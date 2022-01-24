Медицинский журнал призвал опубликовать данные испытаний вакцин от COVID-19

17:16 24.01.2022

Фармацевтика - отрасль, которой доверяют меньше всего, особенно крупным производителям. Авторы обращения напомнили, что не менее трех из многих компаний, производящих вакцины, имели иски, которые обошлись им в миллиарды долларов

Обращение к медицинским регуляторам всех стран, но в первую очередь США и Великобритании, с призывом сделать общедоступными необработанные результаты клинических испытаний вакцин от COVID-19 опубликовали члены редколлегии журнала British Medical Journal 19 января на страницах журнала.

Статья, озаглавленная «Вакцины и методы лечения COVID-19: у нас должны быть необработанные данные сейчас» подписана Питером Доши, старшим редактором, Фионой Годли, бывшим главным редактором и Камраном Аббаси, главным редактором British Medical Journal (BMJ).

«Двенадцать лет назад мы призвали к немедленному выпуску необработанных данных клинических испытаний. Мы повторяем этот призыв сейчас. Данные должны быть доступны, когда результаты испытаний объявляются, публикуются или используются для обоснования решений регулирующих органов», - заявляют авторы.

Они отмечают, что, поскольку ускоренное создание вакцин было профинансировано государством, то есть средствами налогоплательщиков, и именно общественность берет на себя баланс пользы и вреда, который сопровождает вакцинацию, то эта самая общественность имеет и право на эти данные, а также на пристальное исследование этих данных экспертами.

Авторы статьи заявили, что «BMJ поддерживает политику вакцинации, основанную на убедительных доказательствах». Они подчеркивают, что массовая вакцинация по предписаниям регулирующих органов не может быть основана на слепом доверии системе и фармкомпаниям в надежде, что лежащие в основе разрешения на применение вакцины данные могут стать доступными для независимого изучения когда-нибудь в будущем.

«Прозрачность является ключом к построению доверия и важным путем к ответам на законные вопросы людей об эффективности и безопасности вакцин и методов лечения, а также о правилах клинического и общественного здравоохранения, установленных для их использования», - пишут авторы.

Авторы отметили, что фармацевтика - отрасль, которой доверяют меньше всего, особенно крупным производителям. Они напомнили, что по крайней мере три из многих компаний, производящих вакцины против COVID-19, уже имели уголовные и гражданские иски, которые обошлись им в миллиарды долларов.

Одна из них признала себя виновной в мошенничестве. Другая до пандемии не создала ни одной успешной вакцины. А всё, что общественность знает о вакцинах - это миллиардные доходы их производителей.

«Фармацевтические компании получают огромные прибыли без должного независимого изучения их научных заявлений. Цель регуляторов не в том, чтобы плясать под дудку богатых мировых корпораций и еще больше их обогащать, а в защите здоровья населения. Нам нужна полная прозрачность данных для всех исследований, нам это нужно в общественных интересах, и нам это нужно сейчас», - завершают свой призыв авторы.

Напомним, компанию Pfizer на страницах BJM уже обвиняли в фальсификации клинических исследований.

Известно, что Мэдди де Гарай, для которой участие в тестах детской вакцины Pfizer закончилось инвалидной коляской и питанием через зонд пожизненно, в данных испытаний записана как участник с «болями в желудке».

Другие компании также отмечали наличие досрочно завершивших участие в тесте людей по причине тяжелых неврологических расстройств (синдром Гийена-Барре) как испытывающих «беспокойство».

Поэтому требование редакции журнала вполне обосновано.