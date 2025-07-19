Капитализм ХХI век. Эффективность для меньшинства, катастрофа для большинства.

16:12 19.07.2025

Статья создана, чтобы показать масштаб и степень катастрофы, в которую завёл капитализм всё человечество. Вы увидите нищету, голод и болезни миллиардов взрослых и детей по всему миру и рядом – роскошь и неимоверное богатство

Согласно опубликованным в 2024 данным, 1,1 млрд человек в мире существуют в условиях крайней нищеты. 2,2 млрд человек живут без доступа к безопасной питьевой воде, а 3,5 млрд - без адекватных санитарных условий. Возникающие в результате этого заболевания, такие как холера или брюшной тиф, убивают около 1 000 детей в возрасте до 5 лет каждый день. Каждый год 1,4 млн человек умирают от причин, связанных с нехваткой чистой воды. 4,5 млрд человек в мире не имеют доступа к базовым медицинским услугам, а 2 млрд сталкиваются с финансовыми трудностями из-за расходов на здравоохранение и оказываются за чертой бедности в связи с ними.

Число голодающих в мире в 2023 составляло примерно 733 млн, что соответствует каждому 11-му жителю Земли. На африканском континенте голодал каждый 5-й житель. Масштабы недоедания вернулись к показателям 2008-2009, а с 2019 число недоедающих увеличилось примерно на 152 млн. При этом 4 самых богатых человека Африки владеют большим состоянием, чем половина из 750 млн человек региона вместе взятых. С 2020 средний доход 1% самых богатых людей в Африке рос в 5 раз быстрее, чем доход 50% самых бедных. Африканские долларовые миллионеры, составляющие 0,02% населения, владеют почти пятой частью богатства региона, тогда как 50% наименее обеспеченного населения владеют менее чем 1%. В мире полыхают 55 вооружённых конфликтов, число беженцев достигло 123 млн человек.

Более 333 млн детей в мире – или каждый 6-й ребёнок – живут в условиях крайней нищеты. 829 млн живут за чертой бедности, составляющей 3,65 долл. в день; и 1,43 млрд детей живут менее, чем на 6,85 долл. в день. В зонах конфликтов находятся более 450 млн детей​. По оценкам ООН, 160 млн юных жителей планеты - почти каждый 10-й ребенок - работают. При этом 3,3 млн находятся в ситуации принудительного труда, а 1,7 млн – подвергаются коммерческой сексуальной эксплуатации​. В 2020 УНП ООН задокументировало почти 20 тыс. случаев торговли детьми. За последние 15 лет доля детей среди выявленных жертв торговли людьми выросла в 3 раза. Примерно каждая 3-я выявленная жертва – ребёнок. Сегодня 258 млн детей — каждый пятый — не смогут посещать школу К 2030 году 300 млн детей и молодых людей в мире по-прежнему не будут владеть базовыми навыками счёта и грамотности.

В мире насчитывается 186 млн безработных. По оценкам МОТ, число людей, не имеющих работы, но желающих трудиться, в 2024 составит 402 млн человек. В 2024 во всём мире только 45,6% женщин трудоспособного возраста трудоустроены по сравнению с 69,2% мужчин. Доля женщин, которые хотели бы работать, но не имеют такой возможности, составляет 22,8%. Число работников, занятых в неформальном секторе, выросло с 1,7 млрд в 2005 до 2 млрд в 2024.

Почти каждая 5-я из сегодняшних молодых женщин планеты была выдана замуж ещё в детстве. 2 млрд женщин не имеют доступа к какой бы то ни было форме социальной защиты. Среди женщин в возрасте от 25 до 34 лет вероятность оказаться в условиях крайней бедности на 25% выше, чем среди мужчин того же возраста. Согласно исследованию ЮНИСЕФ более 230 млн девушек и женщин перенесли калечащие операции на женских половых органах. Это на 30 млн – на 15% – больше, чем в 2016.

При этом состояние 1% самых богатых людей мира более чем в 2 раза превышает состояние 6,9 млрд человек. Почти половина населения мира — 3,4 миллиарда человек — живёт менее чем на 5,5 долл. в день. Только за 2024 общее состояние миллиардеров увеличилось на 2 трлн долл., и появилось 204 новых миллиардера - по 4 каждую неделю. Рост состояний самых богатых людей мира оказался в 3 раза больше, чем в 2023. Совокупное состояние 2 769 миллиардеров увеличилось с 13 до 15 трлн долл. Это 2-й по величине годовой прирост богатства с момента начала ведения учёта. Состояние 10 самых богатых людей мира росло в среднем почти на 100 млн долл. в день — даже если бы они потеряли 99% своего богатства за одну ночь, они бы остались миллиардерами.

60% богатства миллиардеров сейчас поступает следующим образом: 36% по наследству, 18% от монопольной власти и 6% от кумовских связей. Половина миллиардеров мира живут в странах, где нет налога на наследство для прямых потомков. 1% самых богатых людей накопил 42 трлн долл. нового богатства за последнее десятилетие, что почти в 34 раза больше, чем все 50% беднейшего населения мира.

Самый богатый 1% людей в мире увеличил своё состояние более чем на $33,9 трлн в реальном выражении с 2015. Состояние всего 3 000 миллиардеров выросло на 6,5 трлн долл. в реальном выражении с 2015 и теперь составляет эквивалент 14,6% мирового ВВП. В период с 1995 по 2023 глобальное частное богатство выросло на 342 трлн долл.— в 8 раз больше, чем глобальное общественное богатство, которое выросло всего на 44 трлн долл., то есть глобальное общественное богатство как доля от общего богатства фактически упало в период с 1995 по 2023.

Как следует из отчета, опубликованного Институтом международных финансов (IIF), установлен очередной антирекорд: 315 трлн долл. мирового долга, что соответствует 333% глобального ВВП или почти 40 тыс. долл. на каждого жителя Земли, включая стариков и детей.

Быть может, вы скажете, что это всё неправильный капитализм, что такое происходит лишь в отсталых африканских и азиатских странах. Чтобы проверить этот тезис давайте изучим, как обстоит дело в самой развитой капиталистической стране мира - США.

Общая чистая стоимость активов всех домохозяйств США составляет 160 трлн долл. Верхние 50% владеют примерно 156 трлн долл. или около 98% от этой суммы, нижние 50% владеют всего лишь около 4 трлн долл. или ничтожными 2%. При этом 1% или 1,3 млн самых богатых семей владеют примерно 49 трлн долл. или примерно 1/3 от общей доли. 22 трлн долл. принадлежит 0,1% самых богатых семей, а это всего лишь около 136 тыс. домохозяйств.

На 10% домохозяйств США с самым высоким доходом (около 250 тыс. долл. и выше) приходится 49,7% потребительских расходов — рекорд по крайней мере с 1989. Это говорит и о значительном росте доли за последние 3 десятилетия, когда на 10% лиц с самым высоким доходом приходилось около 36% потребительских расходов.

По данным ФРС, в 2024 на долю наименее обеспеченных 50% американцев приходилось всего 2,5% чистой стоимости всех активов, а 1% самых богатых имели 30,8% и больше, чем весь средний класс.

По данным ФРС, в 2024 1% самых богатых домохозяйств США владели 50% всех акций и паёв инвестиционных фондов, причем верхние 0,1% владели 23,6%, в то время как 50% самых бедных людей владели лишь 1%.

Доля доходов 10% самых богатых более чем в 3 раза больше, чем доля 50% самых бедных. В 2020 доля 10% самых богатых в общем объёме собственности достигала 72% против 2% для 50% самых бедных. Вероятность поступления в высшее учебное заведение среди 10% юношей и девушек из семей с самыми низкими доходами оценивается примерно в 20%, в то время как для выходцев из самых обеспеченных семей этот показатель достигает 90%.

Более половины известных миллиардеров мира живут в США, согласно списку Forbes World's Billionaires. Согласно The Wealth Report, в 2024 США на первом месте в мире по числу новых миллиардеров. Впервые с 2009 каждый миллиардер моложе 30 лет унаследовал своё состояние — «великая передача богатства» началась.

Особенно нужно отметить, что неравенство в США неравномерно по времени. С момента создания альтернативной социалистической модели в 1920-х оно значительно сократилось и снова стало расти в 1980-х ввиду распада СССР и соцблока. Эта корреляция показывает, как труд отвоёвывал своё у капитала даже через океан. Но как только влияние труда упало, капитал немедленно нарастил свою долю за счёт доли труда.

Уровень безработицы в феврале 2025 составлял 4,1% - 7 млн человек, среди молодёжи – 9,7%. В 2024 уровень бедности в США составил 12% или около 41 млн человек. На уровне штата этот показатель колеблется от 7% до 18%. Особенно высокий уровень бедности у индейцев и афроамериканцев - 21,7% и 21,3% соответственно. Американцы должны по своим кредитным картам рекордную сумму в 1,21 трлн долл., а средний остаток задолженности по кредитной карте составляет 6 380 долл.

В США уровень владением личным жильём составляет 65,9% и находится на 172-м (!!) месте в мире. При этом существуют целые городки из домов на колёсах, в которых на постоянной основе живут целые семьи. Именно так живёт 15.8% населения Нью-Мексико, больше 14% в Южной Каролине и Миссисипи. Так невидимая и заботливая рука рынка сразу людей на колёса пересаживает для повышения мобильности, чтобы не засиживались на одном месте. В 1983 почти 80% 30-летних американцев были женаты, а 50% уже имели к этому возрасту недвижимость в собственности. К 2023 показатели были уже лишь 45% и 30%, соответственно. Доля живущих самостоятельно и отдельно от родителей в тот же период сократилась с 85% до 65%. Медианный возраст американца, приобретавшего недвижимость первый раз в жизни вырос с 30 лет в 2008-2010 до 38 лет к 2024. То есть половина покупающих свою первое жилье жителей США старше данной отметки.

Рост цен на жилье опережал рост доходов населения последние 40 лет в США, поэтому жильё постепенно становилось всё менее доступным. В 1985 медианный доход домохозяйства составлял 23 620 долл. Медианная цена проданных в то время домов составляла 84 300 долл., что в 3,6 раза превышало медианный доход. В 2000 соотношение цен на жильё к медианному доходу впервые достигло 4, а к 2023 оно выросло до 5,3. В период с 1985 по 2023 медианный доход домохозяйства вырос на 241%в номинальном выражении, а цена проданных домов в стране за тот же период выросла на 408%.

По данным на 2023 26 млн человек в США не имеют медицинской страховки, это 8% населения. Уровень незастрахованности среди трудоспособных взрослых в возрасте от 19 до 64 лет составил 10,9%. 64% незастрахованных трудоспособных взрослых в 2022 назвали высокие затраты причиной отсутствия у них страхового покрытия. Общие расходы на жильё, налоги, транспорт, страховки, медобслуживание, образование составляют 69% от среднего бюджета домохозяйства.

Примерно один из пяти взрослых в США (21%) имеет низкий уровень грамотности, что составляет около 43 млн человек. Например, в богатейшей Калифорнии почти четверть населения штата, 23,1%, неграмотна, а ряд других штатов не дотягивает до 90%.

Таким образом, витрина капитализма и самое могущественное капиталистическое государство не обеспечивает всем своим гражданам ни достойного уровня жизни, ни медобслуживания, ни образования, ни всеобщей грамотности, ни рабочих мест, ни сбережений, ни собственного жилья, а наоборот вся капиталистическая система США работает ради благополучия верхних 10%, которые сосредоточили огромные состояния и передают их друг другу по наследству. Вот кому выгоден капитализм, и чем оборачивается американская мечта для большинства.

Таким образом, богатство и роскошь подавляющего меньшинства основаны на нищете, голоде и болезнях большинства. Капитализм не в состоянии удовлетворить даже базовые потребности в самой могущественной и развитой капиталистической стране - США, поэтому говорить о том, что это произойдёт в мировом масштабе, бессмысленно. Выход из этого тупика капиталистических противоречий только один - социализм.