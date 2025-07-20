Путин: Россия утратит суверенитет, если будет все покупать за нефть и газ
Россия может утратить свою конкурентоспособность, а за ней и суверенитет, если будет покупать все за нефтегазовые доходы, заявил президент Владимир Путин в интервью журналисту Павлу Зарубину.
«Если мы будем все покупать за нефть и газ, сейчас ситуация, когда нам и нефть, и газ пытаются отрубить, то тогда Россия просто утратит свою конкурентоспособность, а за ней и суверенитет», — цитирует Путина РБК.
Так президент ответил на утверждение, что России стоит признать, что она «не умеет делать» автомобили. Зарубин отметил, что сторонники этого мнения предлагают отказаться от собственного производства и закупать автомобили за рубежом.
Путин признал, что это мнение было распространено еще в середине девяностых. Он рассказал, что, еще когда был председателем правительства (Путин занимал пост премьера в 1999–2000 и в 2008–2012 годах), дискутировал с коллегами по этому поводу.
«Они говорили, что нет смысла заниматься нам автопромом, мы бесконечно отстали, безнадежно отстали, и лучше покупать за границей, а в лучшем случае — дать возможность заниматься здесь на крупных сборках», — заявил Путин.
Он указал, что есть и «обратная сторона медали», а также фактор технологической независимости. Пока одни страны производят, другие потребляют, и товаров, о которых может идти речь в этом ключе, очень много, пояснил глава государства.
Комментарии читателей Оставить комментарий
Русская поговорка:
"Взялся за гуж - не говори, что не дюж?"
Мудрость народная, понимашь!
Ого-го!
Ему было труднее чем Александру Невскому
Его основная суть- популизм и демагогия.
Объявленное и распиаренное импортозамещение провалено, вместо обещанных изменений его команда 12 лет искала пути обхода санкций. НИ РАЗУ не отчитался за 15 проваленных "посланий президента" и восемь проваленных майских указов. Проваливая очередное "послание" он тут же начинал обещать пообещать ещё больше обещаний. В последние пять лет он уже ВООБЩЕ нечего не обещает. Он единственный из всех кандидатов с 2000-го года, который НИ РАЗУ не имел никакой предвыборной программы. НИ РАЗУ не соглашался на дебаты. Потому вероятно, что ЛЮБОЙ может разбить его в пух и прах фактами. На ютубе есть фильм в котором он спалился на том, что ему ответы читал суфлёр в наушник.
Интересный факт, с 2000-го года зарплата чиновникам из его окружения выросла в 6270%, средняя пенсия народа с 583$ упала до 268$, то есть в 2,1 раза стали меньше относительно курса доллара.
При этом, Сахипзадовная заявила, что "реальные зарплаты и пенсии у нас выросли", не догоняя инфляцию на 24%.
Падение курса доллара сейчас это показатель отсутствия внешней торговли. Доллар перестал быть нужен ЦБ, который уже не может вести спекуляции долларами на внешних биржевых площадках. По этому падает инфляция, (это инструмент перекладывания издержек на население)ЦБ всеми силами пытается сохранить высокую инфляцию путём искусственного роста цен и тарифов. Таким образом ЦБ пытается сохранить рентабельность для олигархической буржуазии.
За "их" рынок платим МЫ.
Dear профи!
Очень согласен с Вашей критикой.
Но, коли пИшите, пишИте, пожалуйста, поточнее.
Медведев никакого отношения к закрытию пр-ва Ту-134 не имел. Сей пепелац производился в Харькове и насчëт делов с ним - руки у Митрия коротковаты были, т.е. "летак" багополучно почил в бозе и без него.
Ту-154 - также обошлись ДО и БЕЗ.
Даже Як-42, хотя Димон и покуражился над его дымящимися останками в Ярославле, пал жертвой бан.., пардон, группы других спецов-умельцев, правда с такими же, как у него мозгами...
А вот Ту-204, особенно тот, который СМ, это да! Тут Митирия команда потопталась всласть и вволю!
Теперича тужатся выдавить из себя Ту-214, по многим статьям морально более старый, чем СМ-ка, но хоть с недоразрушенной производственной оснастктой.
Впрочем, на Руси редко бывало наоборот.
Грабли - наш национальный вид спорта...
Помню- на встрече с авиастроителями в начале 2000-х Путин пренебрежительно им бросил: "Ну вы побыстрее поворачивайтесь." Как раз в то время, когда он вовсю душил российский авиапром.