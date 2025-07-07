В Госдуму внесен законопроект о запрете сноса Мавзолея

15:03 7.07.2025

В Госдуму внесен законопроект об оскорблении памяти Ленина. Одно из его положений – запретить сносить Мавзолей на Красной площади в Москве. Кроме того, автор документа – депутат от КПРФ Анжелика Глазкова – предлагает ввести ответственность и за переименование улиц Ленина, и за снос памятников вождю мирового пролетариата, и за снятые панно и фрески с профилем Ильича, пишет Накануне.RU.

Глазкова предлагает охватить буквально все, связанное с памятью Ленина: административно-территориальные единицы, населенные пункты, Мавзолей Ленина в городе Москва, памятники, бюсты, памятные доски, барельефы, скульптурные группы, настенные фрески и панно, наименование улиц, площадей, скверов, космические объекты, воздушные, морские и речные суда, транспортные артерии, государственные и муниципальные предприятия, музеи, образовательные и медицинские организации, государственные награды РФ и субъектов РФ, носящие имя Ленина или его изображение.

"Ликвидация и переименование упомянутых в статье 2 настоящего закона объектов не допускается", - отмечается в документе.

Глазкова считает, что на Украине снос памятников Ленину стал "началом неонацистского переворота и откровенной русофобии".

"Очернение памяти В.И. Ленина используется недружественными государствами и антироссийскими политическими силами для дискредитации Российской Федерации как государства-правопреемника и правопродолжателя Союза ССР - государства, основанного В.И. Лениным", - пишет Глазкова в пояснительной записке к документу.