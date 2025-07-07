В Госдуму внесен законопроект о запрете сноса Мавзолея
В Госдуму внесен законопроект об оскорблении памяти Ленина. Одно из его положений – запретить сносить Мавзолей на Красной площади в Москве. Кроме того, автор документа – депутат от КПРФ Анжелика Глазкова – предлагает ввести ответственность и за переименование улиц Ленина, и за снос памятников вождю мирового пролетариата, и за снятые панно и фрески с профилем Ильича, пишет Накануне.RU.
Глазкова предлагает охватить буквально все, связанное с памятью Ленина: административно-территориальные единицы, населенные пункты, Мавзолей Ленина в городе Москва, памятники, бюсты, памятные доски, барельефы, скульптурные группы, настенные фрески и панно, наименование улиц, площадей, скверов, космические объекты, воздушные, морские и речные суда, транспортные артерии, государственные и муниципальные предприятия, музеи, образовательные и медицинские организации, государственные награды РФ и субъектов РФ, носящие имя Ленина или его изображение.
"Ликвидация и переименование упомянутых в статье 2 настоящего закона объектов не допускается", - отмечается в документе.
Глазкова считает, что на Украине снос памятников Ленину стал "началом неонацистского переворота и откровенной русофобии".
"Очернение памяти В.И. Ленина используется недружественными государствами и антироссийскими политическими силами для дискредитации Российской Федерации как государства-правопреемника и правопродолжателя Союза ССР - государства, основанного В.И. Лениным", - пишет Глазкова в пояснительной записке к документу.
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Мавзолей Ленина уже имеет статус объекта культурного наследия народов РФ. Кроме того, он также является местом захоронения. Законом не предусмотрена возможность сноса места захоронения за исключением некоторых случаев. Например, при наличии постоянной угрозы затопления такого места. Так что уже сейчас на законодательном уровне установлен запрет на снос Мавзолея Ленина.
Ленин не только автор СССР,но и вначале он создал РСФСР, то есть Россию. Он заложил основы нашего государства собрав по новой распавшуюся Россию и только за это на всех главных площадей всех городов России должны стоять памятник основателю РСФСР и РФ ЛЕНИНУ.
Нчали ремонт... взорвется гзовый баллон...
снесли его собственые ГЕНЕРАЛЫ ГЕНЩТАБА
а расстредяли беглого в подвале по приказу братца вилли
читай историю мальщик
И запретить закрывать его в День Победы!