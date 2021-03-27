Что нужно знать о панкреатите?

19:26 27.03.2021

Панкреатит – воспалительное нарушение функции поджелудочной железы.

Суть развития заболевания заключается в том, что во время переваривания пищи, ферментные вещества, которые выделяются железистой тканью, не попадают в двенадцатиперстную кишку, а остаются непосредственно внутри протоков органа, подвергая его разрушению.

По характеру течения различают острый и хронический панкреатит. Формы панкреатита: отечная (более легкая, железа увеличена в 2-3 раза, наблюдается некроз единичных участков) и деструктивная (тяжелая некротическая форма, характерны кровоизлияния).

Причины

Согласно последним данным статистики, не менее 70% больных панкреатитом – это лица, которые злоупотребляют спиртными напитками. Также основными факторами возникновения и развития данного недуга являются:

• отравления;

• токсическое воздействие некоторых веществ (соли тяжелых металлов, нитриты, нитраты);

• травмы органов пищеварения;

• инфекционные и вирусные заболевания;

• осложнение после желчнокаменной болезни;

• тяжелые патологии печени (гепатит, стеатоз, опухолевые новообразования, цирроз);

• употребление продуктов, содержащих избыточное количество жиров;

• продолжительный прием медикаментов (гормональные, антибактериальные препараты);

• аутоиммунные заболевания;

• болезни сосудов;

• гипертония;

• генетическая предрасположенность.

Панкреатит могут вызвать один или сразу несколько из вышеперечисленных негативных факторов. Большое значение имеет образ жизни человека, условия труда, наличие или отсутствие вредных привычек.

Симптомы

Панкреатит может длительное время протекать без острых симптомов, пока не возникнет обширное поражение тканей поджелудочной железы. В целом же заболевание проявляет себя следующими симптомами:

• интенсивная сильная боль верхней части живота или внутри всей брюшной полости;

• сильная неконтролируемая рвота;

• вздутие живота, отрыжка, изжога;

• отсутствие аппетита;

• повышенная температура тела;

• слабость, бледность, потливость;

• нарушение стула, может возникать диарея или запор;

• учащенное сердцебиение, пониженное артериальное давление.

Хронический панкреатит имеет слабовыраженную симптоматику, в то время как признаки острой формы болезни всегда проявляются ярко.

Диагностика и лечение

Для постановления точного диагноза потребуется пройти первичный осмотр у врача, сдать назначенные анализы и обследовать ткани поджелудочной железы. Это забор венозной крови для ее биохимического исследования, собирается утренняя моча, сдается кал. Рекомендовано пройти УЗИ диагностику непосредственно самой железистой ткани, а также органов, расположенных в брюшной полости. Также по необходимости может проводиться компьютерная томография, рентгенография, гастроскопия.

Терапия панкреатита основывается на степени тяжести заболевания и имеет комплексный подход. Основу терапии на начальном этапе составляет отказ от еды, питательные вещества вводят больному внутривенно на протяжении 2-3 дней. Позже необходимо придерживаться специальной диеты, ограничить употребление калорийной пищи, животных жиров.

Предпочтение отдается вегетарианскому питанию. Следует отказаться от алкоголя, кофеина, жирной и острой пищи. При каждом приеме еды нужно принимать ферментные препараты. Также индивидуально могут назначаться медикаменты, которые подавляют панкреатическую секрецию, антибиотики, спазмолитики, проводится дезинтоксикационная и противовоспалительная терапии.

Профилактика

Чтобы предотвратить панкреатит необходимо придерживаться следующих рекомендаций:

• отказ от алкогольных напитков, курения;

• ограничить прием жареной, слишком острой, соленой, жирной и копченой пищи;

• питаться продуктами богатыми витаминами и микроэлементами, не употреблять различные полуфабрикаты;

• кушать небольшими порциями, не переедать;

• под запретом употребление кофеина, шоколада;

• при симптомах панкреатита, расстройствах желудочно-кишечного тракта и желчных путей своевременно обращаться к врачу;

• избегать психоэмоционального перенапряжения, физического переутомления.

Панкреатит - серьезная патология поджелудочной железы, несвоевременное лечение которой может повлечь за собой ряд других хронических заболеваний и осложнений. При появлении первых симптомов незамедлительно следует обратиться к специалисту.

