С банковской тайной в России покончено

Новый закон даст налоговикам неограниченное право контроля банковских средств граждан и организаций. Самое обидное, что к борьбе с теневым сектором, разрушающим экономику, и препятствованию вывода средств в офшоры все это едва ли имеет отношение

С 17 марта российские налоговики получат расширенный доступ к банковской тайне. В течение трех дней после получения запроса банки будут обязаны предоставлять копии паспортов клиентов, доверенностей на распоряжение деньгами, договоров на открытие счета и заявлений на его закрытие, карточек с образцами подписей и оттиска печатей.

Это также касается информации о бенефициарных владельцах, представителях клиента, выгодоприобретателях или об отдельных операциях за определенный период.

Коснется новый порядок как юрлиц, так и физлиц.

Как указывается, цель нововведения - повышение контроля за денежными потоками и людей, и предприятий . Контролироваться будут не только доходы, но и расходы, что позволит сделать выводы о возможном объеме недекларируемых доходов. Не то чтоб до сих пор у налоговой не было возможности получать такую информацию, но все-таки по закону такое право ей предоставлялось только в рамках проверок, а теперь – в любое время.

Как уже прокомментировали ситуацию эксперты, вряд ли это приведет к существенному оттоку средств с банковских счетов. Но, как известно, если звезды зажигают, значит это кому-нибудь нужно. И в действительности принятые поправки, к слову сказать, инициированные Минфином, достаточно революционны, так как перечеркивают не только понятие банковской тайны, но и гражданские права вкладчиков.

Весьма интересно, как далее будет использоваться полученная ФНС информация, скажем, о не оправданных доходами покупках. Предусматривается ли дальнейшее взаимодействие с прокуратурой или все ограничится расширением «базовой» информации для самих налоговиков и потенциальных кредиторов?

Я давно предлагал контроль расходов, а не только доходов для ряда должностных лиц, скажем, для депутатов и других представителей власти. Логично, что те же народные избранники должны отчитываться перед народом за свои доходы и траты, которые им не соответствуют. И эта практика есть во многих странах мира. Но какие именно цели преследуются при введении возможности тотального контроля расходов всех граждан и как это будет «работать», в данном случае не ясно.

Меня всегда настораживает, когда в Законе нет четких границ применения, но есть механизм ужесточения контроля. Как правило, это означает появление огромного поля для злоупотреблений.

До сих пор у ФНС и так были достаточно широкие возможности для получения информации у банков о клиентах даже вне проводимых проверок. Например, сейчас российские банки обязаны передавать в налоговые органы данные об открытии или закрытии счетов и депозитов клиентов-физлиц, индивидуальных предпринимателей и компаний.

С 1 апреля 2020 года в ФНС также поступают сведения об открытии-закрытии электронных кошельков ведущих интернет-сервисов, так как они работают через банки. При наличии мотивированного запроса от налоговой банки и так уже обязали выдавать налоговикам справки о счетах, вкладах любого клиента, а также об остатках на них или операциях за определенные периоды .

Что такое мотивированный запрос налоговой? Вообще понятие довольно «мутное». По большому счету основания мотивированного запроса четко не прописаны и зависят от конкретных случаев. И, пожалуй, основным является то, что такой запрос должен быть обязательно визирован руководителем вышестоящего налогового органа.

Таким образом, непроницаемой для налоговиков банковская тайна у нас давно уже не является. Только вот на фоне убытков государства в короновирусном году Минфин все больше стал задумываться о тех самых «серых» доходах, которые все ускользают от налогообложения.

Речь идет далеко не только о банковских вкладах, с которых как раз население активно продолжает снимать средства. Под регулирование нового закона, по всей вероятности, подпадают все счета, безналичные операции, даже размещение средств в банковских ячейках.

И для регулятора, отчаянно изыскивающего допвозможность «залезть в карман» населения, в действительности не так важно, кто именно будет уличен в уходе от налогов и какой у нарушителя материальный уровень. Важно, что есть некий нерегулируемый поток, вероятнее всего, миновавший налогообложение. Чем больше охват контроля, тем больше возможностей вернуть деньги в систему.

И здесь основные риски я вижу не в самом праве налоговой фактически контролировать банковскую сферу, а в том, что принятые поправки не содержат никакого уточнения того, какую именно информацию и о ком сможет запрашивать ФНС.

Еще в конце 2020 года, когда Минфин только озвучил данную инициативу, все ожидали дальнейшего уточнения, которое могло бы говорить хоть о каком-то сохранении независимости банковской системы. Но в итоге никакие уточнения так и не появились.

Вступающий в марте в силу закон дает налоговикам неограниченное право контроля банковских средств граждан и организаций. Самое обидное, что к борьбе с теневым сектором, разрушающим российскую экономику, и препятствованию вывода средств в оффшоры все это едва ли имеет прямое отношение.

При этом неучтенными остаются огромные риски утечки информации о финансовом положении практически каждого гражданина или компании и использования ее в совершенно разнообразных преступных схемах.

Автор: Антон Беляков, член Совета Федерации Федерального Собрания РФ