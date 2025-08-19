«Беловежская пуща. Зубр Бублик и большой побег»: анимация на страже родниковой правды

Белорусский мультфильм «Беловежская пуща. Зубр Бублик и большой побег» выйдет в российский прокат 21 августа 2025 года

Мальчик Дима переезжает с родителями из Минска в глухую деревеньку близ Беловежской пущи. Его отец будет заниматься здесь оснащением сельских тракторов новейшей навигацией, мама берет на себя хлопоты по хозяйству. Сам Дима без энтузиазма относится к смене образа жизни: ему насущно не хватает интерактива и общения со сверстниками.

Отдушиной для мальчика на какое-то время становится бойкая подружка Алеся, которая дрессирует маленького зубра Бублика. Но родители против их общения, поэтому каждый идет своим путем. Тем не менее, детям волей-неволей придется объединиться, потому что в лесу объявляются беспринципные браконьеры, угрожающие экосистеме региона.

«Беловежская пуща. Зубр Бублик и большой побег» Сергея Кадрова позиционируется как первый в мире мультфильм, целиком созданный с помощью искусственного интеллекта. Однако за сценарий, озвучку, финальный монтаж и саундтреки отвечали все же люди.

Высокие технологии диктуют соответствующий сюжет — и в мультфильме это реализуется через образ отца Димы, норовящего компьютеризировать все сельское хозяйство и переучить трактористов в программистов. В то же время создатели мультфильма предостерегают от чрезмерного увлечения детей интернетом: мать Димы нагружает его онлайн-кружками, и это рвение скорее высмеивается, нежели поощряется.

При просмотре «Беловежской пущи» отнюдь не возникает ощущения тотальной роботизации и бездушия. Герои выглядят естественными и привлекательными, отношения между ними отнюдь не шаблонные. Между Димой и Алесей все искрит до последних кадров и, кажется, они никогда не найдут общий язык, как это и бывает зачастую в жизни между ершистыми подростками.

Фэнтези-составляющая фильма не выпячивается, а лишь служит надежным подспорьем для раскрытия характеров героев. К тому же сверхъестественные события фильма обусловлены упоминанием «чудотворного напева» в песне «Беловежская пуща».

По большому счету, главным героем мультфильма являются не люди, а сама Беловежская пуща. Приятно оценивать плоды трудов людей, чтущих национальные традиции и испытывающие гордость за достижения своей страны — пусть это будет даже сгущенка разных фирм, о достоинствах продукции которой азартно спорят в одной из сцен герои. Есть в этом какая-то «родниковая правда», которую не заглушить никакими достижениями цивилизации.