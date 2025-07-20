Путин: Россия утратит суверенитет, если будет все покупать за нефть и газ

18:39 20.07.2025

Россия может утратить свою конкурентоспособность, а за ней и суверенитет, если будет покупать все за нефтегазовые доходы, заявил президент Владимир Путин в интервью журналисту Павлу Зарубину.

«Если мы будем все покупать за нефть и газ, сейчас ситуация, когда нам и нефть, и газ пытаются отрубить, то тогда Россия просто утратит свою конкурентоспособность, а за ней и суверенитет», — цитирует Путина РБК.

Так президент ответил на утверждение, что России стоит признать, что она «не умеет делать» автомобили. Зарубин отметил, что сторонники этого мнения предлагают отказаться от собственного производства и закупать автомобили за рубежом.

Путин признал, что это мнение было распространено еще в середине девяностых. Он рассказал, что, еще когда был председателем правительства (Путин занимал пост премьера в 1999–2000 и в 2008–2012 годах), дискутировал с коллегами по этому поводу.

«Они говорили, что нет смысла заниматься нам автопромом, мы бесконечно отстали, безнадежно отстали, и лучше покупать за границей, а в лучшем случае — дать возможность заниматься здесь на крупных сборках», — заявил Путин.

Он указал, что есть и «обратная сторона медали», а также фактор технологической независимости. Пока одни страны производят, другие потребляют, и товаров, о которых может идти речь в этом ключе, очень много, пояснил глава государства.