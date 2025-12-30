Мигрантов из Самары, избивших депутата Госдумы, освободили в зале суда

18:15 30.12.2025

Три фигуранта дела о нападении на депутата Госдумы Михаила Матвеева и его водителя были освобождены из-под ареста в зале Промышленного районного суда Самары. Об этом сообщил сам парламентарий.

«Только что судья вынесла решение, беспрецедентное, на мой взгляд, по резонансному делу о нападениях мигрантов на прохожих в Самаре в 2024 году, когда я вмешался со своим водителем. В результате мне пробили голову, водителю сломали ключицу, и вот результат. Дело было возбуждено первоначально по статье о хулиганстве, потом по настоянию главы Следственного комитета Александра Бастрыкина добавили статью о покушении на убийство. Судья сняла все эти обвинения, переквалифицировала дело на более мягкие составы. И в результате все трое освобождены сейчас из зала суда», — рассказал Матвеев.

Некруз Бохиров был признан виновным в умышленном причинении вреда здоровью средней степени тяжести и приговорен к двум годам и десяти месяцам колонии-поселения. Судья зачла срок содержания под стражей и освободила его непосредственно в зале суда в связи с отбытием назначенного наказания, пишет RTVI.

Несовершеннолетний фигурант дела признан виновным в умышленном причинении легкого вреда здоровью и приговорен к десяти месяцам исправительных работ. По словам Матвеева, судья постановила освободить его от наказания за истечением сроков давности.

Мурод Мусуров оправдан по всем обвинениям в покушении на убийство и хулиганстве и также освобожден из-под стражи там же.

«Диаспоры аплодируют, в здании Промышленного районного суда пахнет пловом так, что все зажимают носы. Это вам правосудие по-российски, правосудие по-самарски», — заявил Матвеев.

Депутат пообещал обжаловать приговор. Он также отметил, что гражданские иски к подсудимым были удовлетворены частично — в его пользу суд взыскал с Бохирова 50 тыс. рублей, в пользу его водителя — 85 тыс. рублей. Парламентарий добавил, что все трое теперь имеют право на реабилитацию и взыскание с бюджета расходов на адвокатов.

«Представьте себе, если бы эти люди напали не на депутата Госдумы, которому пробили голову камнем, а если бы на моем месте был кто-то из вас? Наверное, вы еще были бы признаны виновными и выплачивали бы компенсацию этим замечательным, незаменимым специалистам. <…> Если честно, то такого, по-моему, никто не ожидал», — добавил Матвеев.

Конфликт произошел 18 июля 2024 года на улице в Промышленном районе Самары. По версии следствия, у обвиняемых возник конфликт с местными жителями, переросший в драку. Находившиеся в том же месте Матвеев и его водитель попытались пресечь противоправные действия нападавших. В ответ обвиняемые напали на них и нанесли несколько ударов деревянной палкой и кирпичом, причинив травмы различной степени тяжести. Прибывшие по вызову медики оказали помощь пострадавшим.

Матвеев рассказывал, что пытался разнять драку между прохожими и пристававшими к ним мигрантами: «Я только вышел. Достал удостоверение и сразу получил удар в голову».

Следственный комитет в тот же день сообщил, что участники инцидента установлены и задержаны. Сначала на них завели дело о хулиganstве, но на следующий день по поручению главы СКР Александра Бастрыкина оно было переквалифицировано на статью о покушении на убийство. Выяснилось, что двое из нападавших — граждане Узбекистана и Таджикистана, им было по 19 лет, младший из тройки оказался несовершеннолетним гражданином России. Расследование уголовного дела завершили через девять месяцев.

В суде 30 июля Бохиров и Мусуров частично согласились с предъявленными обвинениями, несовершеннолетний фигурант вину не признал. Гособвинитель запрашивал для несовершеннолетнего 6,5 года лишения свободы с отбыванием в воспитательной колонии, Мусурову — 9,5 года и Бохирову — 11 лет в колонии строгого режима с ограничением свободы сроком на один год. Матвеев требовал выплатить ему 1 млн рублей компенсации морального вреда и 27 840 рублей на возмещение затрат на медицинское обследование, лекарственные средства и транспортные расходы.