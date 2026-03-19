Госдолг США превысил $39 трлн впервые в истории

Государственный долг США впервые перешагнул отметку в 39 триллионов долларов. Об этом свидетельствуют свежие данные американского Минфина.

По состоянию на 17 марта общий объем задолженности превысил 39,016 триллиона долларов. Для сравнения: днем ранее показатель находился на уровне 38,992 триллиона.

Как уточнили в ведомстве, рубеж в 38 триллионов был преодолен относительно недавно — 21 октября прошлого года.

Эксперты уже выражают обеспокоенность дальнейшей динамикой. В февральском докладе МВФ отмечалось, что к 2031 году госдолг США может достичь 140% ВВП — уровня, который потенциально несет риски для глобальной экономики.

  4. 19.03.2026, 17:46
    Гость: Пилот

    Когда долг очень большой и его невозможно вернуть его в США не собираются отдавать. Нужно что то устроить чтобы не возвращать перевернуть доску чем Трамп и занимается. Если разразится мировой кризис а еще лучше война то она все спишет.

