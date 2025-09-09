Группа Ё feat. Casual «Ветер от Солнца» (интернет-сингл)

Исполнитель: Группа Ё feat. Casual, Название: «Ветер от Солнца», Стиль: рок; Год: 2025

«Группа Ё» была известна еще в 90-е годы, и уже тогда одним из ее главных хитов был «Поезд на Ленинград». Коллектив базировался в Питере, а в нулевые о нем долго не было ничего слышно. С 2018-го лидер команды Игорь Мещерин обитает в Москве и проникновенно рассказывает на концертах, как летали в Северную Столицу из Первопрестольной на комфортных поездах на работу люди и в советское время, и обратно.

Рано или поздно эта благодатная тема должна была быть обыграна коллективом на новом витке. В итоге это случилось, причем в очень интересной коллаборации. В подмогу «Группа Ё» взяла коллег из команды Casual, которые хоть и москвичи, но песни их лидера Алексея Яшина проникнуты типично питерским сплином. Вот его голос и вписался, как влитой в песню о грустных блужданиях по Дворцовой и Сенной. Грустные же они потому, что любимая девушка бросила. Из-за этого герою даже не пьется и не курится — небывалый для Питера случай. Впрочем, кому-то может послышаться там «курица» (как, например, у «Братьев Грим» в «Кустурице»), но это если только забыть, что в Питере бывают только кура…