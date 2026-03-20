Лукашенко рассказал о предложении Трампа заключить «большую сделку»
Минск начал подготовку к «большой сделке» с Вашингтоном, сообщил президент Белоруссии Александр Лукашенко. Он не раскрыл, в чем будет заключаться соглашение, но уточнил, что оно будет касаться не только освобождения политзаключенных.
Предложение президента США Дональда Трампа передала белорусской стороне американская делегация во время переговоров в Минске. «Я что, отпираться буду? Для Беларуси это важно и для меня в том числе»,— сказал Лукашенко журналистам. По его словам, Белоруссия направила США встречное предложение, пишет «Коммерсант».
Лукашенко рассказал, что в разговоре с представителями США он постоянно настаивает на том, что в Белоруссии политзаключенных нет. «У нас нет политических статей»,— объяснил он.
19 марта Александр Лукашенко помиловал 250 заключенных. В обмен США объявили о снятии санкций с «Беларуськалия», «Белорусской калийной компании», Белинвестбанка, Банка развития и Минфина Белоруссии.
