вот если жильё есть, и его можно сдавать, можно кататься по миру. Естььзнакомая, 72 года, так и делает. Даже сын её не работает, и тоже катается..
А пенсия 3000 неплохая. Я, слышал и о гораздо более крупной,но это у известного специалиста по "специальной" физике. Нормальная (женская) поменьше. 1500-2000..
Ну нравится человеку не работать, жить на свалке, что поделаешь? Климат позволяет в большинстве штатов. Взять Африку, там еще больше бездомных, по крайней мере в процентных отношениях. Лег под пальмой и жди лежи, пока что то не свалится, фиговый листик нацепил, если кривой или маленький и все дела. У нас тех кто проживает в общагах (я бы это жильем не назвал) плюс завезенные индусы и прочие прочие, всех посчитать, будет раз в десять больше.
Когда долг очень большой и его невозможно вернуть его в США не собираются отдавать. Нужно что то устроить чтобы не возвращать перевернуть доску чем Трамп и занимается. Если разразится мировой кризис а еще лучше война то она все спишет.
На фоне 550 млн. населения-это капля в море.