НАИВ «Симфопанк»

Исполнитель: НАИВ, Название: «Симфопанк», Стиль: симфопанк, Год: 2021

«НАИВ» эволюционировал от сырого и грязного рок-н-ролльного панка до сложнейших электронно-индустриальных аранжировок последних трех альбомов. Фронтмен группы Александр «Чача» Иванов даже недавно жаловался, что в предпоследнем альбоме «Pooulism» музыканты якобы даже перемудрили с украшательствами, практически заиграв «не нужный» группе арт-рок. Закономерно, что участники коллектива к какой-то момент решили примерить на свои песни симфонические одежки.

Истоки проекта «Симфопанк» стоит искать в альбоме 2000 года «Оптом и в розницу», где был скрытый трек — песня «Утро» в пиано-версии, исполненная под Александра Вертинского. С тех пор в творческих стратегиях Чачи можно было обнаружить все больше сходств с Пьеро русской эстрады, которого также можно считать предтечей отечественного панк-рока. Вплоть до в совершенстве освоенного искусства провокаций и рафинированного старомосковского произношения в некоторых песнях.

Было бы НАИВно ожидать от симфонического альбома всех аранжировок в духе Вертинского. Но парочка все-таки имеется. Это «Утро», в целом похожее на вариант из «Оптом и в розницу», но еще и декорированное струнными оркестра «Глобалис», а также «Трамп, Гоу Эвей!» - обманчиво мягко и размеренно исполненное, и с тем же приятным старомосковским выговором («русскЫй»). А в «Телеге» встречается фрагмент в духе другого российского шансонье начала прошлого века — Петра Лещенко. Но в остальном эта песня звучит, как эстрадный оркестр Георгия Гараняна или Юлия Силантьева. Примерно в том же ключе выдержана и «Утренняя гимнастика» Владимира Высоцкого.

В альбоме преобладают песни позднего периода — из тех самых трех последних альбомов, где песни звучат настолько навороченно, что даже симфоническим элементам сопротивляются. Сказанное справедливо и для «ННННЗ», и для «Иллюзии свободы», и для «Моего сердца» - хотя в последнем случае в песне наблюдается очень забавная перекличка бас-гитарной коды с оркестровыми струнными, звучащими, как в саундтреке к старому шпионскому боевику. Возможно, такое чувство дискомфорта вызывается «НАИВными» панками у слушателя нарочно, ведь в той же «Иллюзии свободы» Чача гордо поет: «Я был и остаюсь бракованной деталью».

На другом полюсе — чисто «симфонические» песни. К данной категории относится и «элтонджоновская» «Рок», и новинка «Один пацан», сделанная в духе лубочных русских песен из «Кубанских казаков». Текст здесь, правда, далеко не славянофильский, а финал вообще грубоват, хотя и уместно поминается А.С. Пушкин, никогда не выезжавший за границу.

«Симфопанк» требует очень вдумчивого и внимательного прослушивания, а от и до с первого раза его принять или адекватно воспринять практически невозможно. Ему противопоказаны фоновые прослушивания и скороспелые вердикты. Что для «прошаренных» панков из «НАИВа» может считаться высшей похвалой.