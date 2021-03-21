Виды декоративных изделий и их орнаменты

12:44 21.03.2021

Декоративно-прикладное искусство встречается в нашей жизни повседневно.

В этой статье мы разберемся, какие особенности имеют предметы быта и как их изготавливают.

Шкатулка с геометрической резьбой

Орнамент крышки шкатулки представляет собой замкнутую композицию, состоящую из розетки и лучей, уходящих в углы крышки. Центральную часть композиции замыкает узкая полоска из вертикальных и наклонных линий. Боковинки шкатулки украшены орнаментальной каймой в виде косо поставленных квадратов с сеткой внутри и лучами между квадратами. Сверху и снизу каймы проходят полоски с резьбой четырехгранных звездочек.

Резьбу начинают с крупных деталей крышки и постепенно переходят к наиболее мелким. Выполняют резьбу на деталях изделия до его сборки. В собранном виде шкатулку покрывают морилкой и лаком, после чего крышку крепят к корпусу шкатулки. Согласно размерам шкатулки готовят дощечки для крышки и дна, выпиливают боковые стенки, рамку для крышки и запиливают шипы, готовят полукруглые пилястры и ножки.

Заготовленные детали шкатулки собирают на клею.

Круглая шкатулочка. Контурная резьба

Вытачивают форму полой шкатулки и крышку. После обточки изделие зачищают, покрывают морилкой и отделывают светлым лаком, затем наносят рисунок и делают порезку.

Хорошо подготовленную поверхность доски или многослойной фанеры покрывают черным лаком, переводят рисунок и неширокой стамеской-церазиком выбирают линию-канавку глубиной 2—3 мм, образующую форму оленей. Затем, пользуясь более узкими стамесками и широкой клюкарзой, режут другие детали рисунка — цветы, стога и пятнистую фактуру оленей.

Четырехгранная ваза. Рельефная резьба

Форму вазы изготавливают из цельного куска дерева или сплачивают из четырех отдельных дощечек и наклеивают на цоколь. Прежде чем начать резьбу, рисунок орнамента следует вылепить из глины или пластилина на отдельной дощечке, стараясь придать лепной модели форму, близкую к резьбе. Тщательно прорисованный рисунок птиц и растительных мотивов переносят на стороны вазы.

Используя различные резчицкие инструменты, нарезают общие формы орнамента, а затем переходят к резке крупных и мелких планов. При обработке деталей подрезание и заваливание выполняют отлогими и крутыми стамесками, стараясь делать срезы так, как позволяет строение волокон древесины. Заканчивают резьбу выравниванием фона и чеканкой его поверхности. Изделие тонируют в коричневый цвет и полируют.

Сухарница. Геометрическая и плоскорельефная резьба

Липовую доску обрезают по размеру, вытачивают чашу и опиливают борта согласно рисунку, затем наносят рисунок. Сначала выполняют кайму из геометрических фигур, затем переходят к порезке птиц и цветка. Законченную резьбу тщательно зачищают, шлифуют и отделывают.

Декоративное блюдо. Плоскорельефная резьба

Композиция украшения блюда представляет собой свободно располагающиеся в окружности чаши и бортах стилизованные ветки, листья, цветы, птицы. Предлагаемая резьба по приемам выполнения близка к резьбе сухарницы, с той лишь разницей, что порезка блюда несколько выше отходит от фона.

Наметив ножом, главные мотивы орнамента, вырезают детали, стремясь как можно лучше выявить характерные формы мотива. Закончив резьбу, блюдо покрывают темного тона морилкой, а затем слегка зачищают мелкой шкуркой так, чтобы высокие места резьбы выглядели несколько светлее, чем резьба в глубине. После этого изделие полируют и покрывают лаком.

