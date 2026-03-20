Лукашенко рассказал о предложении Трампа заключить «большую сделку»

Минск начал подготовку к «большой сделке» с Вашингтоном, сообщил президент Белоруссии Александр Лукашенко. Он не раскрыл, в чем будет заключаться соглашение, но уточнил, что оно будет касаться не только освобождения политзаключенных.

Предложение президента США Дональда Трампа передала белорусской стороне американская делегация во время переговоров в Минске. «Я что, отпираться буду? Для Беларуси это важно и для меня в том числе»,— сказал Лукашенко журналистам. По его словам, Белоруссия направила США встречное предложение, пишет «Коммерсант».

Лукашенко рассказал, что в разговоре с представителями США он постоянно настаивает на том, что в Белоруссии политзаключенных нет. «У нас нет политических статей»,— объяснил он.

19 марта Александр Лукашенко помиловал 250 заключенных. В обмен США объявили о снятии санкций с «Беларуськалия», «Белорусской калийной компании», Белинвестбанка, Банка развития и Минфина Белоруссии.

  1. 20.03.2026, 23:00
    Гость: Такус

    Он же видит, что его коллега трус и предатель. Как политик он мудрее и опытнее, сам достиг высот.

  3. 20.03.2026, 21:26
    Гость: Буратиносъ

    ...торгует людьми....да не "людьми",а нечистью.Зачем их кормить за гос.кошт,пусть мотают куда подальше,если Родина немила :)

  5. 20.03.2026, 20:57
    Гость: Трамп

    «Эти страны звонят нам. Целуют меня в зад. Они умирают от желания заключить сделку: «Пожалуйста, пожалуйста, сэр, заключите сделку. Я сделаю все что угодно, сэр».

