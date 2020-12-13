Рассмотрение нового закона о такси в ГД: перемены на грани фола

Шашка такси © KM.RU, Алексей Белкин

Рассматриваемый Думой в начале 2020 года законопроект № 864881-7 "О госрегулировании перевозок легковыми такси" спровоцировал противоречивую реакцию парламентариев, представителей бизнеса и частных предпринимателей 

Неудивительно, что новая версия проекта "повисла" на принятии в первом чтении.

На что нацелены изменения?


Проект профильного закона направлен на выведение в правовое поле участников рынка, цифровизацию отрасли, четкое определение зоны ответственности агрегаторов.

Ответственность


Закон призван привлекать службы такси (агрегаторов) к ответственности за проблемы с ДТП и клиентами. Пока, в случае аварии с машиной, они просто перенаправляют пострадавших по месту регистрации таксопарка (в другой город) либо вынуждают водителя самостоятельно возмещать нанесенный ущерб.

Квоты на число машин


В документе прописано, что субъекты России имеют право устанавливать предельное число легковых таксомоторов. Минимальная планка, за которую нельзя заходить, составляет 30 авто на 1 000 жителей региона. Имеющаяся и в действующем ФЗ-69 эта норма пока не применялась.

Разрешение на осуществление деятельности


В указанном пункте устранена нестыковка в отношении самозанятых, имевшаяся в прежней версии. Они получат разрешение на ведение трудовой деятельности наравне с юрилицами и ИП. Таким образом, снят прецендент, когда самозанятым законодательно позволялось таксовать, но не предоставлялось возможности получить на это официального разрешения. Также прописывается норма о передаче транспортного средства другому юрлицу.

Требования, запреты


Самая спорная и обсуждаемая часть законопроекта касается ограничений.

Проверки и цифровая медицина

  1.  Водитель таксомотора попадает под аттестацию на ориентирование в дорожной секте субъекта РФ, которым выдается разрешение на пассажироперевозку.
  2.  Обязательные виды медосмотра (предрейсовый и послерейсовый) он сможет проходить удаленно. То есть, используя сервисы телемедицины (дистанционного обслуживания).

Закрывается доступ в профессию некоторые категории граждан

Запрет на работу водителем грузового и легкового такси распространяется на граждан с непогашенной уголовной судимостью по статьям об:

  • убийстве (ст. 105 УК РФ),
  • истязаниях (ст. 117 УК РФ),
  • умышленном нанесении вреда здоровью в тяжелой форме (ст. 111 УК РФ),
  • терроризме (ст. 205 УК РФ),
  • изнасиловании (ст. 131 УК РФ) и действиях, относящихся к указанной категории (ст. 132 УК РФ).

Мигрантам разрешено работать, но при наличии прав РФ.

Запрет на использование иностранных ВУ - один из наиболее обсуждаемых пунктов проекта. Сейчас в нем относительно полно отражены нормы допуска граждан к управлению таксомотором. Указан и запрет на применение иностранных водительских удостоверений. Страх последнего велик среди агрегаторов, поскольку мигранты составляют основной штат компаний. Согласно статистической информации, предоставленной ГИБДД, общий рост аварий преимущественно ассоциируется с участниками ДТП из Средней Азии. По Москве, в легковом и грузовом сегменте таксоперевозок, последних насчитывается от 60 до 90%.

Очевидно, что меры по ограничению притока иностранных граждан будут дорабатываться, хотя полный запрет парламентарии оценивают как недостижимый, даже на фоне крайней потребности высвободить рабочие места для россиян. - Неизбежен переход в теневую сферу, нелегальный извоз.

Пока же идет поиск правового урегулирования и баланса ситуации: платформа занятости у многих таксистов приняла промежуточный вид, трудно фиксируемый и лавирующий между самоизвозом и бизнес-деятельностью. - Это важный момент, на который опираются парламентарии стратегически, чтобы не принимать мер, ведущих к большей утрате налогового сбора и госконтроля над деятельностью.

 © KM.RU, Алексей Белкин

Введение для таксоагрераторов солидарной ответственности


Сервисы заказа услуг (включая и крупные службы, агрегаторы) возьмут на себя ношу солидарной материальной ответственности перед пассажирами. Планируется покрыть, таким образом, сферу действий индивидуальных предпринимателей и самозанятых, сопряженную с предоставлением перевозок и возникновением ущерба, который самостоятельно те не в силах компенсировать.

В зоне ответственности:

  1. Сервису заказов вменяется в обязанность ежедневно, пользуясь профилем личного кабинета, пересылать информацию о местонахождении и планах передвижения таксомоторов.
  2. Агрегаторам придется каждый день проводить инспекцию документов у таксистов: у всех перевозчиков должно быть действующее разрешение, иначе операторы не имеют права передавать им заказ. Для юрлиц за подобное нарушение предусмотрен первичный штраф в 100–200 тыс. руб.
  3. Возмещение пассажиру ущерба до 2 млн руб. должно фактически обеспечиваться. Граждане (при возникновении инцидента) смогут выбрать, с кого получать компенсационную выплату, — с бизнесмена, онлайн-сервиса либо вместе взятых.

Резюме

  1.  Законопроект учитывает специфическую ситуацию российского рынка таксоперевозок, включая предложения и запросы от IT-компаний, возможности инфосервисов.
  2. Попытка защитить потребителя услуг - прописанная солидарная ответственность за вред (жизни, здоровью, багажу) - это существенный шаг в сторону правового регулирования и реального видения ситуации. Как правило, ИП и самозанятые граждане не имеют материальной возможности для возмещения ущерба, зато таковой обладает таксопарк.
  3. Законопроект заручился поддержкой крупных агрегаторов, среди которых "Везет", Gett, "Яндекс.Такси" в области несения солидарной ответственности и подтверждения таксистами водительской квалификации (ВУ РФ).

Ведется диалог с компаниями по предложениям и доработкам. Однако стоит скептически отметить, что общий текст закона остался неизменным, не считая незначительных поправок. Желание вывести сферу в правовое поле дается сложно, оборачиваясь не очень уместными запретами. На кону баланс интересов игроков и участников рынка: таксистов и пассажиров, парков и служб заказа. Важно не завышать требований к водителям, не ограничивать числа машин, без реальной необходимости. Приходится помнить, что перечисленное влечет уход в "серую зону", где нет места контролю качества, безопасности, страхованию.

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